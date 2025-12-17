Таможенная процедура реимпорта

Товары, вывезенные из России под таможенными процедурами временного вывоза или экспорта, можно вернуть обратно. Для этого существует процедура реимпорта.
Что такое реимпорт
Реимпорт — таможенная процедура (ИМ 60), при которой вывезенные из России товары возвращаются обратно в страну в течение трёх лет. Они становятся свободными в обращении, их можно перемещать, продавать и т.п.
Процедура применяется в следующих ситуациях:
- Временный вывоз. Если продукция вывозится из РФ по процедуре временного вывоза для участия в выставках, ярмарках, фестивалях и других мероприятиях, то в течение трёх лет её можно ввезти обратно в нашу страну по режиму реимпорта.
- Возврат товара. Иностранный покупатель может вернуть партию груза, если она не соответствует характеристикам или в ней есть брак. Все форс-мажорные случаи с возможным возвратом продукции нужно прописать во внешнеторговом контракте, чтобы применить процедуру реимпорта.
- Переработка, ремонт продукции. Снова ввезти товар в РФ можно после его бесплатного ремонта или переработки за границей.
Условия применения
Вернуть продукцию по процедуре ИМ 60 может только тот декларант, который вывозил её из страны. Продукция должна быть в том же состоянии, в котором вывозилась из Российской Федерации. Если проводился ремонт продукции, то декларант должен предоставить документы, которые это подтверждают.
Под ИМ 60 нельзя классифицировать продукцию:
- запрещённую к ввозу или вывозу с территории России;
- в отношении которой закончился предельный срок реимпорта — 3 года.
В некоторых ситуациях срок помещения под процедуру реимпорта выше. Например, для товаров авиационной отрасли — 15 лет, для товаров консульств и дипмиссий — 5 лет.
Документы для реимпорта
Основные документы для реимпорта:
- внешнеэкономический контракт со спецификациями и дополнениями;
- документы, подтверждающие оплату за перевозимый товар;
- номер, который присваивает банк внешнеэкономическому контракту, — в случае, когда сумма сделки более 3 млн ₽;
- техническое описание продукции;
- транспортная накладная;
- экспортная декларация;
- сертификат происхождения;
- разрешительные документы;
- страховка.
Таможенные платежи при реимпорте
Декларант при реимпорте уплачивает только таможенный сбор. Вывозная таможенная пошлина, которую он платил при вывозе товара, возвращается.
Если при вывозе продукции декларанту вернули уплаченный экспортный НДС, то при реимпорте он должен заплатить налог в полном объёме.