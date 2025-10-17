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Расчётные счета
Расчётные счета

Что такое залоговый счёт в банке

Точка Банк объяснит, как работает залоговый счёт: кто участвует в его открытии, какие права есть у сторон и в каких случаях можно снимать деньги.

17.10.2025
1675
1675

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Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Счёт для бизнеса в Точка Банк

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Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

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Залоговый счёт — инструмент, о котором редко слышат предприниматели, но он может стать надёжной защитой в сделках и при кредитах. На таком счёте деньги лежат как гарантия по договору: они не переходят к контрагенту, а блокируются до выполнения обязательств.

Суть понятия «залоговый счёт»

Залоговый счёт — это специальный счёт в банке, на котором лежат деньги в качестве гарантии по договору. Если обязательство не будет выполнено, кредитор сможет получить эти средства.

Главное отличие залогового счёта от обычного в том, что распоряжаться деньгами можно только по условиям договора. Средства на нём защищены: их нельзя снять или перевести без согласия залогодержателя.

Порядок открытия, использования и закрытия залогового счёта прописан в статьях 358.9–358.14 Гражданского кодекса РФ и Инструкции Банка России №204-И.

При этом залоговый счёт не заменяет расчётный, а дополняет его. Для ежедневных операций бизнесу нужен обычный расчётный счёт, а залоговый открывают под конкретное обязательство — как гарантию.

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Количество участников залогового счёта

В залоговом счёте всегда участвуют три стороны. У каждой своя роль и зона ответственности (ст. 358.9 ГК РФ):

  • Залогодатель — владелец денег на счёте. Он размещает средства и несёт обязательства по основному договору. Например, по кредиту или поставке.
  • Залогодержатель — тот, в чью пользу оформлен залог. Это может быть банк, контрагент или иное лицо, перед которым у залогодателя есть обязательства. Если договор не исполнен, именно залогодержатель получает права на деньги с этого счёта.
  • Банк — открывает и ведёт счёт, следит за выполнением условий договора и исполняет распоряжения сторон. При этом банк не может использовать средства на счёте в своих интересах.

Если залогодержателем является сам банк, состав участников сокращается до двух сторон — залогодателя и банка.

Какие задачи решает залоговый счёт

Залоговый счёт помогает сторонам сделки управлять деньгами безопасно и по правилам. Это не просто форма залога, а рабочий инструмент, который решает несколько задач:

  • Даёт кредитору уверенность, что деньги поступят, если обязательство нарушено.
  • Позволяет контролировать счёт — видеть остаток, движение средств и действующие ограничения.
  • Фиксирует порядок операций и исключает несанкционированные списания.
  • Упрощает расчёты при спорах и в банкротстве — деньги на таком счёте проще идентифицировать и распределить.
ПРИМЕР
Поставщик и покупатель заключают договор на крупную партию товара. Покупатель перечисляет оплату на залоговый счёт. Пока поставка не выполнена, деньги остаются на счёте.
После того как товар передан и приняты документы, средства переводятся поставщику. Если же условия договора нарушены, залогодержатель получает деньги в счёт компенсации.

Как открыть и закрыть залоговый счёт

Залоговый счёт открывается не сам по себе, а под конкретное обязательство, например по кредиту, займу или договору поставки. Для этого компания подаёт заявление по форме банка и заключает с ним договор об открытии залогового счёта (ст. 358.9 ГК РФ).

Одновременно стороны заключают договор залога прав по этому счёту — в нём прописывают, какое обязательство он обеспечивает, на какую сумму и на какой срок (ст. 358.10 ГК РФ).

Если залогодержатель не сам банк, залог начинает действовать только после того, как банк получит уведомление и копию договора между контрагентами. До этого счёт работает в обычном режиме (ст. 358.11 ГК РФ).

Банк открывает залоговый счёт отдельно — обычный расчётный счёт нельзя просто «переименовать». Для оформления помимо заявления обычно ещё просят:

  • Учредительные документы компании.
  • Карточку с подписями и при наличии печатью.
  • Сведения о залогодержателе и его реквизитах.
  • Документы, подтверждающие полномочия руководителя или представителя.

Банк может запросить и дополнительные бумаги, например копию лицензии, заполненную анкету или договор аренды, если это нужно по внутренним правилам.

Закрыть залоговый счёт можно после исполнения обязательства. Сделать это можно только с согласия залогодержателя — без него стороны не вправе менять или прекращать договор банковского счёта, права по которому заложены (ст. 358.13 ГК РФ).

Как залоговый счёт работает при банкротстве

В банкротстве залоговый счёт даёт залогодержателю преимущество при расчётах. 

Деньги на нём остаются имуществом должника, но к ним применяется особый режим: сначала удовлетворяются требования залогодержателя, а остаток средств идёт в конкурсную массу.

Взыскание происходит через банк — он списывает деньги с залогового счёта по распоряжению залогодержателя (ст. 358.14 ГК РФ). Чтобы сохранить приоритет, нужно подтвердить, что счёт действительно залоговый:

  • Заключён договор залога прав по договору банковского счёта.
  • Банк уведомлен и установил особый режим обслуживания.
  • Есть конкретное обязательство, которое обеспечено этим залогом.

При распределении средств применяются правила статьи 138 Федерального закона №127-ФЗ:

  • До 70% суммы направляется залогодержателю, но не больше размера обеспеченного требования. Для кредитного договора лимит выше — до 80%.
  • Излишек возвращается в конкурсную массу и идёт на расчёты с другими кредиторами.

Счета должника ведёт конкурсный управляющий, но залоговый счёт закрывается только после расчётов с залогодержателем и по правилам Федерального закона №127-ФЗ.

Разрешены ли взыскания или арест залоговых счетов

Пока действует залог, с такого счёта нельзя списывать деньги, если это нарушает права залогодержателя. Банк блокирует операции, которые уменьшают остаток ниже суммы, обеспечивающей обязательство (ст. 358.12 и 358.14 ГК РФ).

Поэтому наложить арест или списать деньги в пределах этой суммы нельзя — они защищены законом (ст. 72.1 Федерального закона №229-ФЗ).

Если на счёте есть излишек, который не входит в залог, эти средства можно взыскать по общим правилам. Например, налоговая вправе списать долг с той части, которая не находится под залогом.

Чтобы счёт был защищён, важно, чтобы:

  • Был заключён договор залога прав по договору банковского счёта.
  • Банк получил уведомление и установил особый режим обслуживания.

Если этих условий нет, счёт считается обычным, а взыскания возможны на общих основаниях.

Вопросы по теме

Можно ли взыскать с залогового счёта долг по налогам?

Нет, если счёт оформлен правильно. Деньги на нём служат обеспечением по договору, и банк не спишет их в ущерб залогодержателю. Налоговая может взыскать только свободный остаток — то, что не находится под залогом.

Зачем может понадобиться залоговый счёт?

Он помогает защитить деньги в сделке. Пока обязательство не выполнено, средства лежат на счёте и не могут быть потрачены. Если условия нарушены, кредитор получает оплату напрямую с этого счёта.

Что будет со счётом в случае банкротства залогодателя?

При банкротстве сначала рассчитываются с залогодержателем — до 70 или 80% суммы обязательства. Остаток возвращается в конкурсную массу. Счёт закрывают после расчётов по правилам Федерального закона о банкротстве.

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