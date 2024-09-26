Сроки регистрации ИП

Чтобы уложиться в срок, важно сразу подать полный пакет документов без ошибок — иначе придётся всё переделывать и ждать заново. Рассказываем, кому и какой способ регистрации подходит, какие документы нужны и что сделать сразу после регистрации бизнеса.
Что такое регистрация ИП
Регистрация ИП — это постановка физического лица на учёт в налоговой инспекции и официальное получение статуса индивидуального предпринимателя. С этого момента человек может вести бизнес легально: заключать договоры, принимать оплату от клиентов и нести ответственность за результаты своей деятельности.
Статус ИП открывает больше возможностей для бизнеса, чем работа в качестве самозанятого физлица. Предприниматель может открыть расчётный счёт, нанимать сотрудников, оформлять сертификацию продукции, а также получать лицензии и разрешения, если этого требует вид деятельности.
Если хотите пройти этот путь без лишних хлопот — зарегистрируйте ИП через Точка Банк: проконсультируем, проверим все документы и сразу откроем расчётный счёт. Более 450 000 предпринимателей уже открыли бизнес с Точка Банком.
Документы для регистрации ИП
Всем нужны два документа: паспорт и заявление по форме №Р21001. Остальное — зависит от ситуации.
Добавьте к пакету, если это про вас:
- Подаёте документы в бумажном формате, а не онлайн → квитанция об уплате госпошлины.
- Хотите сразу перейти на УСН или ПСН→ заявление о переходе на спецрежим.
- Вам нет 18 лет → согласие родителей или законных представителей либо документ о полной дееспособности.
- Вы иностранец → копия паспорта с нотариальным переводом и РВП или ВНЖ.
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Сколько времени открывается ИП
По закону налоговая должна зарегистрировать ИП в течение трёх рабочих дней (п. 3 ст. 22.1 Закона №129-ФЗ). При этом день подачи заявления в срок не входит, так что на практике стоит закладывать 3–5 рабочих дней. За это время ФНС проверяет заявление и принимает решение о регистрации.
Фактический срок также зависит от способа подачи документов. Рассмотрим подробнее в таблице.
|Способ регистрации
|Срок регистрации в рабочих днях
|Госпошлина
|Кому подходит
|Лично в налоговой
|3–5
|800 ₽
|Тем, кто хочет подать документы напрямую и готов приехать в налоговую по месту прописки
|Онлайн через сайт ФНС
|3–5
|Нет
|Тем, у кого уже есть УКЭП и кто хочет всё сделать быстро и без госпошлины
|Онлайн через «Старт бизнеса онлайн»
|3–5
|Нет
|Тем, кто хочет всё сделать быстро и без госпошлины и у кого есть подтверждённая биометрия в Единой биометрической системе (ЕБС)
|Через Точка Банк — партнёр ФНС с лицензией ЦБ РФ
|3–5
|Нет
|Тем, кто хочет сразу открыть счёт и получить помощь с документами, выбором системы налогообложения и получением УКЭП
|Через нотариуса
|До 5
|Нет, но нужно оплатить услуги нотариуса
|Тем, кто хочет, чтобы специалист всё проверил и подготовил пакет документов
|Через МФЦ
|До 5
|Нет, если сотрудники МФЦ подают документы в электронном виде
|Тем, кто хочет заодно решить другие вопросы в МФЦ. Учтите: не все МФЦ регистрируют ИП — уточните этот момент заранее
После регистрации на электронную почту придут два документа: лист записи ЕГРИП и выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН). Они подтверждают, что вы официально стали предпринимателем. Ехать в налоговую за бумажными документами не нужно.
Что может помешать открыть ИП в срок
Срок регистрации может увеличиться из-за ошибки при подаче документов. Приведём несколько распространённых причин для отказа.
- Есть ошибки, опечатки или помарки в заявлении. Например, женщина недавно вышла замуж и по привычке начала писать девичью фамилию, а затем зачеркнула её и написала актуальную.
- Подан неполный комплект документов. Например, если будущий ИП несовершеннолетний, но не приложено подтверждение его полной дееспособности или согласие родителей на открытие ИП.
- Недостоверные данные. Чаще всего речь идёт об адресе ИП. Бывает, что в базе ФНС указан старый адрес, а в заявлении данные указаны по паспорту. Из-за расхождений налоговая может вынести отказ.
- Некорректный формат кода ОКВЭД. Если указали трёхзначный код вместо четырёх-, пяти- или шестизначного, налоговая вернёт заявление с отказом. Коды должны содержать минимум четыре знака.
Если отказ связан с ошибками, их можно быстро исправить: перезаполнить заявление или приложить недостающие документы. Процедуру придётся пройти заново, но повторно платить госпошлину не нужно, если подать документы в течение трёх месяцев (п. 7 ст. 9 Закона №129-ФЗ). После исправления ошибок и повторной подачи ИП зарегистрируют.
Отказ возможен и по другим причинам. Например, если ранее предприниматель был признан банкротом, и с этого момента не прошло пяти лет, либо действует судебный запрет на ведение бизнеса (ст. 23 Закона №129-ФЗ). В этом случае остаётся дождаться окончания ограничений или выбрать разрешённую сферу деятельности.
Как ускорить регистрацию ИП в налоговой
Повлиять на скорость проверки проверки документов в ФНС нельзя. Зато можно не терять время на исправление ошибок. Для этого рекомендуем:
- Заранее выбрать коды ОКВЭД. Их может быть несколько: один отражает основную деятельность, остальные — дополнительную. Например, если парикмахер стрижёт клиентов и продаёт средства для ухода за волосами, то стрижка — основная деятельность, а продажи — дополнительная.
- Подготовить комплект документов. Если будете регистрировать ИП через Точка Банк, наши сотрудники убедятся в том, что вы заполнили всё правильно. А если понадобится что-то поправить, сразу скажут об этом. В среднем за 3–5 дней вы получите готовое ИП и расчётный счёт в Точка Банке.
- Подать заявление онлайн. Так не придётся платить госпошлину — 800 ₽. Для этого нужна усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП). Получить её можно бесплатно, например в приложении «Госключ»: понадобятся подтверждённая учётная запись на портале «Госуслуги» и биометрия.
Постановка на учёт в СФР
После регистрации ИП Социальный фонд России поставит вас на учёт автоматически — никаких заявлений подавать не нужно.
Что делать после регистрации ИП
После получения листа ЕГРИП и выписки из ЕГРН — вы официально ИП. Вот что стоит сделать в первые дни:
- Открыть расчётный счёт. Без счёта не получится принимать безналичные платежи от клиентов и контрагентов. Так, если регистрировали ИП через Точка Банк, счёт для бизнеса откроется автоматически — вам останется только подписать заявление.
- Подать уведомление о переходе на УСН или другой спецрежим, если не сделали это при регистрации. Срок для уведомления на УСН — 30 дней с даты регистрации. Упустите — останетесь на ОСНО до 1 января следующего года.
- Зарегистрировать кассу, если будете принимать оплату от физических лиц. Большинству ИП нужна онлайн-касса — исключения есть, но их немного. Оформить весь комплект под 54-ФЗ можно в Точка Банке.
- Получить лицензию или разрешение, если этого требует ваш вид деятельности. Например, для медицинской практики, перевозки пассажиров, торговли крепким алкоголем. Проверьте, нужна ли лицензия для вашего вида деятельности.
- Сообщить в Роспотребнадзор, если начинаете деятельность в сфере торговли, общепита или ряда других услуг — минимум за день до начала работы. Весь перечень ОКВЭД, о которых надо сообщать в госорганы, смотрите в постановлении Правительства №725. Подаётся уведомление через «Госуслуги».
- Уведомить Роскомнадзор. Все предприниматели обязаны соблюдать Закон №152: получать согласие на обработку персданных и обеспечивать их безопасность. А также уведомлять Роскомнадзор до начала обработки данных.