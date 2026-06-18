Что такое карнет АТА
Карнет АТА (ATA Carnet) — международный паспорт, по которому некоммерческие товары для временного пользования ввозят в Россию и вывозят из неё. Он заменяет таможенную декларацию и един для всех стран, которые подписали Таможенную конвенцию от 6 декабря 1961 года и входят в систему АТА. Резиденты этих государств не платят таможенные пошлины, если ввозят товары по карнету АТА.
Главное условие — перевозимый груз нельзя продавать, передавать и т.д. Он должен вернуться в исходную страну в том же виде, в котором его вывезли. Срок действия документа 12 месяцев.
Международный паспорт состоит из разных по цвету отрывающихся листов. Белые для ввоза, жёлтые для вывоза и синие для транзита. На них таможенники ставят отметки о прохождении.
Также документ содержит информацию о перечне, стоимости, цели перемещения и количестве товаров, сроке действия карнета АТА, его держателе и выдавшем паспорт органе.
На какие товары оформляют карнет АТА
Карнет АТА подойдёт для перевозки:
- медицинского оборудования;
- экспонатов и оборудования для их транспортировки, монтажа и т.п.;
- театрального реквизита;
- оборудования для СМИ;
- многооборотной тары — контейнеры, ящики и т.п.;
- фото- и видеотехники, комплектующих к ним;
- вычислительной техники;
- передвижных лабораторных и технических центров.
Не получится перевезти с помощью карнета АТА потребительские товары, продукцию для продажи и автомобили.
Как оформить карнет АТА
Карнет АТА выдаёт Торгово-промышленная палата (ТТП РФ). Документ могут получить только резиденты страны.
Чтобы оформить карнет АТА, заявитель приносит документы в Торгово-промышленную палату. Ему понадобятся:
- доверенность на представителя;
- копии уставных документов компании;
- копии документов, служащих основанием для временного ввоза или вывоза товаров;
- на английском и русском языках реестр всех товаров, перевозимых по карнету АТА.
Шаблоны документов можно скачать на сайте ТТП РФ.
Если Торгово-промышленную палату всё устраивает, она готовит документ. Компания платит пошлину за услугу, предоставляет чек или платёжное поручение и получает карнет АТА. Выдача обычно занимает семь рабочих дней.
Преимущества карнета АТА
Карнет АТА даёт предпринимателям преимущества при перевозке товаров.
- Не нужно оформлять банковскую гарантию, предоставлять поручительство и другое обеспечение платежей.
- Не нужно оформлять таможенную декларацию.
- Карнет АТА можно оформить на одном языке и не переводить на языки стран, через которые перевозят груз.
- Документ ускоряет растаможку за счёт маленького пакета документов.
- Документ можно оформить на физическое лицо.
Могут ли отказать в выдаче карнета АТА
Да, карнет АТА выдают не всегда.
Основание для отказа:
— Цели вывоза товаров не подходят для карнета АТА.
— Предприниматель приложил не все необходимые документы для получения документа.
— Предприниматель не оплатил услугу по выдаче карнета АТА.
Требования к держателю карнета АТА
Держатель международного паспорта должен следить за правильным оформлением листов карнета АТА и ставить отметки о прохождении таможни на каждой границе. Запрещено продавать товары, которые провозят по карнету АТА.
После завершения мероприятий товар должен вернуться в страну, из которой его отправили. Если груз потеряли или испортили по любым причинам, держатель должен заплатить таможенные пошлины. Также в его обязанности входит возврат документа в ТПП в установленные сроки.
Отличие от Carnet TIR
Если карнет АТА — паспорт для временного ввоза и вывоза товаров, то книжка МДП (Carnet TIR) — транзитный документ. Он позволяет перевозить опломбированные таможней товары на автотранспорте без дополнительных проверок. Таможенники только проверяют качество пломбы, накладные и ставят в карнет ТИР отметку о прохождении.
Транспортировать по книжке МДП можно любые грузы через границы государств, входящих в Конвенцию TIR. Сейчас её подписали более 70 государств, в том числе и Россия.