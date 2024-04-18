Как получить справку об открытых расчётных счетах

Специалист по открытию расчётных счетов в Точка Банке

Коротко Сроки выдачи зависят от способа обращения: — Через Госуслуги — в день запроса. — Через личный кабинет налогоплательщика — обычно в течение суток. — Лично в ИФНС или по почте — до 30 календарных дней. — В чате банка (на примере Точка Банка) — за 10–15 минут. Запрос может подать ИП, руководитель ООО или представитель по доверенности.

Справку выдают в двух местах: в налоговой и в банке. Налоговая даёт сведения по счетам во всех банках, банк — только по счетам, открытым у него.

Зачем нужна справка об открытых расчётных счетах

Такой документ может понадобиться, если ИП или юрлицо:

Планирует участвовать в тендере, госзакупке или аукционе. Хочет получить финансирование в банке или от инвестора. Заявляется на получение гранта или субсидии от государства. Начинает процедуру банкротства. Реорганизует компанию. Продаёт или закрывает бизнес.

Ещё справку иногда просят контрагенты перед крупной сделкой с новым партнёром — чтобы убедиться, что бизнес действующий.

Во всех этих случаях она подтверждает: у бизнеса есть действующий расчётный счёт. Если счёта пока нет, открыть его можно онлайн — заранее посмотрите, какие документы для этого понадобятся.

Что указано в справке

Состав данных зависит от её вида. Документ с информацией только об открытых счетах содержит:

Реквизиты владельца: наименование организации либо ФИО предпринимателя, ИНН, ОГРН или ОГРНИП. КПП указывают только для организаций — у ИП его нет. Номер счёта. Вид счёта. Дату открытия. Наименование банка и его БИК.

В справке обо всех счетах дополнительно отражают дату закрытия и состояние счёта.

Документ отражает сведения на конкретную дату. В нём указывают номер и день формирования. Организаторы тендеров и банки обычно просят свежий экземпляр, поэтому заказывать его лучше незадолго до подачи.

Кто может получить справку

Сведения о счетах защищены налоговой тайной и банковской тайной (ст. 102 НК РФ и ст. 26 Федерального закона №395-1). Получить могут:

ИП — о своих счетах. Руководитель ООО — о счетах организации. Представитель ИП или ООО — по доверенности.

Учредитель ООО не может запросить её только на основании своего статуса: счета принадлежат организации. Представителю ИП нужна нотариальная, приравненная к ней или электронная доверенность, представителю ООО — письменная или электронная (п. 3 ст. 29 НК РФ).

Сведения о счетах должника также может запросить взыскатель с действующим исполнительным листом (ч. 8 и подп. 1–3 ч. 9 ст. 69 Федерального закона №229-ФЗ). Государственные органы получают информацию в пределах своих полномочий.

После смерти ИП сведения о его счетах в рамках наследственного дела запрашивает нотариус (ст. 15 Основ законодательства РФ о нотариате). Счета ООО в наследство не входят: они принадлежат компании, а наследуется доля в её уставном капитале (п. 1 ст. 1176 ГК РФ).

В каком формате выдают справку

В электронном или бумажном виде — заявитель выбирает сам. Для тендеров и других онлайн-процедур обычно удобнее электронная.

Юридической силы это не меняет: электронная, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна бумажной с собственноручной подписью (ст. 6 Федерального закона №63-ФЗ).

Сравнение способов получения справки

Выбор способа зависит от того, как быстро нужен документ и в каком формате.

Способ Срок Стоимость ИФНС: лично или по почте До 30 календарных дней со дня регистрации запроса, на практике — несколько рабочих дней Бесплатно Личный кабинет налогоплательщика ЮЛ или ИП — сведения предоставляет ФНС В течение суток Бесплатно Госуслуги — сведения предоставляет ФНС В день запроса Бесплатно Точка Банк: чат поддержки 10–15 минут Электронная — бесплатно, доставка бумажной может быть платной Другой банк Зависит от банка Зависит от тарифа

Комментарий эксперта Клиенты иногда заказывают справку в банке, а потом выясняется, что для тендера нужен документ по всем счетам сразу. Банк выдаёт справку только по тем счетам, которые открыты у него, — о счетах в других банках он ничего не знает. Если счета в нескольких банках, за общей справкой нужно идти в налоговую.

Анастасия Ситникова Специалист по открытию расчётных счетов в Точка Банке



Как получить справку в налоговой

Утверждённой формы запроса нет — его составляют самостоятельно.

Что указать в запросе:

Данные ИП или юрлица. Для ИП — ФИО, ИНН, ОГРНИП, адрес регистрации. Для ООО — название организации, ИНН, КПП, ОГРН, юридический адрес. Название. Подойдёт такая формулировка: «Прошу предоставить справку об открытых счетах». Цель запроса. Например, «для получения гранта». Правовое основание на получение данных. Если в запросе указывают правовое основание, ИП могут сослаться на части 1 и 2 . Если в запросе указывают правовое основание, ИП могут сослаться на части 1 и 2 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ , организации — на части 1 и 3 той же статьи. Способ получения. Укажите, в каком формате и каким образом хотите получить документ. Например, в выбранном отделении ФНС или на электронную почту.

Внизу запроса надо поставить дату и подпись.

К запросу от организации ФНС предъявляет дополнительные требования (письмо от 23.05.2011 №ПА-4-6/8136@): его оформляют на бланке организации по правилам делопроизводства, обязательно указывают цель и правовое основание получения сведений, подписывает руководитель или другое уполномоченное лицо.

Бумажный экземпляр скрепляют печатью, если она есть.

На предпринимателей эти требования не распространяются — ИП пишет запрос как обычное обращение.

Смотрите пример заполнения. По кнопкам ниже можно скачать готовые бланки для ИП и ООО: останется подставить свои данные.

Как заказать справку

Запрашивать информацию о счетах можно в любом отделении ИФНС, не обязательно по месту регистрации (письмо ФНС от 28.05.2019 №ГД-4-14/10122). Есть несколько способов:

Лично. Возьмите паспорт. Представителю понадобится ещё и доверенность. По почте. Можно отправить запрос заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении — так у вас будет подтверждение отправки и даты получения, с которой считается срок. Через Госуслуги. Заявку подают из профиля ИП или организации. Через личный кабинет налогоплательщика ЮЛ или ИП на сайте ФНС. Понадобится квалифицированная электронная подпись.

Если отчётность в налоговую сдаёт бухгалтер, запрос также можно отправить по телекоммуникационным каналам связи — через ту же систему электронной отчётности, что и декларации. Подписывают его усиленной квалифицированной электронной подписью.

Как получить справку через Госуслуги

ИП и организации могут её заказать на портале «Госуслуги». Сведения предоставляет ФНС, посещать инспекцию лично не нужно.

Войдите на Госуслуги и выберите профиль ИП или организации. Перейдите в раздел «Услуги» → «Реестры и справки». Выберите услугу «Получение заявителем сведений о наличии счетов организации (индивидуального предпринимателя) в банках». Заполните и отправьте заявку. Когда появится статус «Получено ведомством», запрос ушёл в налоговую.

Ответ приходит в личный кабинет в день запроса. Файл подписывают усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа.

Как получить справку в банке

Процесс получения может отличаться в разных банках. Расскажем, как такую справку заказывает клиент Точка Банка.

Зайдите в личный кабинет и откройте чат с поддержкой — доступ к нему появляется сразу после открытия расчётного счёта Напишите, что нужна справка об открытых счетах, и укажите формат: электронный или бумажный. Заберите документ из чата. Электронная версия приходит за 10–15 минут.

Поддержка работает круглосуточно, поэтому обратиться можно в любой момент. За электронную версию платить не надо, но если документ нужен на бумаге, доставка может быть платной.

Учтите: банк покажет только те счета, которые открыты у него. Если счета есть и в других банках, а справка нужна по всем сразу — запрашивайте её в налоговой.

Что делать, если в справке ошибка

Перед использованием проверьте номера счетов, названия банков, а также даты открытия и закрытия.

Комментарий эксперта Если счёт открыли или закрыли на днях, в справке из налоговой этого может ещё не быть. Банк сообщает в ФНС о таком событии в течение трёх рабочих дней, и потом ещё какое‑то время уходит на обработку на стороне налоговой.

Это не ошибка — просто данные не успели обновиться. Проще подождать несколько дней и запросить справку заново.

Анастасия Ситникова Специалист по открытию расчётных счетов в Точка Банке



Если данные всё ещё отсутствуют или указаны неверно, обратитесь в банк, который обслуживает счёт. Именно банк передаёт сведения в налоговую (п. 1.1 ст. 86 НК РФ). Сверьте данные с договором банковского счёта, сообщите о расхождении и попросите направить в ФНС корректные сведения.

Если банк подтвердил, что передал верные сведения, но ошибка сохранилась, обратитесь в ФНС. К обращению приложите ответ банка и документы по счёту.

После исправления снова закажите справку и проверьте результат.