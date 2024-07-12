Что лучше — ИП или самозанятость

В статье разберём, кому подойдёт самозанятость, а кому — ИП, рассмотрим налоговые режимы, отчётность и лимиты доходов, а также ответим на частые вопросы предпринимателей.
Почему важно выбрать и оформить новый статус
Налоговая может проверить, легально ли ведётся предпринимательская деятельность через ЕГРИП/ЕГРЮЛ и реестр плательщиков НПД. Если вы не зарегистрированы как ИП или юрлицо и не стоите на учёте как самозанятый, вас могут привлечь к ответственности за незаконное предпринимательство.
За это грозит административная ответственность в виде штрафа от 500 до 2 000 ₽. А в случае крупного ущерба могут привлечь и к уголовной ответственности.
Налоговые режимы для самозанятых и ИП: как работает каждый статус
Разбираемся, сколько налогов платят самозанятые физлица и ИП, какие есть ограничения, преимущества и изменения в 2026 году.
Статус самозанятого физлица
Самозанятые работают только на режиме НПД — налоге на профессиональный доход. Это экспериментальный режим, который действует до конца 2028 года. Ставки две:
- 4% с доходов от физлиц.
- 6% с доходов от юрлиц и ИП.
В начале работы каждому самозанятому даётся бонус 10 000 ₽. Пока он не израсходован, ставки автоматически снижаются — до 3% с доходов от физлиц и до 4% с доходов от юрлиц и ИП.
Режим простой: без отчётности, обязательных страховых взносов и онлайн-кассы. Но перед применением важно проверить, разрешён ли НПД для вашего вида деятельности: у режима много ограничений.
Лимит дохода для НПД — 2,4 млн ₽. При превышении ФНС автоматически снимет вас с учёта. Дальше два пути:
- Зарегистрировать ИП и в течение 20 календарных дней подать заявление на УСН, АУСН, ПСН или ЕСХН. Если не успеть, ИП автоматически окажется на ОСНО — самом сложном режиме с НДС и полной отчётностью.
- Работать с заказчиками как физлицо по гражданско-правовым договорам. Если заказчик юрлицо или ИП, он сам удержит НДФЛ 13–22% и заплатит взносы. Если заказчик физлицо — НДФЛ придётся декларировать и платить самостоятельно.
Статус ИП
Обычно ИП выбирают из пяти специальных налоговых режимов: УСН, АУСН, ПСН, ЕСХН или НПД — тот же режим, что у самозанятых. ОСНО на старте почти всегда невыгодна.
|Режим
|Лимиты
|Налоги
|Страховые взносы
|Ограничения по видам деятельности
|УСН
|— До 490,5 млн ₽ в год.
— Не больше 130 сотрудников
|На выбор:
— 6% с доходов.
— 15% с разницы между доходами и расходами (минимум 1%).
НДС появляется, если доход превысит 20 млн ₽ в 2026 году
|Фиксированные за себя 57 390 ₽ + 1% с дохода свыше 300 000 ₽, но не более 321 818 ₽.
За сотрудников — на общих условиях
|Нельзя производить подакцизные товары за некоторым исключением, добывать и продавать полезные ископаемые плюс другие ограничения из статьи 346.12 НК РФ
|АУСН
|— До 60 млн ₽ в год.
— Не больше пяти сотрудников
|На выбор:
— 8% с доходов.
— 20% с разницы между доходами и расходами (минимум 3%)
|Нет страховых взносов, кроме взносов на травматизм за сотрудников (в 2026 году — 2 959 ₽)
|Ограничения похожи на УСН плюс нельзя вести агентскую деятельность, КФХ и ряд других направлений из статьи 3 Федерального закона №17-ФЗ. Режим работает почти во всех регионах РФ
|ПСН
|— До 20 млн ₽ в год.
— Не больше 15 сотрудников
|Фиксированная стоимость патента, зависит от региона и вида деятельности
|Фиксированные за себя 57 390 ₽ + 1% с дохода свыше 300 000 ₽, но не более 321 818 ₽.
За сотрудников — на общих условиях
|Нельзя заниматься оптовой торговлей и некоторыми другими видами деятельности из статьи 346.43 НК РФ
|НПД
|— До 2,4 млн ₽ в год.
— Нельзя нанимать сотрудников, но можно сотрудничать по договорам ГПХ
|— 4% с доходов от физлиц.
— 6% — от юрлиц и ИП
|Обязательных нет, можно платить добровольно для стажа и пенсии
|Нельзя перепродавать чужие товары, продавать товары с обязательной маркировкой и ещё ряд ограничений из статьи 4 Федерального закона №422-ФЗ
|ЕСХН
|— Выручка — без лимита, но доля агродоходов ≥ 70%.
— Сотрудники — без лимита, в рыболовстве до 300 человек
|6% с разницы между доходами и расходами, в ряде регионов — до 0%.
НДС платится, но можно получить освобождение, если доход за год не превышает 60 млн ₽
|Фиксированные за себя 57 390 ₽ + 1% с дохода свыше 300 000 ₽, но не более 321 818 ₽.
За сотрудников — на общих условиях
|Подходит для сельхоздеятельности: растениеводство, животноводство, рыболовство и так далее
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Какие изменения важно учитывать ИП
Разберём ключевые нововведения, которые затронут малый бизнес в 2026–2028 годах.
НДС на УСН. Лимит для освобождения от НДС будет постепенно снижаться: в 2026 году — 20 млн ₽, в 2027 году — 15 млн ₽, а с 2028 года — 10 млн ₽ (ст. 145 НК РФ).
Если предприниматель на УСН заработает больше этой суммы, ему придётся платить НДС. Можно выбрать один из двух вариантов:
- Пониженные ставки без права на вычет входящего НДС: 5% при доходе до 272,5 млн ₽, 7% — при доходе от 272,5 млн ₽ и до 490,5 млн ₽.
- Стандартные ставки НДС 0, 10 и 22% с правом на налоговый вычет.
Лимит дохода на ПСН. Лимит будет снижаться по той же траектории, что и на УСН: в 2026 году — 20 млн ₽, в 2027 году — 15 млн ₽, а с 2028 года — 10 млн ₽. Если ИП совмещает ПСН и УСН, доходы по двум режимам суммируются.
Фиксированные взносы ИП за себя. Суммы продолжат расти: в 2026 году — 57 390 ₽, в 2027 году — 61 154 ₽. Такой взнос платят, даже если нет дохода.
Взносы за сотрудников. Раньше пониженный тариф 15% с части выплат, превышающей 1,5 МРОТ, действовал для всех субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). А с 1 января 2026 года эту льготу сохранили только для тех, кто относится к приоритетным отраслям.
Чтобы не столкнуться с неожиданным НДС или потерей права на патент, важно заранее прогнозировать выручку на 2026–2028 годы и при необходимости пересматривать налоговый режим.
Как оформить самозанятость и зарегистрироваться как ИП
Чтобы стать самозанятым, нужны паспорт и ИНН. Пройти регистрацию можно в мобильном приложении или на сайте «Мой налог», на портале «Госуслуги» либо через уполномоченные банки из списка ФНС — кстати, туда входит Точка Банк. Процесс занимает около пяти минут.
Чтобы стать ИП, нужно подать в ФНС заявление по форме №Р21001, предоставить паспорт при личной подаче, а также заплатить госпошлину 800 ₽. При подаче документов в электронном виде госпошлину не взимают. Через 3–5 рабочих дней вы получите статус индивидуального предпринимателя.
Нужен статус ИП для контрагентов, но с плюсами самозанятости? Сначала зарегистрируйтесь как плательщик НПД через приложение «Мой налог», а затем оформите ИП. Так вы получите расчётный счёт, лицензии и возможность сертифицировать продукцию — всё для масштабирования бизнеса.
ИП или самозанятость: что лучше для сокращения расходов
Главное отличие — обязательные взносы. Самозанятый платит налог только с полученного дохода: нет дохода — нет платежей. ИП же, помимо налога, обязан перечислять страховые взносы:
- Фиксированные: 57 390 ₽ в 2026 году и 61 154 ₽ в 2027 году (п. 1.2 ст. 430 НК РФ).
- Дополнительные — 1% с дохода свыше 300 000 ₽ в год, но не более 321 818 ₽ в 2026 году и 342 923 ₽ в 2027 году.
- Если есть сотрудники — страховые взносы и взносы на травматизм за них.
Есть исключения. ИП на АУСН и НПД страховые взносы не платят. На АУСН остаётся только обязанность платить взносы на травматизм за сотрудников.
Взносы можно использовать для уменьшения налога. Это доступно ИП на УСН «Доходы» и ПСН, причём учесть их разрешено даже до фактической уплаты. Без сотрудников налог можно уменьшить вплоть до нуля, с сотрудниками — не более чем на 50%.
На УСН «Доходы минус расходы» механика другая: взносы не уменьшают сам налог, а включаются в расходы и снижают налогооблагаемую базу.
Для сравнения — у самозанятого страховые отчисления только добровольные. Если хотите уплачивать в 2026 году, минимум — 71 525,52 ₽.
Для учёта и бухгалтерии: лучше быть ИП или самозанятым
ИП не ведут полноценный бухучёт, в отличие от ООО, но заполняют книгу учёта доходов и расходов (КУДиР) и сдают отчётность по своему налоговому режиму. Исключение — режимы НПД и АУСН: данные передаются в ФНС автоматически, хотя на АУСН часть отчётов всё же нужно подавать.
ИП может нанять бухгалтера, использовать сервисы автоматизации или подключить Онлайн-бухгалтерию от Точка Банк с персональным бухгалтером. Рассчитаем налоги, сдадим отчётность в ФНС и возьмём на себя общение с налоговой.
Самозанятым отчётность и онлайн-касса не нужны: достаточно формировать чеки в приложении «Мой налог». ФНС сама рассчитает налог, а уплатить его нужно до 28-го числа следующего месяца. За невыставленные чеки — штраф 20% от суммы при первом нарушении и 100% — при повторном в течение шести месяцев.
ИП или самозанятость: что лучше для работы с юридическими лицами
Если планируется разовая подработка, можно просто получить доход как физлицо и уплатить 13% НДФЛ. При работе с юрлицами налог вместе со страховыми взносами удержит и перечислит само юридическое лицо — оно выступает налоговым агентом.
Если вы собираетесь работать с заказчиком на постоянной основе, лучше сразу оформить официальный статус — самозанятость или ИП.
Договор юрлица с самозанятым
Самозанятый заключает с компанией гражданско-правовой договор, выполняет работу, получает оплату на банковский счёт и отправляет заказчику чек из приложения «Мой налог».
Для оформления понадобятся:
- Справка о постановке на учёт в качестве плательщика НПД из приложения «Мой налог».
- Выписка из ЕГРН — с 2026 года заменяет ИНН.
- Скан или фото первого разворота паспорта и страницы с пропиской.
- Реквизиты банковского счёта.
Договор юрлица с ИП
Компания в первую очередь проверяет правовой статус исполнителя — данные ИП доступны в ЕГРИП. Оплата перечисляется на расчётный счёт ИП, если он открыт. Важный нюанс: у самозанятых физлиц отдельного бизнес-счёта быть не может, в отличие от ИП.
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Что выбрать в итоге: открыть ИП или оформить самозанятость
У ИП и самозанятости разные ограничения и возможности. Перед регистрацией важно учесть вид деятельности, уровень дохода и планы по найму сотрудников.
|Параметр
|Самозанятые физлица
|ИП
|Налоговая нагрузка
|Обычно ниже, ставки 4 и 6%. Платить нужно только с фактического дохода
|У ИП на НПД ставки такие же. А на других системах налогообложения обычно выше, но есть режимы, где налог можно снизить до нуля
|Отчётность
|Все расчёты и чеки проходят через приложение «Мой налог», отчёты автоматические
|Вести бухучёт не обязательно, но отчётность будет на всех режимах, кроме НПД
|Онлайн-касса
|Не нужна, достаточно формировать чеки в приложении «Мой налог»
|Требуется, кроме некоторых исключений из Федерального закона №54-ФЗ
|Лимит дохода
|До 2,4 млн ₽ в год
|Для ИП на НПД такое же ограничение — 2,4 млн ₽ в год. На остальных режимах лимиты выше
|Найм сотрудников
|Нельзя нанимать
|Кроме режима НПД, сотрудников нанимать можно
|Страховой стаж
|Не начисляется. Можно платить добровольные пенсионные взносы: в 2026 году минимум — 71 525,52 ₽
|Начисляется автоматически на ОСНО, УСН, ПСН и ЕСХН за счёт уплаченных взносов
|Расчётный счёт
|Нельзя открыть
|Можно открыть счёт для бизнеса
|Торговый эквайринг
|Не получится подключить
|Можно подключить для удобства оплаты клиентами
|Сертификация продукции
|Нельзя получить
|Можно получить, чтобы открыть доступ к новым рынкам
|Лицензии
|Нельзя получить
|Можно получить, если продают товары или оказывают услуги, для которых нужно специальное разрешение
Если определиться между ИП и самозанятостью пока не получается, поможет краткий опросник из пяти вопросов.
Самозанятость проще и подходит для небольшого бизнеса или теста идей — при росте дохода можно перейти на ИП. У ИП больше платежей, но и больше возможностей: высокие лимиты, расчётный счёт, лицензии. А регистрация ИП на НПД объединяет простоту самозанятости и инструменты для масштабирования.