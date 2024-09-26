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Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

Сроки регистрации ИП

ФНС регистрирует ИП за 3–5 рабочих дней. Но реальный срок длиннее: до подачи вам нужно выбрать коды ОКВЭД, определиться с налоговым режимом и подготовить документы. Сколько времени это займёт и придётся ли разбираться самому, зависит от способа подачи. Поможем разобраться.

19.03.2026
6147
6147

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Регистрация бизнеса бесплатно

Регистрация бизнеса бесплатно

Откройте ИП с Точка Банк

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Регистрация бизнеса бесплатно

Регистрация бизнеса бесплатно

Авторы

Чтобы уложиться в срок, важно сразу подать полный пакет документов без ошибок — иначе придётся всё переделывать и ждать заново. Рассказываем, кому и какой способ регистрации подходит, какие документы нужны и что сделать сразу после регистрации бизнеса.

Коротко
По закону ИП регистрируют за три рабочих дня, но фактически стоит закладывать 3–5 дней. Плюс добавьте время на подготовку документов. Если подаёте документы в электронном виде, госпошлину платить не нужно. А если на бумаге, пошлина составит 800 ₽.
Повлиять на скорость проверки документов в ФНС нельзя, но можно не терять время на исправления. Отказы чаще всего случаются из‑за ошибок в заявлении, проблем с адресом ИП или неверного формата кодов ОКВЭД. Если подготовить документы без ошибок с первого раза — уложитесь в срок.

Что такое регистрация ИП 

Регистрация ИП — это постановка физического лица на учёт в налоговой инспекции и официальное получение статуса индивидуального предпринимателя. С этого момента человек может вести бизнес легально: заключать договоры, принимать оплату от клиентов и нести ответственность за результаты своей деятельности.

Статус ИП открывает больше возможностей для бизнеса, чем работа в качестве  самозанятого физлица. Предприниматель может открыть расчётный счёт, нанимать сотрудников, оформлять сертификацию продукции, а также получать лицензии и разрешения, если этого требует вид деятельности.

Как открыть ИП: пошаговая инструкция

Что лучше — ИП или самозанятость

Если хотите пройти этот путь без лишних хлопот — зарегистрируйте ИП через Точка Банк: проконсультируем, проверим все документы и сразу откроем расчётный счёт. Более 450 000 предпринимателей уже открыли бизнес с Точка Банком.

Документы для регистрации ИП

Всем нужны два документа: паспорт и заявление по форме №Р21001. Остальное — зависит от ситуации.

Добавьте к пакету, если это про вас:

  • Подаёте документы в бумажном формате, а не онлайн → квитанция об уплате госпошлины.
  • Хотите сразу перейти на УСН или ПСН→ заявление о переходе на спецрежим.
  • Вам нет 18 лет → согласие родителей или законных представителей либо документ о полной дееспособности.
  • Вы иностранец → копия паспорта с нотариальным переводом и РВП или ВНЖ.

Сформировать весь пакет за 15 минут можно в конструкторе Точка Банк.

Сколько времени открывается ИП

По закону налоговая должна зарегистрировать ИП в течение трёх рабочих дней (п. 3 ст. 22.1 Закона №129-ФЗ). При этом день подачи заявления в срок не входит, так что на практике стоит закладывать 3–5 рабочих дней. За это время ФНС проверяет заявление и принимает решение о регистрации.

Фактический срок также зависит от способа подачи документов. Рассмотрим подробнее в таблице.

Способ регистрацииСрок регистрации в рабочих дняхГоспошлинаКому подходит
Лично в налоговой3–5800 ₽Тем, кто хочет подать документы напрямую и готов приехать в налоговую по месту прописки
Онлайн через сайт ФНС3–5НетТем, у кого уже есть УКЭП и кто хочет всё сделать быстро и без госпошлины
Онлайн через «Старт бизнеса онлайн»3–5НетТем, кто хочет всё сделать быстро и без госпошлины и у кого есть подтверждённая биометрия в Единой биометрической системе (ЕБС)
Через Точка Банк — партнёр ФНС с лицензией ЦБ РФ3–5НетТем, кто хочет сразу открыть счёт и получить помощь с документами, выбором системы налогообложения и получением УКЭП
Через нотариусаДо 5Нет, но нужно оплатить услуги нотариусаТем, кто хочет, чтобы специалист всё проверил и подготовил пакет документов
Через МФЦДо 5Нет, если сотрудники МФЦ подают документы в электронном видеТем, кто хочет заодно решить другие вопросы в МФЦ. Учтите: не все МФЦ регистрируют ИП — уточните этот момент заранее

После регистрации на электронную почту придут два документа: лист записи ЕГРИП и выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН). Они подтверждают, что вы официально стали предпринимателем. Ехать в налоговую за бумажными документами не нужно.

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Что может помешать открыть ИП в срок

Срок регистрации может увеличиться из-за ошибки при подаче документов. Приведём несколько распространённых причин для отказа. 

  1. Есть ошибки, опечатки или помарки в заявлении. Например, женщина недавно вышла замуж и по привычке начала писать девичью фамилию, а затем зачеркнула её и написала актуальную. 
  2. Подан неполный комплект документов. Например, если будущий ИП несовершеннолетний, но не приложено подтверждение его полной дееспособности или согласие родителей на открытие ИП.
  3. Недостоверные данные. Чаще всего речь идёт об адресе ИП. Бывает, что в базе ФНС указан старый адрес, а в заявлении данные указаны по паспорту. Из-за расхождений налоговая может вынести отказ.
  4. Некорректный формат кода ОКВЭД. Если указали трёхзначный код вместо четырёх-, пяти- или шестизначного, налоговая вернёт заявление с отказом. Коды должны содержать минимум четыре знака.

Если отказ связан с ошибками, их можно быстро исправить: перезаполнить заявление или приложить недостающие документы. Процедуру придётся пройти заново, но повторно платить госпошлину не нужно, если подать документы в течение трёх месяцев (п. 7 ст. 9 Закона №129-ФЗ). После исправления ошибок и повторной подачи ИП зарегистрируют.

Отказ возможен и по другим причинам. Например, если ранее предприниматель был признан банкротом, и с этого момента не прошло пяти лет, либо действует судебный запрет на ведение бизнеса (ст. 23 Закона №129-ФЗ). В этом случае остаётся дождаться окончания ограничений или выбрать разрешённую сферу деятельности.

Действия при отказе в регистрации ИП

Иногда предприниматели пытаются открыть второе ИП, но налоговая отказывает: у одного человека может быть только одно ИП. Для новой деятельности можно добавить дополнительный код ОКВЭД или зарегистрировать ООО.

Алина МусинаАлина Мусина
Алина МусинаЭксперт по регистрации бизнеса в Точка Банке

Как ускорить регистрацию ИП в налоговой

Повлиять на скорость проверки проверки документов в ФНС нельзя. Зато можно не терять время на исправление ошибок. Для этого рекомендуем:

  1. Заранее выбрать коды ОКВЭД. Их может быть несколько: один отражает основную деятельность, остальные — дополнительную. Например, если парикмахер стрижёт клиентов и продаёт средства для ухода за волосами, то стрижка — основная деятельность, а продажи — дополнительная.
  2. Определиться с системой налогообложения. Стандартно все попадают на ОСНО, но при регистрации можно подать заявление на другую систему. Для большинства предпринимателей выгоднее УСН, АУСН или ПСН
  3. Подготовить комплект документов. Если будете регистрировать ИП через Точка Банк, наши сотрудники убедятся в том, что вы заполнили всё правильно. А если понадобится что-то поправить, сразу скажут об этом. В среднем за 3–5 дней вы получите готовое ИП и расчётный счёт в Точка Банке.
  4. Подать заявление онлайн. Так не придётся платить госпошлину — 800 ₽. Для этого нужна усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП). Получить её можно бесплатно, например в приложении «Госключ»: понадобятся подтверждённая учётная запись на портале «Госуслуги» и биометрия.

Постановка на учёт в СФР

После регистрации ИП Социальный фонд России поставит вас на учёт автоматически — никаких заявлений подавать не нужно.

Регистрация ИП как работодателя в 2026 году

Частая ошибка начинающих предпринимателей — тратить время на походы в СФР. С 1 января 2023 года фонд ставит ИП на учёт автоматически. А когда наймёте первого сотрудника, зарегистрирует вас как работодателя сам — после подачи формы ЕФС‑1.

Алина МусинаАлина Мусина
Алина МусинаЭксперт по регистрации бизнеса в Точка Банке

Что делать после регистрации ИП

После получения листа ЕГРИП и выписки из ЕГРН — вы официально ИП. Вот что стоит сделать в первые дни:

  • Открыть расчётный счёт. Без счёта не получится принимать безналичные платежи от клиентов и контрагентов. Так, если регистрировали ИП через Точка Банк, счёт для бизнеса откроется автоматически — вам останется только подписать заявление.
  • Подать уведомление о переходе на УСН или другой спецрежим, если не сделали это при регистрации. Срок для уведомления на УСН — 30 дней с даты регистрации. Упустите — останетесь на ОСНО до 1 января следующего года.
  • Зарегистрировать кассу, если будете принимать оплату от физических лиц. Большинству ИП нужна онлайн-касса — исключения есть, но их немного. Оформить весь комплект под 54-ФЗ можно в Точка Банке.
  • Получить лицензию или разрешение, если этого требует ваш вид деятельности. Например, для медицинской практики, перевозки пассажиров, торговли крепким алкоголем. Проверьте, нужна ли лицензия для вашего вида деятельности.
  • Сообщить в Роспотребнадзор, если начинаете деятельность в сфере торговли, общепита или ряда других услуг — минимум за день до начала работы. Весь перечень ОКВЭД, о которых надо сообщать в госорганы, смотрите в постановлении Правительства №725. Подаётся уведомление через «Госуслуги».
  • Уведомить Роскомнадзор. Все предприниматели обязаны соблюдать Закон №152: получать согласие на обработку персданных и обеспечивать их безопасность. А также уведомлять Роскомнадзор до начала обработки данных.

Вопросы по теме

Можно ли зарегистрировать ИП без посещения налоговой?

Да. Подать документы можно через сайт ФНС, МФЦ, нотариуса или Точка Банк. Подтверждение регистрации придёт на вашу электронную почту.

Нужно ли ехать в налоговую по месту прописки?

При онлайн-подаче место прописки не имеет значения — заявление уходит в нужный налоговый орган автоматически.


При личной подаче нужно обратиться в ИФНС по месту прописки или в МФЦ — но не в любое отделение, а в то, которое оказывает услугу регистрации ИП. Уточните заранее этот момент в вашем МФЦ.

Сколько стоит открыть ИП?

Открыть ИП можно бесплатно — если подавать документы электронно, госпошлины нет. А при подаче на бумаге госпошлина составит 800 ₽.


Дополнительные расходы зависят от ситуации. Могут понадобиться:


— Токен для хранения электронной подписи.


— Лицензия, если деятельность лицензируется.


— Услуги нотариуса или консультанта при регистрации.


— Печать и товарный знак — по желанию.

Что делать, если налоговая отказала в регистрации?

Если налоговая отказала, изучите причину в ответе — обычно это ошибка в заявлении или неполный пакет документов. Исправьте и подайте снова. Если уложитесь в три месяца, повторно платить госпошлину не придётся (п. 7 ст. 9 Закона №129-ФЗ).

Когда нужно начать платить налоги после открытия ИП?

Налоговая обязанность возникает с первого дня регистрации, но конкретные сроки зависят от системы налогообложения.


На УСН первый авансовый платёж будет по итогам квартала, в котором вы зарегистрировались: за I квартал — до 28 апреля, за полугодие — до 28 июля, за девять месяцев — до 28 октября.


Страховые взносы за себя платятся раз в год: фиксированная часть — до 28 декабря, дополнительные взносы с дохода свыше 300 000 ₽ — до 1 июля следующего года.


Если не хотите разбираться с этим сами — подключите Онлайн-бухгалтерию от Точка Банк. Рассчитаем налоги и взносы, подготовим отчётность и будем на связи.

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Сроки регистрации ИП: сколько времени занимает открытие ИП — Точка Банк