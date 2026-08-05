Топливный кризис в госзакупках: с 7 августа правительство смягчает требования к расчёту цен на бензин

30 июля 2026 года правительство РФ приняло Постановление № 952, которое до 31 декабря 2026 года приостанавливает действие специальных правил определения цены при закупках моторного топлива, в том числе автомобильного и авиационного бензина (Постановление № 1074 от 08.09.2018). Документ вступает в силу 7 августа 2026 года.

Почему это потребовалось

На фоне дефицита топлива в регионах России стали массово срываться торги на бензин. В июне только за три дня не состоялось 241 закупки из 386 из-за отсутствия заявок. Ещё в 145 процедурах пришёл один участник.

Подробнее о ситуации и о том, как быть поставщикам, читайте в материале «Топливный кризис добрался до госзакупок: в регионах России срываются тендеры на бензин».

Проблема заключалась в методике расчёта. До этого действовал Приказ № 894/24, который обязывал заказчиков при расчёте цены ориентироваться на данные Росстата и Центрального диспетчерского управления Топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

Эти данные не успевали за ростом цен: пока заказчики готовили документацию, рыночные цены на бензин росли, и поставщикам становилось невыгодно участвовать в торгах.

Проблему признали на уровне Общественного совета при ФАС. Его председатель обратился с просьбой пересмотреть действующую методику расчёта цены либо ввести на неё мораторий. Это обращение ускорило принятие нового постановления, которое должно вернуть поставщиков на торги и остановить волну отменённых закупок.

Что именно изменилось

Заказчики временно освобождены от обязанности рассчитывать начальную максимальную цену контракта (НМЦК) на топливо по жёсткой методике ФАС. С 7 августа определять НМЦК можно по общим правилам №44-ФЗ — в том числе с использованием коммерческих предложений поставщиков, что раньше было запрещено. То есть заказчики смогут закладывать в НМЦК реальные рыночные цены.

Пример. Заказчику нужно 10 000 л бензина АИ-92. Реальная рыночная цена — 65 ₽ за литр.

По старым правилам. Заказчик был обязан брать цену из данных Росстата — допустим, это 58 ₽ за литр. Тогда и НМЦК была 580 000 ₽. Итог: торги срывались, потому что поставщики не хотели работать себе в убыток.

По новым правилам. Заказчики запрашивают коммерческие предложения у поставщиков, а они указывают 63, 64 и 65 ₽ за литр. Средняя цена = 64 ₽. Тогда НМЦК будет 640 000 ₽. На такую закупку поставщики придут.

Коммерческие предложения становятся главным инструментом для формирования адекватной цены. Поставщик получает возможность влиять на НМЦК и участвовать в торгах, которые точно состоятся.

Что теперь делать заказчикам

Нужно будет грамотно обосновывать НМЦК: собирать несколько сопоставимых коммерческих предложений и проверять актуальность цен, чтобы не столкнуться с недобросовестными поставщиками. Также важно внимательно рассчитывать свою потребность и заранее прорабатывать альтернативные варианты, особенно в отдалённых территориях.

Как это повлияет на поставщиков

Обычно поставщики не спешат оформлять коммерческие предложения для НМЦК, потому что это лишняя работа. Но сейчас стоит откликаться, ведь ваша цена может стать основой для расчёта новой закупки.

При оформлении коммерческих предложений прописывайте короткие сроки действия цен, закладывайте дополнительные 5–7% на случай роста цен и чётко указывайте условия, например минимальный объём поставки. И помните, что если вы предоставили коммерческое предложение, вы не обязаны участвовать в закупке.

Арина Рябышкина Эксперт по тендерам



Важные ограничения и риски