Таможенная процедура реимпорта

Товары, вывезенные из России под таможенными процедурами временного вывоза или экспорта, можно вернуть обратно. Для этого существует процедура реимпорта.

Коротко При реимпорте можно вернуть вывезенные из России товары. Обычно процедуру применяют при временном вывозе продукции для выставок и фестивалей, оборудования для ремонта, а также при возврате бракованных товаров от иностранного покупателя.

Что такое реимпорт

Реимпорт — таможенная процедура (ИМ 60), при которой вывезенные из России товары возвращаются обратно в страну в течение трёх лет. Они становятся свободными в обращении, их можно перемещать, продавать и т.п.

Процедура применяется в следующих ситуациях:

Временный вывоз. Если продукция вывозится из РФ по процедуре временного вывоза для участия в выставках, ярмарках, фестивалях и других мероприятиях, то в течение трёх лет её можно ввезти обратно в нашу страну по режиму реимпорта.

ПРИМЕР Российская станкостроительная компания ежегодно участвует в международной выставке станков в немецком Гамбурге. Выставка проходит в мае. В конце апреля станки и оборудование для них компания вывозит из России, в начале июня возвращает обратно по ИМ 60.

Возврат товара. Иностранный покупатель может вернуть партию груза, если она не соответствует характеристикам или в ней есть брак. Все форс-мажорные случаи с возможным возвратом продукции нужно прописать во внешнеторговом контракте, чтобы применить процедуру реимпорта.

ПРИМЕР Компания заключила внешнеэкономический контракт на поставку 30 станков в Бразилию. Покупатель при их установке на своих заводах обнаружил заводской брак и решил вернуть продукцию поставщику. Российская компания возвращает деньги бразильскому партнёру и обратно ввозит станки в РФ.

Переработка, ремонт продукции. Снова ввезти товар в РФ можно после его бесплатного ремонта или переработки за границей.

ПРИМЕР Компания закупает процессоры для своих станков с ЧПУ из Японии. Японцы по гарантии в течение нескольких лет после поставки бесплатно ремонтируют продукцию. Процессор сломался, его отправили в Японию для ремонта. Через полгода станкостроительная компания ввозит его по реимпорту.

Условия применения

Вернуть продукцию по процедуре ИМ 60 может только тот декларант, который вывозил её из страны. Продукция должна быть в том же состоянии, в котором вывозилась из Российской Федерации. Если проводился ремонт продукции, то декларант должен предоставить документы, которые это подтверждают.

Под ИМ 60 нельзя классифицировать продукцию:

запрещённую к ввозу или вывозу с территории России;

в отношении которой закончился предельный срок реимпорта — 3 года.

В некоторых ситуациях срок помещения под процедуру реимпорта выше. Например, для товаров авиационной отрасли — 15 лет, для товаров консульств и дипмиссий — 5 лет.

Документы для реимпорта

Основные документы для реимпорта:

внешнеэкономический контракт со спецификациями и дополнениями;

инвойс (счёт-фактура);

документы, подтверждающие оплату за перевозимый товар;

номер, который присваивает банк внешнеэкономическому контракту, — в случае, когда сумма сделки более 3 млн ₽;

техническое описание продукции;

транспортная накладная;

маркировка;

экспортная декларация;

сертификат происхождения;

упаковочный лист;

разрешительные документы;

страховка.

Таможенные платежи при реимпорте

Декларант при реимпорте уплачивает только таможенный сбор. Вывозная таможенная пошлина, которую он платил при вывозе товара, возвращается.