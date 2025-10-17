Что такое залоговый счёт в банке

Залоговый счёт — инструмент, о котором редко слышат предприниматели, но он может стать надёжной защитой в сделках и при кредитах. На таком счёте деньги лежат как гарантия по договору: они не переходят к контрагенту, а блокируются до выполнения обязательств.
Суть понятия «залоговый счёт»
Залоговый счёт — это специальный счёт в банке, на котором лежат деньги в качестве гарантии по договору. Если обязательство не будет выполнено, кредитор сможет получить эти средства.
Главное отличие залогового счёта от обычного в том, что распоряжаться деньгами можно только по условиям договора. Средства на нём защищены: их нельзя снять или перевести без согласия залогодержателя.
Порядок открытия, использования и закрытия залогового счёта прописан в статьях 358.9–358.14 Гражданского кодекса РФ и Инструкции Банка России №204-И.
При этом залоговый счёт не заменяет расчётный, а дополняет его. Для ежедневных операций бизнесу нужен обычный расчётный счёт, а залоговый открывают под конкретное обязательство — как гарантию.
Количество участников залогового счёта
В залоговом счёте всегда участвуют три стороны. У каждой своя роль и зона ответственности (ст. 358.9 ГК РФ):
- Залогодатель — владелец денег на счёте. Он размещает средства и несёт обязательства по основному договору. Например, по кредиту или поставке.
- Залогодержатель — тот, в чью пользу оформлен залог. Это может быть банк, контрагент или иное лицо, перед которым у залогодателя есть обязательства. Если договор не исполнен, именно залогодержатель получает права на деньги с этого счёта.
- Банк — открывает и ведёт счёт, следит за выполнением условий договора и исполняет распоряжения сторон. При этом банк не может использовать средства на счёте в своих интересах.
Если залогодержателем является сам банк, состав участников сокращается до двух сторон — залогодателя и банка.
Какие задачи решает залоговый счёт
Залоговый счёт помогает сторонам сделки управлять деньгами безопасно и по правилам. Это не просто форма залога, а рабочий инструмент, который решает несколько задач:
- Даёт кредитору уверенность, что деньги поступят, если обязательство нарушено.
- Позволяет контролировать счёт — видеть остаток, движение средств и действующие ограничения.
- Фиксирует порядок операций и исключает несанкционированные списания.
- Упрощает расчёты при спорах и в банкротстве — деньги на таком счёте проще идентифицировать и распределить.
Как открыть и закрыть залоговый счёт
Залоговый счёт открывается не сам по себе, а под конкретное обязательство, например по кредиту, займу или договору поставки. Для этого компания подаёт заявление по форме банка и заключает с ним договор об открытии залогового счёта (ст. 358.9 ГК РФ).
Одновременно стороны заключают договор залога прав по этому счёту — в нём прописывают, какое обязательство он обеспечивает, на какую сумму и на какой срок (ст. 358.10 ГК РФ).
Если залогодержатель не сам банк, залог начинает действовать только после того, как банк получит уведомление и копию договора между контрагентами. До этого счёт работает в обычном режиме (ст. 358.11 ГК РФ).
Банк открывает залоговый счёт отдельно — обычный расчётный счёт нельзя просто «переименовать». Для оформления помимо заявления обычно ещё просят:
- Учредительные документы компании.
- Карточку с подписями и при наличии печатью.
- Сведения о залогодержателе и его реквизитах.
- Документы, подтверждающие полномочия руководителя или представителя.
Банк может запросить и дополнительные бумаги, например копию лицензии, заполненную анкету или договор аренды, если это нужно по внутренним правилам.
Закрыть залоговый счёт можно после исполнения обязательства. Сделать это можно только с согласия залогодержателя — без него стороны не вправе менять или прекращать договор банковского счёта, права по которому заложены (ст. 358.13 ГК РФ).
Как залоговый счёт работает при банкротстве
В банкротстве залоговый счёт даёт залогодержателю преимущество при расчётах.
Деньги на нём остаются имуществом должника, но к ним применяется особый режим: сначала удовлетворяются требования залогодержателя, а остаток средств идёт в конкурсную массу.
Взыскание происходит через банк — он списывает деньги с залогового счёта по распоряжению залогодержателя (ст. 358.14 ГК РФ). Чтобы сохранить приоритет, нужно подтвердить, что счёт действительно залоговый:
- Заключён договор залога прав по договору банковского счёта.
- Банк уведомлен и установил особый режим обслуживания.
- Есть конкретное обязательство, которое обеспечено этим залогом.
При распределении средств применяются правила статьи 138 Федерального закона №127-ФЗ:
- До 70% суммы направляется залогодержателю, но не больше размера обеспеченного требования. Для кредитного договора лимит выше — до 80%.
- Излишек возвращается в конкурсную массу и идёт на расчёты с другими кредиторами.
Счета должника ведёт конкурсный управляющий, но залоговый счёт закрывается только после расчётов с залогодержателем и по правилам Федерального закона №127-ФЗ.
Разрешены ли взыскания или арест залоговых счетов
Пока действует залог, с такого счёта нельзя списывать деньги, если это нарушает права залогодержателя. Банк блокирует операции, которые уменьшают остаток ниже суммы, обеспечивающей обязательство (ст. 358.12 и 358.14 ГК РФ).
Поэтому наложить арест или списать деньги в пределах этой суммы нельзя — они защищены законом (ст. 72.1 Федерального закона №229-ФЗ).
Если на счёте есть излишек, который не входит в залог, эти средства можно взыскать по общим правилам. Например, налоговая вправе списать долг с той части, которая не находится под залогом.
Чтобы счёт был защищён, важно, чтобы:
- Был заключён договор залога прав по договору банковского счёта.
- Банк получил уведомление и установил особый режим обслуживания.
Если этих условий нет, счёт считается обычным, а взыскания возможны на общих основаниях.