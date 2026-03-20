Мошенники в госзакупках: в ЕИС стали появляться опасные контракты

Раньше участники закупок могли не сомневаться: если процедура опубликована в ЕИС по 44-ФЗ, значит, заказчик проверенный, а процедура легитимная. Но в 2026 году ситуация изменилась — теперь можно нарваться на псевдозаказчиков, которые хотят украсть ваш товар.

Вместе с экспертом Валентиной Неупокоевой разберём, как работает эта схема и по каким признакам можно распознать мошенников.

Коротко Наличие закупки в ЕИС по 44‑ФЗ больше не гарантирует надёжность заказчика. Мошенники научились получать доступ к системе. Теперь аферисты могут опубликовать ложное объявление, собрать дорогой товар и исчезнуть.

Как мошенники попадают в ЕИС по 44-ФЗ

Злоумышленники используют слабые места в системе для своих целей.

Регистрация по 223-ФЗ. Первым делом мошенники регистрируются в ЕИС как заказчики по 223-ФЗ — это сделать намного проще, чем по 44-ФЗ, так как требования менее строгие. Но главное, что они получают статус заказчика.

Дальше псевдоорганизация намеренно не подаёт отчёт об объёме закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). ЕИС фиксирует это как нарушение и автоматически переводит «заказчика» на 44-ФЗ.

Автоматический переход на 44-ФЗ. Теперь у псевдоорганизации появляется техническая возможность размещать извещения о закупках в рамках 44-ФЗ. Её объявления ничем не отличаются от легитимных объявлений, то есть поставщики могут легко нарваться на мошенников.

Реальный случай: как мошенники работают в 2026 году

В феврале 2026 года участники столкнулись с показательной ситуацией. Акционерное общество «ЕДИНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» было создано в конце декабря 2025 года, а уже 26 января 2026 года его перевели на работу по 44-ФЗ. Причина — компания не предоставила информацию о закупках у субъектов МСП.

С 28 января заказчик начал активно публиковать закупки на поставку самых разных товаров:

ноутбуков;

кабелей;

инвентаря для игры в хоккей;

кондиционеров;

снегоходных транспортных средств;

ламп;

перчаток и других товаров.

Всего 163 процедуры с суммами контрактов от 1,9 млн до 99 млн ₽

Общая картина выглядела нетипично для недавно созданной компании: большое количество закупок на несвязанные товары практически одновременно — в период с 28 января по 10 февраля 2026 года.

Заказчика заблокировали, поэтому планы мошенников не реализовались. Но предположительно вся схема обмана могла выглядеть так:

Компания объявляет закупку по 44-ФЗ и привлекает поставщиков. После определения победителя заказчик отменяет процедуру под каким-то предлогом, например из-за ошибок в документации. Победителю предлагают заключить прямой договор, так как нужна срочная поставка. Поставщик отгружает товар на склад, по договору предусмотрена постоплата. Заказчик перестаёт выходить на связь, склада по адресу не существует, а мошенники получают ликвидный товар для быстрой продажи.

Как распознать фейкового заказчика

Мошенники делают ставку на то, что поставщик поторопится и не станет проверять детали. Высокая цена, простые требования и настойчивые просьбы «отгрузить срочно» — классические приёмы, которые притупляют бдительность. Если увидели хотя бы один из них, обязательно проверьте заказчика на благонадёжность, прежде чем отгружать ему товар.

Что выдаёт мошенников в госзакупках:

Статус и история компании. Организационно-правовая форма — это первый маркер. Если заказчик по 44-ФЗ является акционерным обществом или ООО — это нетипично для госзаказчиков. Обычно такие закупки проводят школы, больницы, администрации.

Проверьте, когда создана организация. Если компания зарегистрирована один–два месяца назад и уже публикует десятки закупок на миллионы рублей, стоит отнестись к этому с вниманием.

Действия в ЕИС. У псевдозаказчиков, как правило, нет завершённых контрактов. Закупки публикуются массово, в короткий промежуток времени и с высокой начальной ценой.

Предмет закупок. Товарные категории никак не связаны между собой. Заказчику одновременно требуются ноутбуки, коньки, продукты питания и стройматериалы. Это неестественно для реальной работающей организации.

Слишком привлекательные условия. В техническом задании практически нет требований к участнику, НМЦК выше рынка, заполнение форм не требуется.

В добросовестных закупках по 44-ФЗ обеспечение заявки — это обычная практика. Но если заказчик установил обеспечение 0%, а начальная максимальная цена при этом подозрительно высокая, это может быть попыткой собрать максимум участников.

Действия после победы. Самый явный сигнал — поведение после подведения итогов. Если заказчик отменяет процедуру из-за ошибок в документации и сразу предлагает заключить прямой договор, объясняя это срочностью поставки, с высокой вероятностью вы имеете дело с мошенниками.

Как убедиться, что заказчик надёжен

Перед подачей заявки проверьте:

когда создана организация и кто её учредители;

есть ли у заказчика завершённые контракты в ЕИС;

соответствует ли ассортимент закупаемых товаров профилю деятельности компании;

не поступали ли жалобы на этого заказчика в ФАС.

Всю эту информацию можно собирать частями самостоятельно из открытых источников — реестров, сайтов судов, поисковиков. Но быстрее и надёжнее использовать сервисы проверки контрагентов. Они собирают все данные за пару минут, и вы можете оценить риски от участия.

Как раньше обманывали поставщиков

Мошеннические схемы в закупках существовали всегда, но раньше они выглядели иначе. Злоумышленники делали ставку на деньги, а не на товар.

Схема с обеспечением заявки. Компания регистрировалась в ЕИС в качестве заказчика по 223-ФЗ и объявляла закупку с максимальным размером обеспечения заявки. В документации указывали, что обеспечение необходимо перевести на расчётный счёт «заказчика». Когда несколько участников переводили деньги, организатор исчезал вместе с деньгами.

Фиктивные требования. Обычно злоумышленники публиковали закупку на коммерческих площадках и включали в документацию условие о наличии несуществующих сертификатов или выписок из частных реестров. Получить нужный документ, без которого победа невозможна, можно было только в определённой компании — разумеется, за деньги. Обычно стоимость сертификата составляла от 50 000 до 150 000 ₽. После оплаты «заказчик» переставал выходить на связь.

Клоны известных компаний. Приглашение поучаствовать в закупке присылали на электронную почту. Документы были оформлены в файлах Word, а домен почты и название заказчика незначительно отличались от названий крупных корпораций: «Газпром-М», «Росатом Москва», «Роснефть-Центр». Потенциальному поставщику предлагали внести обеспечение заявки. Но после получения денег мошенники исчезали.

ВАЖНО Корпорации предупреждают о таких схемах на своих официальных сайтах. Например, ПАО «Роснефть» публикует информацию о мошеннических доменах и напоминает, что не направляет приглашения к участию со сторонних адресов. А корпорация «Росатом» предупреждает, что не берёт плату за участие в своих закупках.

Что делать, если вы столкнулись с мошенниками

Если вы заподозрили неладное ещё на этапе изучения закупки, обратитесь в ФАС. Для процедур по 44-ФЗ жалобу подают в электронном виде через ЕИС. Сделать это нужно до окончания срока подачи заявок — он всегда указан в извещении. Даже если заказчик уже исчез, жалоба запустит проверку и поможет подтвердить факт мошенничества.

Если вы уже отгрузили товар, а заказчик перестал выходить на связь, обращайтесь в полицию. Соберите и сохраните все документы, связанные со сделкой: извещение о закупке, протоколы, переписку, договор, если успели подписать. Эти материалы понадобятся правоохранительным органам. В заявлении подробно опишите обстоятельства: как проходила закупка, как её отменили, как вам предложили работать напрямую. Обязательно приложите копии собранных документов.

Проверьте, не пострадали ли другие. В ЕИС поищите информацию, подавали ли жалобы другие участники на этого же заказчика. Если таких обращений несколько, это подтвердит, что вы имеете дело не со странным совпадением, а с системной схемой обмана.

Тем, кто уже пострадал от мошенников, стоит объединиться с другими участниками. Коллективное заявление в полицию или коллективный иск в арбитражный суд имеют больше шансов на возбуждение уголовного дела и взыскание убытков.

Главное

Рынок закупок меняется, поставщики становятся бдительнее, но мошенники подстраиваются быстрее, чем хотелось бы. Что важно помнить, чтобы не попасть на уловки фейкового заказчика: