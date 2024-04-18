Как получить справку об открытых расчётных счетах

Зачем нужна справка об открытых расчётных счетах
Такой документ может понадобиться, если ИП или юрлицо:
- Планирует участвовать в тендере, госзакупке или аукционе.
- Хочет получить финансирование в банке или от инвестора.
- Заявляется на получение гранта или субсидии от государства.
- Начинает процедуру банкротства.
- Реорганизует компанию.
- Продаёт или закрывает бизнес.
Ещё справку иногда просят контрагенты перед крупной сделкой с новым партнёром — чтобы убедиться, что бизнес действующий.
Во всех этих случаях она подтверждает: у бизнеса есть действующий расчётный счёт. Если счёта пока нет, открыть его можно онлайн — заранее посмотрите, какие документы для этого понадобятся.
Что указано в справке
Состав данных зависит от её вида. Документ с информацией только об открытых счетах содержит:
- Реквизиты владельца: наименование организации либо ФИО предпринимателя, ИНН, ОГРН или ОГРНИП. КПП указывают только для организаций — у ИП его нет.
- Номер счёта.
- Вид счёта.
- Дату открытия.
- Наименование банка и его БИК.
В справке обо всех счетах дополнительно отражают дату закрытия и состояние счёта.
Документ отражает сведения на конкретную дату. В нём указывают номер и день формирования. Организаторы тендеров и банки обычно просят свежий экземпляр, поэтому заказывать его лучше незадолго до подачи.
Рекомендуемые формы утверждены приказом ФНС от 24.08.2022 №ЕД-7-14/773@: для бизнеса это форма 9 по КНД 1120500 и форма 67 по КНД 1120501.
Кто может получить справку
Сведения о счетах защищены налоговой тайной и банковской тайной (ст. 102 НК РФ и ст. 26 Федерального закона №395-1). Получить могут:
- ИП — о своих счетах.
- Руководитель ООО — о счетах организации.
- Представитель ИП или ООО — по доверенности.
Учредитель ООО не может запросить её только на основании своего статуса: счета принадлежат организации. Представителю ИП нужна нотариальная, приравненная к ней или электронная доверенность, представителю ООО — письменная или электронная (п. 3 ст. 29 НК РФ).
Сведения о счетах должника также может запросить взыскатель с действующим исполнительным листом (ч. 8 и подп. 1–3 ч. 9 ст. 69 Федерального закона №229-ФЗ). Государственные органы получают информацию в пределах своих полномочий.
После смерти ИП сведения о его счетах в рамках наследственного дела запрашивает нотариус (ст. 15 Основ законодательства РФ о нотариате). Счета ООО в наследство не входят: они принадлежат компании, а наследуется доля в её уставном капитале (п. 1 ст. 1176 ГК РФ).
В каком формате выдают справку
В электронном или бумажном виде — заявитель выбирает сам. Для тендеров и других онлайн-процедур обычно удобнее электронная.
Юридической силы это не меняет: электронная, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна бумажной с собственноручной подписью (ст. 6 Федерального закона №63-ФЗ).
Сравнение способов получения справки
Выбор способа зависит от того, как быстро нужен документ и в каком формате.
|Способ
|Срок
|Стоимость
|ИФНС: лично или по почте
|До 30 календарных дней со дня регистрации запроса, на практике — несколько рабочих дней
|Бесплатно
|Личный кабинет налогоплательщика ЮЛ или ИП — сведения предоставляет ФНС
|В течение суток
|Бесплатно
|Госуслуги — сведения предоставляет ФНС
|В день запроса
|Бесплатно
|Точка Банк: чат поддержки
|10–15 минут
|Электронная — бесплатно, доставка бумажной может быть платной
|Другой банк
|Зависит от банка
|Зависит от тарифа
Как получить справку в налоговой
Утверждённой формы запроса нет — его составляют самостоятельно.
Что указать в запросе:
- Данные ИП или юрлица. Для ИП — ФИО, ИНН, ОГРНИП, адрес регистрации. Для ООО — название организации, ИНН, КПП, ОГРН, юридический адрес.
- Название. Подойдёт такая формулировка: «Прошу предоставить справку об открытых счетах».
- Цель запроса. Например, «для получения гранта».
- Правовое основание на получение данных. Если в запросе указывают правовое основание, ИП могут сослаться на части 1 и 2 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ, организации — на части 1 и 3 той же статьи.
- Способ получения. Укажите, в каком формате и каким образом хотите получить документ. Например, в выбранном отделении ФНС или на электронную почту.
Внизу запроса надо поставить дату и подпись.
К запросу от организации ФНС предъявляет дополнительные требования (письмо от 23.05.2011 №ПА-4-6/8136@): его оформляют на бланке организации по правилам делопроизводства, обязательно указывают цель и правовое основание получения сведений, подписывает руководитель или другое уполномоченное лицо.
Бумажный экземпляр скрепляют печатью, если она есть.
На предпринимателей эти требования не распространяются — ИП пишет запрос как обычное обращение.
Смотрите пример заполнения. По кнопкам ниже можно скачать готовые бланки для ИП и ООО: останется подставить свои данные.
Как заказать справку
Запрашивать информацию о счетах можно в любом отделении ИФНС, не обязательно по месту регистрации (письмо ФНС от 28.05.2019 №ГД-4-14/10122). Есть несколько способов:
- Лично. Возьмите паспорт. Представителю понадобится ещё и доверенность.
- По почте. Можно отправить запрос заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении — так у вас будет подтверждение отправки и даты получения, с которой считается срок.
- Через Госуслуги. Заявку подают из профиля ИП или организации.
- Через личный кабинет налогоплательщика ЮЛ или ИП на сайте ФНС. Понадобится квалифицированная электронная подпись.
Если отчётность в налоговую сдаёт бухгалтер, запрос также можно отправить по телекоммуникационным каналам связи — через ту же систему электронной отчётности, что и декларации. Подписывают его усиленной квалифицированной электронной подписью.
Как получить справку через Госуслуги
ИП и организации могут её заказать на портале «Госуслуги». Сведения предоставляет ФНС, посещать инспекцию лично не нужно.
- Войдите на Госуслуги и выберите профиль ИП или организации.
- Перейдите в раздел «Услуги» → «Реестры и справки».
- Выберите услугу «Получение заявителем сведений о наличии счетов организации (индивидуального предпринимателя) в банках».
- Заполните и отправьте заявку. Когда появится статус «Получено ведомством», запрос ушёл в налоговую.
Ответ приходит в личный кабинет в день запроса. Файл подписывают усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа.
Как получить справку в банке
Процесс получения может отличаться в разных банках. Расскажем, как такую справку заказывает клиент Точка Банка.
- Зайдите в личный кабинет и откройте чат с поддержкой — доступ к нему появляется сразу после открытия расчётного счёта.
- Напишите, что нужна справка об открытых счетах, и укажите формат: электронный или бумажный.
- Заберите документ из чата. Электронная версия приходит за 10–15 минут.
Поддержка работает круглосуточно, поэтому обратиться можно в любой момент. За электронную версию платить не надо, но если документ нужен на бумаге, доставка может быть платной.
Учтите: банк покажет только те счета, которые открыты у него. Если счета есть и в других банках, а справка нужна по всем сразу — запрашивайте её в налоговой.
Что делать, если в справке ошибка
Перед использованием проверьте номера счетов, названия банков, а также даты открытия и закрытия.
Если данные всё ещё отсутствуют или указаны неверно, обратитесь в банк, который обслуживает счёт. Именно банк передаёт сведения в налоговую (п. 1.1 ст. 86 НК РФ). Сверьте данные с договором банковского счёта, сообщите о расхождении и попросите направить в ФНС корректные сведения.
Если банк подтвердил, что передал верные сведения, но ошибка сохранилась, обратитесь в ФНС. К обращению приложите ответ банка и документы по счёту.
После исправления снова закажите справку и проверьте результат.
Если в ней указан незнакомый счёт, свяжитесь с банком и уточните, на каком основании он открыт. Если принадлежность счёта не подтвердится, направьте письменные обращения в банк и налоговую.