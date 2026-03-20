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Закупки и тендеры
Закупки и тендеры

Мошенники в госзакупках: в ЕИС стали появляться опасные контракты

Только за первые два месяца 2026 года в ЕИС зафиксировано более 200 подозрительных закупок от псевдозаказчиков.

20.03.2026
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Раньше участники закупок могли не сомневаться: если процедура опубликована в ЕИС по 44-ФЗ, значит, заказчик проверенный, а процедура легитимная. Но в 2026 году ситуация изменилась — теперь можно нарваться на псевдозаказчиков, которые хотят украсть ваш товар. 

Вместе с экспертом Валентиной Неупокоевой разберём, как работает эта схема и по каким признакам можно распознать мошенников.

Коротко
Наличие закупки в ЕИС по 44‑ФЗ больше не гарантирует надёжность заказчика. Мошенники научились получать доступ к системе. Теперь аферисты могут опубликовать ложное объявление, собрать дорогой товар и исчезнуть.

Как мошенники попадают в ЕИС по 44-ФЗ

Злоумышленники используют слабые места в системе для своих целей. 

  1. Регистрация по 223-ФЗ. Первым делом мошенники регистрируются в ЕИС как заказчики по 223-ФЗ — это сделать намного проще, чем по 44-ФЗ, так как требования менее строгие. Но главное, что они получают статус заказчика.

Дальше псевдоорганизация намеренно не подаёт отчёт об объёме закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). ЕИС фиксирует это как нарушение и автоматически переводит «заказчика» на 44-ФЗ. 

  1. Автоматический переход на 44-ФЗ. Теперь у псевдоорганизации появляется техническая возможность размещать извещения о закупках в рамках 44-ФЗ. Её объявления ничем не отличаются от легитимных объявлений, то есть поставщики могут легко нарваться на мошенников. 
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Реальный случай: как мошенники работают в 2026 году

В феврале 2026 года участники столкнулись с показательной ситуацией. Акционерное общество «ЕДИНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» было создано в конце декабря 2025 года, а уже 26 января 2026 года его перевели на работу по 44-ФЗ. Причина — компания не предоставила информацию о закупках у субъектов МСП.

С 28 января заказчик начал активно публиковать закупки на поставку самых разных товаров:

  • ноутбуков;
  • кабелей;
  • инвентаря для игры в хоккей;
  • кондиционеров;
  • снегоходных транспортных средств;
  • ламп;
  • перчаток и других товаров.

Всего 163 процедуры с суммами контрактов от 1,9 млн до 99 млн ₽

Общая картина выглядела нетипично для недавно созданной компании: большое количество закупок на несвязанные товары практически одновременно — в период с 28 января по 10 февраля 2026 года. 

Заказчика заблокировали, поэтому планы мошенников не реализовались. Но предположительно вся схема обмана могла выглядеть так:

  1. Компания объявляет закупку по 44-ФЗ и привлекает поставщиков.
  2. После определения победителя заказчик отменяет процедуру под каким-то предлогом, например из-за ошибок в документации.
  3. Победителю предлагают заключить прямой договор, так как нужна срочная поставка.
  4. Поставщик отгружает товар на склад, по договору предусмотрена постоплата.
  5. Заказчик перестаёт выходить на связь, склада по адресу не существует, а мошенники получают ликвидный товар для быстрой продажи.

Как распознать фейкового заказчика

Мошенники делают ставку на то, что поставщик поторопится и не станет проверять детали. Высокая цена, простые требования и настойчивые просьбы «отгрузить срочно» — классические приёмы, которые притупляют бдительность. Если увидели хотя бы один из них, обязательно проверьте заказчика на благонадёжность, прежде чем отгружать ему товар. 

Что выдаёт мошенников в госзакупках:

Статус и история компании. Организационно-правовая форма — это первый маркер. Если заказчик по 44-ФЗ является акционерным обществом или ООО — это нетипично для госзаказчиков. Обычно такие закупки проводят школы, больницы, администрации.

Проверьте, когда создана организация. Если компания зарегистрирована один–два месяца назад и уже публикует десятки закупок на миллионы рублей, стоит отнестись к этому с вниманием.

Действия в ЕИС. У псевдозаказчиков, как правило, нет завершённых контрактов. Закупки публикуются массово, в короткий промежуток времени и с высокой начальной ценой.

Предмет закупок. Товарные категории никак не связаны между собой. Заказчику одновременно требуются ноутбуки, коньки, продукты питания и стройматериалы. Это неестественно для реальной работающей организации. 

Слишком привлекательные условия. В техническом задании практически нет требований к участнику, НМЦК выше рынка, заполнение форм не требуется.

В добросовестных закупках по 44-ФЗ обеспечение заявки — это обычная практика. Но если заказчик установил обеспечение 0%, а начальная максимальная цена при этом подозрительно высокая, это может быть попыткой собрать максимум участников.

Действия после победы. Самый явный сигнал — поведение после подведения итогов. Если заказчик отменяет процедуру из-за ошибок в документации и сразу предлагает заключить прямой договор, объясняя это срочностью поставки, с высокой вероятностью вы имеете дело с мошенниками.

Как убедиться, что заказчик надёжен

Перед подачей заявки проверьте:

  • когда создана организация и кто её учредители;
  • есть ли у заказчика завершённые контракты в ЕИС;
  • соответствует ли ассортимент закупаемых товаров профилю деятельности компании;
  • не поступали ли жалобы на этого заказчика в ФАС.

Всю эту информацию можно собирать частями самостоятельно из открытых источников — реестров, сайтов судов, поисковиков. Но быстрее и надёжнее использовать сервисы проверки контрагентов. Они собирают все данные за пару минут, и вы можете оценить риски от участия.

Как раньше обманывали поставщиков

Мошеннические схемы в закупках существовали всегда, но раньше они выглядели иначе. Злоумышленники делали ставку на деньги, а не на товар.

Схема с обеспечением заявки. Компания регистрировалась в ЕИС в качестве заказчика по 223-ФЗ и объявляла закупку с максимальным размером обеспечения заявки. В документации указывали, что обеспечение необходимо перевести на расчётный счёт «заказчика». Когда несколько участников переводили деньги, организатор исчезал вместе с деньгами.

Фиктивные требования. Обычно злоумышленники публиковали закупку на коммерческих площадках и включали в документацию условие о наличии несуществующих сертификатов или выписок из частных реестров. Получить нужный документ, без которого победа невозможна, можно было только в определённой компании — разумеется, за деньги. Обычно стоимость сертификата составляла от 50 000 до 150 000 ₽. После оплаты «заказчик» переставал выходить на связь.

Клоны известных компаний. Приглашение поучаствовать в закупке присылали на электронную почту. Документы были оформлены в файлах Word, а домен почты и название заказчика незначительно отличались от названий крупных корпораций: «Газпром-М», «Росатом Москва», «Роснефть-Центр». Потенциальному поставщику предлагали внести обеспечение заявки. Но после получения денег мошенники исчезали.

ВАЖНО
Корпорации предупреждают о таких схемах на своих официальных сайтах. Например, ПАО «Роснефть» публикует информацию о мошеннических доменах и напоминает, что не направляет приглашения к участию со сторонних адресов. А корпорация «Росатом» предупреждает, что не берёт плату за участие в своих закупках.

Что делать, если вы столкнулись с мошенниками

Если вы заподозрили неладное ещё на этапе изучения закупки, обратитесь в ФАС. Для процедур по 44-ФЗ жалобу подают в электронном виде через ЕИС. Сделать это нужно до окончания срока подачи заявок — он всегда указан в извещении. Даже если заказчик уже исчез, жалоба запустит проверку и поможет подтвердить факт мошенничества.

Если вы уже отгрузили товар, а заказчик перестал выходить на связь, обращайтесь в полицию. Соберите и сохраните все документы, связанные со сделкой: извещение о закупке, протоколы, переписку, договор, если успели подписать. Эти материалы понадобятся правоохранительным органам. В заявлении подробно опишите обстоятельства: как проходила закупка, как её отменили, как вам предложили работать напрямую. Обязательно приложите копии собранных документов.

Проверьте, не пострадали ли другие. В ЕИС поищите информацию, подавали ли жалобы другие участники на этого же заказчика. Если таких обращений несколько, это подтвердит, что вы имеете дело не со странным совпадением, а с системной схемой обмана.

Тем, кто уже пострадал от мошенников, стоит объединиться с другими участниками. Коллективное заявление в полицию или коллективный иск в арбитражный суд имеют больше шансов на возбуждение уголовного дела и взыскание убытков.

Главное

Рынок закупок меняется, поставщики становятся бдительнее, но мошенники подстраиваются быстрее, чем хотелось бы. Что важно помнить, чтобы не попасть на уловки фейкового заказчика:

  • высокая начальная цена, отсутствие обеспечения заявки, много закупок за короткий период в ЕИС от компании, которая недавно создана, — повод насторожиться;
  • главный способ обезопасить себя — тщательная проверка заказчика, это можно сделать с помощью специальных сервисов, чтобы быть уверенным в результате;
  • не стоит забывать о старых схемах: странные приглашения, полученные на почту и подозрительно выгодные коммерческие тендеры, для победы в которых нужно лишь оплатить сертификат за 100 000 ₽;
  • если уже столкнулись с мошенниками, обращайтесь в  правоохранительные органы, если заметили подозрительную закупку в ЕИС — не проходите мимо, напишите жалобу в ФАС, так вы поможете другим участникам закупок.

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Мошенники в ЕИС по 44-ФЗ: как распознать фейкового заказчика – Точка Банк