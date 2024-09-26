Сроки регистрации ИП

Коротко

Повлиять на скорость проверки документов в ФНС нельзя, но можно не терять время на исправления. Отказы чаще всего случаются из‑за ошибок в заявлении, проблем с адресом ИП или неверного формата кодов ОКВЭД. Если подготовить документы без ошибок с первого раза — уложитесь в срок.

По закону ИП регистрируют за три рабочих дня, но фактически стоит закладывать 3–5 дней. Плюс добавьте время на подготовку документов. Если подаёте документы в электронном виде, госпошлину платить не нужно. А если на бумаге, пошлина составит 800 ₽.