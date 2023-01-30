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Расчётные счета
Расчётные счета

Как снять деньги с расчётного счёта ИП: законные способы

При работе с расчётным счётом ИП важно соблюдать правила банка и требования налогового учёта. Ошибки в назначении платежа, смешение личных и бизнес-расходов или нетипичные операции могут привести к комиссиям, вопросам по 115-ФЗ или блокировке счёта.


В статье Точка Банк расскажет, как ИП законно снимать наличные с расчётного счёта. А также разберёт, как ещё можно распоряжаться деньгами на личные нужды.

06.08.2026
38 426
38 426

Счёт для ИП в Точка Банк

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Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Счёт для ИП в Точка Банк

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Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

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Коротко
ИП может снимать деньги с расчётного счёта, так как они принадлежат предпринимателю после уплаты налогов. Дополнительный налог при этом не взимается — только тот, что ИП платит по своей системе налогообложения.
Распорядиться деньгами на личные нужды можно разными способами: расплачиваться бизнес‑картой, переводить деньги себе на карту, снимать наличные в банкомате или получать их в кассе банка. Если деньги пока не нужны, их можно перевести на вклад.
При этом личные траты нельзя включать в расходы бизнеса, а подозрительные операции могут вызвать вопросы у банка. Важно правильно указывать назначение платежа, хранить документы и избегать операций, похожих на обналичивание.

Можно ли снимать деньги с расчётного счёта ИП

ИП может снимать деньги с расчётного счёта, так как все средства принадлежат ему и он может распоряжаться ими по своему желанию.

Это подтверждает Минфин в письме от 11.08.2014 №03-04-05/39905: деньги, которые остались на расчётном счёте ИП после уплаты налогов и обязательных платежей, можно использовать на личные нужды.

Но здесь есть несколько важных нюансов:

  1. Налоговой важно, чтобы личные траты не попадали в расходы бизнеса.
  2. Банк может запросить документы, если заподозрит обналичивание.
  3. Расходы нужно подтверждать документами, если ИП работает на УСН «Доходы минус расходы», АУСН «Доходы минус расходы», ОСНО или ЕСХН. 

Главное — не включать личные траты в расходы бизнеса и быть готовым подтвердить операции документами.

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Зачем ИП снимать деньги со счёта

Например, для оплаты поставщику, который принимает только наличные. Но сумма по одному договору не должна превышать 100 000 ₽ (п. 4 Указания ЦБ РФ №5348-У). Или для личных нужд: это продукты, жильё, путешествия, техника, семья.

В отличие от участников ООО и акционеров АО, ИП не распределяет прибыль и не начисляет себе дивиденды. Все деньги на счёте — ваши, и вы вправе тратить их на личные нужды. Но важно разграничивать личные расходы и расходы бизнеса, особенно для режимов вроде УСН «Доходы минус расходы».

Также важно сохранять логику бизнес-операций по счёту: часть средств можно снимать для личных нужд, но при этом должны оставаться и регулярные платежи, связанные с бизнесом. Например, безналичная оплата поставщикам, расходы на доставку, упаковку, услуги подрядчиков и исполнителей. 

Структура платежей при этом должна соответствовать модели бизнеса: в торговле — закупки у поставщиков, в услугах — оплата работы исполнителей и так далее. А уже свой доход после всех расходов предприниматель может забирать себе.

Как пополнить расчётный счёт для ИП

Как ИП может законно использовать деньги с расчётного счёта на личные нужды

Рассмотрим пять основных способов.

1-й способ. Снять наличные в банкомате с бизнес-карты

Бизнес-карта привязана к расчётному счёту, поэтому с неё можно снимать наличные. Условия зависят от тарифа и банка. Например, в Точка Банке можно снимать деньги в пределах лимита в любом банкомате без комиссии.

2-й способ. Получить наличные в кассе банка

Если нужна крупная сумма наличными, можно обратиться в отделение банка с паспортом. Обычно для этого оформляют документ на выдачу наличных и указывают назначение, например «На личные нужды» или «Выдача собственных средств предпринимателя». 

Комиссия зависит от условий банка и тарифа. Если сумма большая, лучше заранее предупредить банк, чтобы деньги подготовили.

3-й способ. Оплачивать личные покупки бизнес-картой

К расчётному счёту можно привязать бизнес-карту и использовать её как обычную — это избавит от необходимости снимать наличные. Подходит для УСН «Доходы», ПСН и НПД, где расходы не влияют на налог.

Что такое бизнес-карта и зачем она нужна предпринимателю

Как пользоваться бизнес-картой: что можно оплачивать и как отражать в 1С

Комментарий эксперта

Если вы работаете на других СНО, то нужно обязательно вести учёт расходов. То есть оплачивать личные покупки вы тоже можете, но нужно иметь по ним документацию.

Миглена ПенковаЭксперт по бизнес-картам в Точка Банке

4-й способ. Перевести деньги себе на личный счёт

  1. Зайдите в интернет-банк.
  2. Выберите перевод с расчётного счёта на личную карту.
  3. Укажите сумму перевода.
  4. Подтвердите операцию — деньги зачисляются мгновенно. 

Ещё деньги можно перевести себе на карту по реквизитам, а не по номеру карты. Правда, в этом случае они придут с задержкой. 

Чтобы перевести деньги по реквизитам, правильно укажите назначение платежа. Формулировка критически важна — она показывает, что вы не платите себе зарплату, и не оставляет двусмысленностей.

✅ Правильно❌ Неправильно
«Перевод собственных средств ИП»«Зарплата» — у ИП нет зарплаты
«На личные нужды»«Материальная помощь» — это форма соцвыплаты
«Выдача собственных средств предпринимателя»«Командировочные» — требует отчётности

Неправильные формулировки могут привести к вопросам от банка. Лучше использовать нейтральные, стандартные выражения.

Если переводите деньги другим людям, подкрепляйте это договором, актом или другим подтверждающим документом. С сотрудников и исполнителей по договорам ГПХ нужно удержать налоги и заплатить взносы — с самозанятыми этого не требуется, они платят налоги самостоятельно.

Как платить самозанятым с расчётного счёта ИП и ООО

Лимиты на переводы физлицам зависят от банка и тарифа. Если вам нужен повышенный лимит, у некоторых банков есть специальные решения — например в Точка Банке для этого есть Подписка Плюс.

Переводите физлицам больше — без комиссии
Подписка Плюс от Точка Банк позволяет самому выбрать новый лимит на переводы физлицам — до 3,5 млн ₽ в месяц. Платите фиксированную сумму сверх тарифа и переводите деньги без комиссии.

5-й способ. Перевести деньги на накопительный счёт или вклад

Если деньги не нужны прямо сейчас, их можно перевести с расчётного счёта на вклад, депозит или накопительный счёт. Сам перевод не считается новым доходом. Но проценты по вкладу облагаются НДФЛ, если превышают необлагаемый лимит: 1 млн ₽ × максимальная ключевая ставка ЦБ за год. 

Сумму налога ФНС рассчитывает сама и присылает уведомление. Такой вариант подходит не для повседневных трат, а чтобы временно разместить свободные деньги.

Чтобы вам было проще выбрать подходящий способ, собрали основные варианты в таблицу ниже.

СпособКак работаетКомиссия / ограниченияКогда подходит
Снятие в банкомате с бизнес-картыВставить карту и снять деньги как обычноЛимит на бесплатное снятие зависит от тарифаНаличные нужны быстро
Получение в кассе банкаВизит в отделение с паспортомКомиссия зависит от тарифа; крупные суммы — по предварительному запросуКрупные суммы наличными
Оплата бизнес-картойКарта привязана к расчётному счёту и работает как обычнаяЗа покупки комиссии обычно нет; на снятие наличных могут действовать лимиты по тарифуПовседневные траты, покупки
Перевод на личную картуЧерез интернет-банк по номеру карты или реквизитамЛимит бесплатных переводов зависит от тарифаЛичные нужды, крупные траты
Перевод на вклад или депозитПеревод через интернет-банкКак правило, без комиссии; проценты по вкладу могут облагаться НДФЛСохранение и накопление

Чтобы понять, на каком тарифе ваши снятия и переводы будут стоить меньше всего, не нужно сравнивать условия вручную. Ответьте на вопросы в форме ниже — и получите подходящий вариант.

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Как банки контролируют ИП по 115-ФЗ

Банки обязаны следить за операциями клиентов по закону №115-ФЗ, чтобы противодействовать отмыванию денег и финансированию терроризма. Если операция покажется подозрительной, банк может запросить документы, пояснения или ограничить операции по счёту.

115-ФЗ простыми словами: всё, что нужно знать бизнесу

Что вызывает подозрение

Обычно вопросы у банка возникают, если операции выглядят нетипично или похожи на обналичивание. Например, подозрение могут вызвать:

  • Частые переводы на карты физлиц без основания, например если физлица не являются сотрудниками или самозанятыми.
  • Снятие крупных сумм наличными без понятной цели.
  • Странные назначения платежей, например «зарплата себе».
  • Резкий перевод почти всех денег сразу после поступления.
  • Операции, которые не соответствуют виду деятельности ИП по ОКВЭД.

По методическим рекомендациям ЦБ от 21.07.2017 №19-МР доля снятия наличных более 30% от оборота считается риск-фактором и может привлечь внимание банка.

Что делать, чтобы не заблокировали счёт

Чтобы снизить риск блокировки, операции по счёту должны выглядеть для банка понятными и логичными. Чем прозрачнее назначения платежей и чем корректнее оформлены подтверждающие документы, тем меньше поводов для дополнительных вопросов.

Вот что особенно важно:

  • Указывать в назначении платежа номер и дату договора или счёта, а также какой товар, работа или услуга оплачиваются.
  • Вести реальную бизнес-деятельность по счёту — например рассчитываться с поставщиками и исполнителями услуг.
  • Сохранять документы по операциям: договоры, акты, чеки, накладные.
  • Не переводить деньги третьим лицам без договора.
  • Отказаться от снятия наличных сразу после поступления выручки.
  • Следить, чтобы операции соответствовали вашему виду деятельности.
  • Вовремя отвечать на запросы банка.

Что делать при запросе документов

Сначала внимательно ознакомьтесь с запросом банка. Если что-то непонятно, сразу уточните это у банка, оцените, сколько времени понадобится на подготовку документов, и при необходимости попросите продлить срок ответа.

Обычно требуется подготовить пояснение по операции и приложить подтверждающие документы: договоры, акты, чеки или счета. Конкретный список указывает банк в запросе. Документы можно отправить через интернет-банк или передать другим способом, который указал банк.

Важный нюанс: если ограничения действуют только на дистанционное обслуживание, ИП вправе проводить операции по счёту через отделение банка, подавая платёжные поручения на бумаге.

Как снять блокировку расчётного счёта ИП и ООО

Налоговый учёт снятия наличных ИП

При снятии денег на личные нужды дополнительный налог не платится. ИП уже заплатил налог с дохода в рамках своей системы налогообложения, поэтому перевод денег себе или снятие наличных не считается новым доходом.

  1. УСН «Доходы», ПСН и НПД. Никаких дополнительных действий не требуется — снятие наличных не влияет на расчёт налога.
  2. УСН «Доходы минус расходы» и ЕСХН. Личные траты нельзя включать в расходы бизнеса. Если это сделать, налоговая может исключить такие суммы из расходов и доначислить налог.
  3. ОСНО. ИП платит НДФЛ по прогрессивной шкале с разницы между доходами и профессиональными вычетами. Расходы, уменьшающие базу, подтверждают документами: актами, накладными, чеками. Личные траты в расходы не включают. При снятии денег на личные нужды повторно НДФЛ не возникает.
  4. АУСН. Налоговая автоматически видит все операции по расчётному счёту. При объекте «Доходы» расходные операции на налог не влияют. При объекте «Доходы минус расходы» в расходах учитывают только суммы с признаком «Расход», подтверждённые документами.

Важный нюанс: на АУСН снятие денег на личные нужды нужно пометить в личном кабинете как «Неналоговая база», чтобы такие суммы не уменьшали налоговую базу при объекте «Доходы минус расходы».

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Кассовая дисциплина для ИП

Для ИП действует упрощённый порядок ведения кассовых операций. Это значит, что лимит остатка наличных в кассе устанавливать не нужно. Кассовую книгу, а также приходные и расходные кассовые ордера можно не вести. Но это не отменяет правил наличных расчётов. 

Наличную выручку можно тратить на расчёты с поставщиками, аренду, выплаты работникам и личные нужды предпринимателя. При расчётах наличными с организациями и ИП нужно соблюдать лимит — не более 100 000 ₽ по одному договору (п. 4 Указания ЦБ РФ №5348-У). Выдавать из кассы займ другой организации или ИП нельзя.

Если хочется навести порядок во внутренних расчётах, учёт можно вести добровольно. Это особенно полезно, когда у ИП есть сотрудники и много наличных операций.

Вопросы по теме

Что писать в назначении платежа при переводе денег себе?

Подойдут нейтральные формулировки: «Перевод собственных средств ИП», «На личные нужды», «Выдача собственных средств предпринимателя».

Не пишите «Зарплата» — ИП не может быть работником у самого себя, поэтому такая формулировка выглядит для банка ошибкой или попыткой замаскировать выплату и может привести к запросу пояснений.

Нужно ли платить НДФЛ при переводе денег со счёта ИП на личную карту?

Нет. Такой перевод — не новый доход, а распоряжение уже заработанными деньгами, с которых налог уплачен по вашей системе налогообложения. НДФЛ возникает только по процентам, если положить деньги на вклад и превысить необлагаемый лимит.

Можно ли ИП снимать деньги наличными без ограничений?

Да, но банки могут устанавливать лимиты на снятие без комиссии, — уточните это в условиях вашего тарифа. Также важно, чтобы по счёту проходили реальные бизнес-операции, например расчёты с партнёрами: это снижает риск вопросов со стороны банка по 115-ФЗ.

Сколько раз можно снимать деньги со счёта ИП?

Если операции не вызывают подозрений у банка, деньги можно снимать любое количество раз.

Какую максимальную сумму можно снять?

Банки устанавливают свои лимиты — обычно от 50 000 до 5 млн ₽ в месяц без комиссии в зависимости от тарифа.

Что делать, если счёт заблокировали?

Подготовьте подтверждающие сделку документы и объяснения. Загрузите их в интернет-банк или отнесите в отделение банка лично. Часто достаточно пары дней, чтобы всё восстановить.

Нужно ли вести учёт снятия денег?

На УСН и АУСН с объектом «Доходы», ПСН и НПД снятие наличных на налог не влияет — вести такой учёт можно для статистики в личных целях.


На УСН и АУСН с объектом «Доходы минус расходы», ЕСХН и ОСНО всё зависит от цели: личные траты в расходы не включают, а выплаты контрагентам — включают, но только при наличии документов и экономического обоснования.

Можно ли расплачиваться бизнес-картой за личные покупки?

Да. Главное — не включать эти суммы в налоговые расходы, потому что так можно занизить налогооблагаемую базу. А также делать платежи в безопасных терминалах. Стараться не пользоваться бизнес-картой в ставках на спорт, казино, ломбардах.  

Какая ответственность, если снимать деньги с расчётного счёта неправильно?

— Банк может приостановить операции.


— Налоговая может потребовать пояснения.


— Возможен штраф по статье 126 НК РФ за непредоставление информации — до 10 000 ₽.


— Если системно нарушать закон 115-ФЗ и получить два официальных отказа в проведении операции, банк может расторгнуть договор банковского обслуживания, и предпринимателю будет сложно открыть счёт в другом банке.

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Как снять деньги с расчётного счёта ИП: законные способы — Точка Банк