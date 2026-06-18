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Что такое карнет АТА

Если вам надо временно ввезти в Россию или вывезти из неё некоммерческие товары, понадобится карнет АТА. Это документ, который позволяет не оформлять на товары таможенную декларацию. Подробнее о категориях товаров, которые можно по нему ввозить, и порядке оформления карнета АТА — в статье Точка Банка.

18.06.2026
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227

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Коротко
Карнет АТА — это международный паспорт для временного ввоза и вывоза некоммерческих товаров: музейных экспонатов, медицинского оборудования, техники для киносъёмок и т.п.
С карнетом АТА можно в течение года перевезти товары через 10 стран без оформления таможенной декларации и уплаты пошлин. В России документ выдаёт Торгово‑промышленная палата.

Что такое карнет АТА

Карнет АТА (ATA Carnet) — международный паспорт, по которому некоммерческие товары для временного пользования ввозят в Россию и вывозят из неё. Он заменяет таможенную декларацию и един для всех стран, которые подписали Таможенную конвенцию от 6 декабря 1961 года и входят в систему АТА. Резиденты этих государств не платят таможенные пошлины, если ввозят товары по карнету АТА.

Интересно 
Карнет в переводе с французского carnet — блокнот или книжка. Документ и правда напоминает книжку.
Аббревиатура ATA — это комбинация начальных букв французского словосочетания «Admission Temporaire» и английского «Temporary Admission», что в переводе означает «временный ввоз».

Главное условие — перевозимый груз нельзя продавать, передавать и т.д. Он должен вернуться в исходную страну в том же виде, в котором его вывезли. Срок действия документа 12 месяцев.

Международный паспорт состоит из разных по цвету отрывающихся листов. Белые для ввоза, жёлтые для вывоза и синие для транзита. На них таможенники ставят отметки о прохождении.

Также документ содержит информацию о перечне, стоимости, цели перемещения и количестве товаров, сроке действия карнета АТА, его держателе и выдавшем паспорт органе.  

На какие товары оформляют карнет АТА

Карнет АТА подойдёт для перевозки:

  • медицинского оборудования;
  • экспонатов и оборудования для их транспортировки, монтажа и т.п.;
  • театрального реквизита;
  • оборудования для СМИ;
  • многооборотной тары — контейнеры, ящики и т.п.;
  • фото- и видеотехники, комплектующих к ним;
  • вычислительной техники;
  • передвижных лабораторных и технических центров.

Не получится перевезти с помощью карнета АТА потребительские товары, продукцию для продажи и автомобили.

Как оформить карнет АТА

Карнет АТА выдаёт Торгово-промышленная палата (ТТП РФ). Документ могут получить только резиденты страны. 

Чтобы оформить карнет АТА, заявитель приносит документы в Торгово-промышленную палату. Ему понадобятся:

Шаблоны документов можно скачать на сайте ТТП РФ.  

Если Торгово-промышленную палату всё устраивает, она готовит документ. Компания платит пошлину за услугу, предоставляет чек или платёжное поручение и получает карнет АТА. Выдача обычно занимает семь рабочих дней.

ПРИМЕР
Музей планирует выставку своих экспонатов по шести странам Европы на 9 месяцев. В июле 2025 года главный куратор подаёт документы в Союз «Вятская Торгово‑промышленная палата» за подписью директора музея.
ТПП оформляет карнет АТА на экспонаты, оборудование для их перевозки и содержания, видеотехнику и аппаратуру, на которую сотрудники снимут фильм о поездке.
С помощью документа сотрудники музея беспрепятственно ввозят экспонаты в азиатские страны. В апреле 2026 года выставка заканчивается, всё возвращается в Россию в неизменном виде. После приезда главный куратор должен вернуть карнет АТА со всеми использованными и неиспользованными листами в Союз «Вятская Торгово‑промышленная палата».

Преимущества карнета АТА

Карнет АТА даёт предпринимателям преимущества при перевозке товаров. 

  1. Не нужно оформлять банковскую гарантию, предоставлять поручительство и другое обеспечение платежей. 
  2. Не нужно оформлять таможенную декларацию. 
  3. Карнет АТА можно оформить на одном языке и не переводить на языки стран, через которые перевозят груз. 
  4. Документ ускоряет растаможку за счёт маленького пакета документов. 
  5. Документ можно оформить на физическое лицо.

Могут ли отказать в выдаче карнета АТА

Да, карнет АТА выдают не всегда. 

Основание для отказа: 

— Цели вывоза товаров не подходят для карнета АТА.

— Предприниматель приложил не все необходимые документы для получения документа.  

— Предприниматель не оплатил услугу по выдаче карнета АТА. 

Требования к держателю карнета АТА

Держатель международного паспорта должен следить за правильным оформлением листов карнета АТА и ставить отметки о прохождении таможни на каждой границе. Запрещено продавать товары, которые провозят по карнету АТА. 

После завершения мероприятий товар должен вернуться в страну, из которой его отправили.  Если груз потеряли или испортили по любым причинам, держатель должен заплатить таможенные пошлины. Также в его обязанности входит возврат документа в ТПП в установленные сроки. 

Отличие от Carnet TIR

Если карнет АТА — паспорт для временного ввоза и вывоза товаров, то книжка МДП (Carnet TIR) — транзитный документ. Он позволяет перевозить опломбированные таможней товары на автотранспорте без дополнительных проверок. Таможенники только проверяют качество пломбы, накладные и ставят в карнет ТИР отметку о прохождении.

Транспортировать по книжке МДП можно любые грузы через границы государств, входящих в Конвенцию TIR. Сейчас её подписали более 70 государств, в том числе и Россия.

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Карнет АТА: что это и как оформить — Точка Банк