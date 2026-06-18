Что такое карнет АТА

Коротко

С карнетом АТА можно в течение года перевезти товары через 10 стран без оформления таможенной декларации и уплаты пошлин. В России документ выдаёт Торгово‑промышленная палата.



Карнет АТА — это международный паспорт для временного ввоза и вывоза некоммерческих товаров: музейных экспонатов, медицинского оборудования, техники для киносъёмок и т.п.