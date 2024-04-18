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Расчётные счета
Расчётные счета

Как получить справку об открытых расчётных счетах

Справка об открытых счетах показывает, в каких банках у компании или ИП есть расчётные счета. Её запрашивают при участии в тендерах, оформлении кредита и получении господдержки.


Специалист по открытию расчётных счетов Анастасия Ситникова объясняет, куда обращаться за справкой и кто может её получить.

11.08.2026
4528
4528

Счёт для бизнеса в Точка Банк

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Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

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Счёт для бизнеса в Точка Банк

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Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Авторы

Коротко
Справку выдают в двух местах: в налоговой и в банке. Налоговая даёт сведения по счетам во всех банках, банк — только по счетам, открытым у него.
Сроки выдачи зависят от способа обращения:
— Через Госуслуги — в день запроса.
— Через личный кабинет налогоплательщика — обычно в течение суток.
— Лично в ИФНС или по почте — до 30 календарных дней.
— В чате банка (на примере Точка Банка) — за 10–15 минут.
Запрос может подать ИП, руководитель ООО или представитель по доверенности.

Зачем нужна справка об открытых расчётных счетах

Такой документ может понадобиться, если ИП или юрлицо:

  1. Планирует участвовать в тендере, госзакупке или аукционе.
  2. Хочет получить финансирование в банке или от инвестора.
  3. Заявляется на получение гранта или субсидии от государства.
  4. Начинает процедуру банкротства.
  5. Реорганизует компанию.
  6. Продаёт или закрывает бизнес.

Ещё справку иногда просят контрагенты перед крупной сделкой с новым партнёром — чтобы убедиться, что бизнес действующий.

Во всех этих случаях она подтверждает: у бизнеса есть действующий расчётный счёт. Если счёта пока нет, открыть его можно онлайн — заранее посмотрите, какие документы для этого понадобятся.

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Что указано в справке

Состав данных зависит от её вида. Документ с информацией только об открытых счетах содержит:

  1. Реквизиты владельца: наименование организации либо ФИО предпринимателя, ИНН, ОГРН или ОГРНИП. КПП указывают только для организаций — у ИП его нет.
  2. Номер счёта.
  3. Вид счёта.
  4. Дату открытия.
  5. Наименование банка и его БИК.

В справке обо всех счетах дополнительно отражают дату закрытия и состояние счёта.

Документ отражает сведения на конкретную дату. В нём указывают номер и день формирования. Организаторы тендеров и банки обычно просят свежий экземпляр, поэтому заказывать его лучше незадолго до подачи.

Рекомендуемые формы утверждены приказом ФНС от 24.08.2022 №ЕД-7-14/773@: для бизнеса это форма 9 по КНД 1120500 и форма 67 по КНД 1120501.

Кто может получить справку

Сведения о счетах защищены налоговой тайной и банковской тайной (ст. 102 НК РФ и ст. 26 Федерального закона №395-1). Получить могут:

  1. ИП — о своих счетах.
  2. Руководитель ООО — о счетах организации.
  3. Представитель ИП или ООО — по доверенности.

Учредитель ООО не может запросить её только на основании своего статуса: счета принадлежат организации. Представителю ИП нужна нотариальная, приравненная к ней или электронная доверенность, представителю ООО — письменная или электронная (п. 3 ст. 29 НК РФ).

Сведения о счетах должника также может запросить взыскатель с действующим исполнительным листом (ч. 8 и подп. 1–3 ч. 9 ст. 69 Федерального закона №229-ФЗ). Государственные органы получают информацию в пределах своих полномочий.

После смерти ИП сведения о его счетах в рамках наследственного дела запрашивает нотариус (ст. 15 Основ законодательства РФ о нотариате). Счета ООО в наследство не входят: они принадлежат компании, а наследуется доля в её уставном капитале (п. 1 ст. 1176 ГК РФ).

В каком формате выдают справку

В электронном или бумажном виде — заявитель выбирает сам. Для тендеров и других онлайн-процедур обычно удобнее электронная.

Юридической силы это не меняет: электронная, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна бумажной с собственноручной подписью (ст. 6 Федерального закона №63-ФЗ).

Сравнение способов получения справки

Выбор способа зависит от того, как быстро нужен документ и в каком формате.

СпособСрокСтоимость
ИФНС: лично или по почтеДо 30 календарных дней со дня регистрации запроса, на практике — несколько рабочих днейБесплатно
Личный кабинет налогоплательщика ЮЛ или ИП — сведения предоставляет ФНСВ течение сутокБесплатно
Госуслуги — сведения предоставляет ФНСВ день запросаБесплатно
Точка Банк: чат поддержки10–15 минутЭлектронная — бесплатно, доставка бумажной может быть платной
Другой банкЗависит от банкаЗависит от тарифа

Комментарий эксперта

Клиенты иногда заказывают справку в банке, а потом выясняется, что для тендера нужен документ по всем счетам сразу. Банк выдаёт справку только по тем счетам, которые открыты у него, — о счетах в других банках он ничего не знает. Если счета в нескольких банках, за общей справкой нужно идти в налоговую.

Анастасия СитниковаАнастасия Ситникова
Анастасия СитниковаСпециалист по открытию расчётных счетов в Точка Банке

Как получить справку в налоговой

Утверждённой формы запроса нет — его составляют самостоятельно.

Что указать в запросе:

  1. Данные ИП или юрлица. Для ИП — ФИО, ИНН, ОГРНИП, адрес регистрации. Для ООО — название организации, ИНН, КПП, ОГРН, юридический адрес.
  2. Название. Подойдёт такая формулировка: «Прошу предоставить справку об открытых счетах».
  3. Цель запроса. Например, «для получения гранта».
  4. Правовое основание на получение данных. Если в запросе указывают правовое основание, ИП могут сослаться на части 1 и 2 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ, организации — на части 1 и 3 той же статьи.
  5. Способ получения. Укажите, в каком формате и каким образом хотите получить документ. Например, в выбранном отделении ФНС или на электронную почту.

Внизу запроса надо поставить дату и подпись.

К запросу от организации ФНС предъявляет дополнительные требования (письмо от 23.05.2011 №ПА-4-6/8136@): его оформляют на бланке организации по правилам делопроизводства, обязательно указывают цель и правовое основание получения сведений, подписывает руководитель или другое уполномоченное лицо. 

Бумажный экземпляр скрепляют печатью, если она есть. 

На предпринимателей эти требования не распространяются — ИП пишет запрос как обычное обращение.

Смотрите пример заполнения. По кнопкам ниже можно скачать готовые бланки для ИП и ООО: останется подставить свои данные.

Как заказать справку

Запрашивать информацию о счетах можно в любом отделении ИФНС, не обязательно по месту регистрации (письмо ФНС от 28.05.2019 №ГД-4-14/10122). Есть несколько способов:

  1. Лично. Возьмите паспорт. Представителю понадобится ещё и доверенность.
  2. По почте. Можно отправить запрос заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении — так у вас будет подтверждение отправки и даты получения, с которой считается срок.
  3. Через Госуслуги. Заявку подают из профиля ИП или организации.
  4. Через личный кабинет налогоплательщика ЮЛ или ИП на сайте ФНС. Понадобится квалифицированная электронная подпись.

Если отчётность в налоговую сдаёт бухгалтер, запрос также можно отправить по телекоммуникационным каналам связи — через ту же систему электронной отчётности, что и декларации. Подписывают его усиленной квалифицированной электронной подписью.

Как получить справку через Госуслуги

ИП и организации могут её заказать на портале «Госуслуги». Сведения предоставляет ФНС, посещать инспекцию лично не нужно.

  1. Войдите на Госуслуги и выберите профиль ИП или организации.
  2. Перейдите в раздел «Услуги» → «Реестры и справки».
  3. Выберите услугу «Получение заявителем сведений о наличии счетов организации (индивидуального предпринимателя) в банках».
  4. Заполните и отправьте заявку. Когда появится статус «Получено ведомством», запрос ушёл в налоговую.

Ответ приходит в личный кабинет в день запроса. Файл подписывают усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа.

Как получить справку в банке

Процесс получения может отличаться в разных банках. Расскажем, как такую справку заказывает клиент Точка Банка.

  1. Зайдите в личный кабинет и откройте чат с поддержкой — доступ к нему появляется сразу после открытия расчётного счёта.
  2. Напишите, что нужна справка об открытых счетах, и укажите формат: электронный или бумажный.
  3. Заберите документ из чата. Электронная версия приходит за 10–15 минут.

Поддержка работает круглосуточно, поэтому обратиться можно в любой момент. За электронную версию платить не надо, но если документ нужен на бумаге, доставка может быть платной.

Учтите: банк покажет только те счета, которые открыты у него. Если счета есть и в других банках, а справка нужна по всем сразу — запрашивайте её в налоговой.

Что делать, если в справке ошибка

Перед использованием проверьте номера счетов, названия банков, а также даты открытия и закрытия.

Комментарий эксперта

Если счёт открыли или закрыли на днях, в справке из налоговой этого может ещё не быть. Банк сообщает в ФНС о таком событии в течение трёх рабочих дней, и потом ещё какое‑то время уходит на обработку на стороне налоговой. 


Это не ошибка — просто данные не успели обновиться. Проще подождать несколько дней и запросить справку заново.

Анастасия СитниковаАнастасия Ситникова
Анастасия СитниковаСпециалист по открытию расчётных счетов в Точка Банке

Если данные всё ещё отсутствуют или указаны неверно, обратитесь в банк, который обслуживает счёт. Именно банк передаёт сведения в налоговую (п. 1.1 ст. 86 НК РФ). Сверьте данные с договором банковского счёта, сообщите о расхождении и попросите направить в ФНС корректные сведения.

Если банк подтвердил, что передал верные сведения, но ошибка сохранилась, обратитесь в ФНС. К обращению приложите ответ банка и документы по счёту.

После исправления снова закажите справку и проверьте результат.

Если в ней указан незнакомый счёт, свяжитесь с банком и уточните, на каком основании он открыт. Если принадлежность счёта не подтвердится, направьте письменные обращения в банк и налоговую.

Вопросы по теме

Что делать, если расчётных счетов несколько?

Если счета открыты в одном банке, он выдаст справку сразу по всем.


Если счета в разных банках, придётся обращаться в каждый. Проще отправить один запрос в налоговую и получить один документ со всеми счетами.

Чем справка об открытых счетах отличается от выписки?

Справка перечисляет сами счета: в каких банках открыты, их номера, виды и даты открытия. Сколько денег на счетах и какие были операции, в ней не написано.


Выписка — наоборот: её выдаёт конкретный банк и показывает движение денег за период, поступления, списания и остаток. О счетах в других банках в ней ничего не будет.


Нужно подтвердить наличие счетов — заказывайте справку. Нужно показать обороты — выписку.

В какой срок можно получить справку об открытых расчётных счетах?

В налоговой срок — до 30 календарных дней со дня регистрации запроса, если подавать его лично или почтой. На практике могут выдать быстрее — за несколько рабочих дней, но рассчитывать на это при подготовке документов к тендеру рискованно: закон позволяет ответить и на тридцатый день.


Онлайн-каналы работают быстрее. Через личный кабинет налогоплательщика документ обычно готов в течение суток, через Госуслуги ответ приходит в день запроса. Клиенты Точка Банка получают электронную справку в чате поддержки за 10–15 минут.

Что делать, если отказали в выдаче справки?

Иногда налоговая или банк отказывают в выдаче. Основных причин две: запрос подал тот, кто не имеет права на эти сведения, либо в самом запросе ошибки или не приложена доверенность.


В первом случае запрос должен подать сам ИП, руководитель организации или представитель с доверенностью. Во втором — достаточно проверить данные и отправить запрос заново.


Отдельный случай — когда у представителя организации требуют нотариальную доверенность. Такое требование неправомерно: нотариальная форма нужна только представителям физлиц и ИП, а от имени компании достаточно письменной доверенности за подписью руководителя.

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Как получить справку об открытых расчётных счетах онлайн — Точка Банк