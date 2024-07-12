Что лучше — ИП или самозанятость

В статье разберём, кому подойдёт самозанятость, а кому — ИП, рассмотрим налоговые режимы, отчётность и лимиты доходов, а также ответим на частые вопросы предпринимателей.

Коротко ИП на других системах — ОСНО, УСН, АУСН, ПСН, ЕСХН — обычно выбирают для роста бизнеса. Можете нанимать команду и зарабатывать свыше лимита в 2,4 млн ₽. Налоговая нагрузка чаще всего выше, но и возможностей для масштабирования бизнеса больше.

Самозанятость подходит для дохода до 2,4 млн ₽ в год: платите 4–6% налога и регистрируетесь через «Мой налог» как плательщик НПД — без отчётов, обязательных взносов и онлайн‑касс. Минусы — нельзя нанимать сотрудников и сферы бизнеса ограничены. Важный нюанс: на НПД могут работать и ИП — с теми же условиями.

Почему важно выбрать и оформить новый статус

Налоговая может проверить, легально ли ведётся предпринимательская деятельность через ЕГРИП/ЕГРЮЛ и реестр плательщиков НПД. Если вы не зарегистрированы как ИП или юрлицо и не стоите на учёте как самозанятый, вас могут привлечь к ответственности за незаконное предпринимательство.

За это грозит административная ответственность в виде штрафа от 500 до 2 000 ₽. А в случае крупного ущерба могут привлечь и к уголовной ответственности.

Налоговые режимы для самозанятых и ИП: как работает каждый статус

Разбираемся, сколько налогов платят самозанятые физлица и ИП, какие есть ограничения, преимущества и изменения в 2026 году.

Статус самозанятого физлица

Самозанятые работают только на режиме НПД — налоге на профессиональный доход. Это экспериментальный режим, который действует до конца 2028 года. Ставки две:

4% с доходов от физлиц.

6% с доходов от юрлиц и ИП.

В начале работы каждому самозанятому даётся бонус 10 000 ₽. Пока он не израсходован, ставки автоматически снижаются — до 3% с доходов от физлиц и до 4% с доходов от юрлиц и ИП.

Режим простой: без отчётности, обязательных страховых взносов и онлайн-кассы. Но перед применением важно проверить, разрешён ли НПД для вашего вида деятельности: у режима много ограничений.

Лимит дохода для НПД — 2,4 млн ₽. При превышении ФНС автоматически снимет вас с учёта. Дальше два пути:

Зарегистрировать ИП и в течение 20 календарных дней подать заявление на УСН, АУСН, ПСН или ЕСХН. Если не успеть, ИП автоматически окажется на ОСНО — самом сложном режиме с НДС и полной отчётностью. Работать с заказчиками как физлицо по гражданско-правовым договорам. Если заказчик юрлицо или ИП, он сам удержит НДФЛ 13–22% и заплатит взносы. Если заказчик физлицо — НДФЛ придётся декларировать и платить самостоятельно.

Статус ИП

Обычно ИП выбирают из пяти специальных налоговых режимов: УСН, АУСН, ПСН, ЕСХН или НПД — тот же режим, что у самозанятых. ОСНО на старте почти всегда невыгодна.

Если сложно сориентироваться в режимах самостоятельно, можно проконсультироваться с экспертом Точка Банка. С нашей помощью открылись уже более 450 000 бизнесов.

Какие изменения важно учитывать ИП

Разберём ключевые нововведения, которые затронут малый бизнес в 2026–2028 годах.

НДС на УСН. Лимит для освобождения от НДС будет постепенно снижаться: в 2026 году — 20 млн ₽, в 2027 году — 15 млн ₽, а с 2028 года — 10 млн ₽ (ст. 145 НК РФ).

Если предприниматель на УСН заработает больше этой суммы, ему придётся платить НДС. Можно выбрать один из двух вариантов:

Пониженные ставки без права на вычет входящего НДС: 5% при доходе до 272,5 млн ₽, 7% — при доходе от 272,5 млн ₽ и до 490,5 млн ₽. Стандартные ставки НДС 0, 10 и 22% с правом на налоговый вычет.

Лимит дохода на ПСН. Лимит будет снижаться по той же траектории, что и на УСН: в 2026 году — 20 млн ₽, в 2027 году — 15 млн ₽, а с 2028 года — 10 млн ₽. Если ИП совмещает ПСН и УСН, доходы по двум режимам суммируются.

Фиксированные взносы ИП за себя. Суммы продолжат расти: в 2026 году — 57 390 ₽, в 2027 году — 61 154 ₽. Такой взнос платят, даже если нет дохода.

Взносы за сотрудников. Раньше пониженный тариф 15% с части выплат, превышающей 1,5 МРОТ, действовал для всех субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). А с 1 января 2026 года эту льготу сохранили только для тех, кто относится к приоритетным отраслям.

Чтобы не столкнуться с неожиданным НДС или потерей права на патент, важно заранее прогнозировать выручку на 2026–2028 годы и при необходимости пересматривать налоговый режим.

Как оформить самозанятость и зарегистрироваться как ИП

Чтобы стать самозанятым, нужны паспорт и ИНН. Пройти регистрацию можно в мобильном приложении или на сайте «Мой налог», на портале «Госуслуги» либо через уполномоченные банки из списка ФНС — кстати, туда входит Точка Банк. Процесс занимает около пяти минут.

Чтобы стать ИП, нужно подать в ФНС заявление по форме №Р21001, предоставить паспорт при личной подаче, а также заплатить госпошлину 800 ₽. При подаче документов в электронном виде госпошлину не взимают. Через 3–5 рабочих дней вы получите статус индивидуального предпринимателя.

Нужен статус ИП для контрагентов, но с плюсами самозанятости? Сначала зарегистрируйтесь как плательщик НПД через приложение «Мой налог», а затем оформите ИП. Так вы получите расчётный счёт, лицензии и возможность сертифицировать продукцию — всё для масштабирования бизнеса.

ИП или самозанятость: что лучше для сокращения расходов

Главное отличие — обязательные взносы. Самозанятый платит налог только с полученного дохода: нет дохода — нет платежей. ИП же, помимо налога, обязан перечислять страховые взносы:

Фиксированные: 57 390 ₽ в 2026 году и 61 154 ₽ в 2027 году ( п. 1.2 ст. 430 НК РФ ).

Дополнительные — 1% с дохода свыше 300 000 ₽ в год, но не более 321 818 ₽ в 2026 году и 342 923 ₽ в 2027 году.

Если есть сотрудники — страховые взносы и взносы на травматизм за них.

Есть исключения. ИП на АУСН и НПД страховые взносы не платят. На АУСН остаётся только обязанность платить взносы на травматизм за сотрудников.

Взносы можно использовать для уменьшения налога. Это доступно ИП на УСН «Доходы» и ПСН, причём учесть их разрешено даже до фактической уплаты. Без сотрудников налог можно уменьшить вплоть до нуля, с сотрудниками — не более чем на 50%.

На УСН «Доходы минус расходы» механика другая: взносы не уменьшают сам налог, а включаются в расходы и снижают налогооблагаемую базу.

Для сравнения — у самозанятого страховые отчисления только добровольные. Если хотите уплачивать в 2026 году, минимум — 71 525,52 ₽.

ИЗМЕНЕНИЕ С 2026 года самозанятые могут оформлять оплачиваемые больничные — для этого нужно заключить договор добровольного страхования с СФР и платить ежемесячные взносы. А вот декретные и выплаты по уходу за ребёнком по-прежнему доступны только ИП с добровольными взносами.

Для учёта и бухгалтерии: лучше быть ИП или самозанятым

ИП не ведут полноценный бухучёт, в отличие от ООО, но заполняют книгу учёта доходов и расходов (КУДиР) и сдают отчётность по своему налоговому режиму. Исключение — режимы НПД и АУСН: данные передаются в ФНС автоматически, хотя на АУСН часть отчётов всё же нужно подавать.

ИП может нанять бухгалтера, использовать сервисы автоматизации или подключить Онлайн-бухгалтерию от Точка Банк с персональным бухгалтером. Рассчитаем налоги, сдадим отчётность в ФНС и возьмём на себя общение с налоговой.

Самозанятым отчётность и онлайн-касса не нужны: достаточно формировать чеки в приложении «Мой налог». ФНС сама рассчитает налог, а уплатить его нужно до 28-го числа следующего месяца. За невыставленные чеки — штраф 20% от суммы при первом нарушении и 100% — при повторном в течение шести месяцев.

ИП или самозанятость: что лучше для работы с юридическими лицами

Если планируется разовая подработка, можно просто получить доход как физлицо и уплатить 13% НДФЛ. При работе с юрлицами налог вместе со страховыми взносами удержит и перечислит само юридическое лицо — оно выступает налоговым агентом.

Если вы собираетесь работать с заказчиком на постоянной основе, лучше сразу оформить официальный статус — самозанятость или ИП.

Комментарий эксперта Часть компаний предпочитает не работать с самозанятыми из‑за риска переквалификации договора в трудовые отношения. Тогда для работы с юрлицами статус ИП на НПД будет удобнее: предприниматель есть в ЕГРИП, может открыть расчётный счёт и при необходимости получить лицензию. Наталья Баннова Эксперт по налогообложению и ликвидации бизнеса

Договор юрлица с самозанятым

Самозанятый заключает с компанией гражданско-правовой договор, выполняет работу, получает оплату на банковский счёт и отправляет заказчику чек из приложения «Мой налог».

Для оформления понадобятся:

Справка о постановке на учёт в качестве плательщика НПД из приложения «Мой налог».

Выписка из ЕГРН — с 2026 года заменяет ИНН.

Скан или фото первого разворота паспорта и страницы с пропиской.

Реквизиты банковского счёта.

Договор юрлица с ИП

Компания в первую очередь проверяет правовой статус исполнителя — данные ИП доступны в ЕГРИП. Оплата перечисляется на расчётный счёт ИП, если он открыт. Важный нюанс: у самозанятых физлиц отдельного бизнес-счёта быть не может, в отличие от ИП.

Подберём подходящий тариф Какой у вас бизнес? ИП ООО Какой у вас годовой оборот? 0 ₽ 100 000 000 ₽ Торгуете на маркетплейсах? Да Нет Сколько вы переводите физлицам в месяц? 0 ₽ 10 000 000 ₽ Сколько наличных вы снимаете в месяц? 0 ₽ 400 000 ₽ Вашему ИП меньше 90 дней? Да Нет Развернуть

Что выбрать в итоге: открыть ИП или оформить самозанятость

У ИП и самозанятости разные ограничения и возможности. Перед регистрацией важно учесть вид деятельности, уровень дохода и планы по найму сотрудников.

Параметр Самозанятые физлица ИП Налоговая нагрузка Обычно ниже, ставки 4 и 6%. Платить нужно только с фактического дохода У ИП на НПД ставки такие же. А на других системах налогообложения обычно выше, но есть режимы, где налог можно снизить до нуля Отчётность Все расчёты и чеки проходят через приложение «Мой налог», отчёты автоматические Вести бухучёт не обязательно, но отчётность будет на всех режимах, кроме НПД Онлайн-касса Не нужна, достаточно формировать чеки в приложении «Мой налог» Требуется, кроме некоторых исключений из Федерального закона №54-ФЗ Лимит дохода До 2,4 млн ₽ в год Для ИП на НПД такое же ограничение — 2,4 млн ₽ в год. На остальных режимах лимиты выше Найм сотрудников Нельзя нанимать Кроме режима НПД, сотрудников нанимать можно Страховой стаж Не начисляется. Можно платить добровольные пенсионные взносы: в 2026 году минимум — 71 525,52 ₽ Начисляется автоматически на ОСНО, УСН, ПСН и ЕСХН за счёт уплаченных взносов Расчётный счёт Нельзя открыть Можно открыть счёт для бизнеса Торговый эквайринг Не получится подключить Можно подключить для удобства оплаты клиентами Сертификация продукции Нельзя получить Можно получить, чтобы открыть доступ к новым рынкам Лицензии Нельзя получить Можно получить, если продают товары или оказывают услуги, для которых нужно специальное разрешение

Если определиться между ИП и самозанятостью пока не получается, поможет краткий опросник из пяти вопросов.

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