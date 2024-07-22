ВЭД в бухгалтерском учёте

Если не соблюдать сроки предоставления отчётности или допускать ошибки в документах и процессах, можно нарваться на штрафы и проверки. В статье разбираемся в нюансах, которые важно знать при ведении учёта ВЭД.

Правовое регулирование операций в ВЭД

Операции между российскими предпринимателями и иностранными контрагентами регулируют:

Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» №173-ФЗ. Устанавливает правовые основы и принципы валютного регулирования и контроля в РФ, а также права и обязанности резидентов и нерезидентов при осуществлении валютных операций. Инструкция Банка России №181-И. В ней описан порядок предоставления банкам подтверждающих документов и информации при проведении валютных операций, а также правила учёта внешнеэкономических контрактов.

Первичные документы при бухгалтерском и налоговом учёте в ВЭД

Для ведения ВЭД, а также для бухгалтерского и налогового учёта есть перечень обязательных первичных документов.

Контракт с зарубежным контрагентом. В нём стороны письменно закрепляют условия сделки, права и обязанности, правила разрешения споров и непредвиденных ситуаций. Если сумма импортного договора равна или более 3 000 000 рублей в эквиваленте, а экспортного — 10 000 000 рублей, его нужно поставить на учёт в банке, в котором у вас открыт счёт.

В нём стороны письменно закрепляют условия сделки, права и обязанности, правила разрешения споров и непредвиденных ситуаций. Если сумма импортного договора равна или более 3 000 000 рублей в эквиваленте, а экспортного — 10 000 000 рублей, его нужно поставить на учёт в банке, в котором у вас открыт счёт. Инвойс. Документ на оплату, в котором содержится подробная информация о характеристиках товара, а также данные о покупателе и продавце.

Документ на оплату, в котором содержится подробная информация о характеристиках товара, а также данные о покупателе и продавце. Таможенная декларация. Подтверждает, что перевозка товаров через границу проходит законно, поэтому важно заполнить её правильно. Из-за ошибок или её отсутствия на таможне не пропустят груз.

Если вы вывозите товары из России в страны ЕАЭС или ввозите из ЕАЭС в Россию, нужно оформить статистическую форму учёта перемещения товаров. Подать этот документ нужно в течение 10 рабочих дней в месяце, следующим за тем календарным месяцем, в котором произведены отгрузка или получение товаров.

Статформу нужно подписать усиленной квалифицированной ЭЦП и подать в цифровом виде через личный кабинет участника ВЭД на сайте ФТС.

Документы, которые подтверждают регистрацию партнёра в другом государстве. В них должны быть прописаны реквизиты иностранного контрагента и информация, что он ведёт легальную деятельность.

другом государстве. В них должны быть прописаны реквизиты иностранного контрагента и информация, что он ведёт легальную деятельность. Платёжные документы. Подтверждают, что поставка оплачена. Это может быть, например, платёжное поручение.

Могут понадобиться и другие документы, их список зависит от формата сделки, категории товаров и наличия особых требований. Подробнее о документообороте в ВЭД можно узнать в статье.

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Импортные операции

Импортной операцией считается закупка товаров за рубежом для перепродажи или использования в производстве на территории России. Такие операции контролируют таможенная и налоговая служба.

При импорте товаров могут возникать сложности с формированием себестоимости: важно не забыть отнести к стоимости груза по контракту затраты на таможенные пошлины, сборы, доставку, оплату услуг лиц, которые представляют ваши интересы при транспортировке и декларировании груза.

Для учёта импортных товаров и определения затрат используется счёт 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» или добавляются субсчёта 41.1 «Товары на складах» или 41.2 «Себестоимость импортируемых товаров».

Бухгалтерские проводки при импорте товаров:

Дебет 41.2 (15) — Кредит 60 (76) — Учтены стоимость товаров и расходы, связанные с приобретением товаров.

— Кредит 60 (76) — Учтены стоимость товаров и расходы, связанные с приобретением товаров. Дебет 41.1 — Кредит 41.2 (15) — Сформирована стоимость импортных товаров при поступлении на склад.

— Кредит 41.2 (15) — Сформирована стоимость импортных товаров при поступлении на склад. Дебет 60 (76) — Кредит 51 — Оплачены таможенные, транспортные и другие издержки, выраженные в рублях.

Импортный НДС

При ввозе товаров из-за границы на стоимость груза, а также на сумму таможенного сбора, пошлины и акциза начисляется НДС. Определить его можно по виду продукции, ставка налога может быть 10% или 20%.

Все импортёры должны уплачивать ввозной НДС. Категории товаров, которые не подлежат налогообложению, перечислены в ст. 150 НК РФ.

При ввозе товаров из стран ЕАЭС юридическое лицо составляет налоговую декларацию и платит НДС в своём отделении налоговой, если товар из остальных стран — в таможенной службе.

Экспортные операции

Экспортной операцией считается вывоз продукции с территории России за границу. Так же, как и при импорте, они проходят через таможню.

Прибыль от экспорта оформляется по бухгалтерской проводке Дебет 62.1 — Кредит 90.1. Важно учесть валюту, которой оплачивается поставка: для отражения поступивших денег используют счёт 52 «Валютные счета». Если расчёты проводятся в национальных валютах разных стран, для каждой нужно открыть отдельный субсчёт.

Экспортный НДС

Экспортёр может использовать ставку НДС 0%, но такое право нужно подтвердить в течение 180 дней после декларирования груза. Для этого вместе с декларацией подайте в налоговую:

контракт с зарубежным контрагентом;

зарубежным контрагентом; платёжные документы о получении выручки от покупателя;

получении выручки от покупателя; копию таможенной декларации с отметками таможни;

отметками таможни; копии документов, которые подтверждают вывоз товаров за границу.

Полный перечень необходимых документов для подтверждения права на применение нулевой ставки можно найти в ст. 165 НК РФ.

Если право на нулевую ставку не подтвердить, налоговые органы начисляют налог по ставке 10% или 20%.

Налог на прибыль

Выручка от экспорта отражается как доход от обычных видов деятельности. Её фиксируют по дебету счёта 52 с датой перехода права собственности на товар к покупателю.

Проводки:

Дебет 52 «Валютные счета» — Кредит 62 «Расчёты с покупателями и заказчиками».

— Кредит 62 «Расчёты с покупателями и заказчиками». Дебет 62 «Расчёты с покупателями и заказчиками» — Кредит 90.1 «Выручка».

При налоговом учёте дата фиксирования доходов зависит от способа ведения учёта доходов и расходов:

по методу начисления, когда доходы учитываются на дату отгрузки товара;

доходы учитываются на дату отгрузки товара; по кассовому методу, когда доходы учитываются в момент поступления оплаты на расчётный счёт.

Бухгалтерские проводки для ВЭД

Проводки для ВЭД похожи с бухучётом внутренних операций, но есть некоторые отличия в использовании новых счетов или учёте курсовых разниц, покупки и продажи валют.

Основные бухгалтерские проводки при учёте ВЭД:

Дебет 57 (76) — Кредит 51 — Бронь денег на покупку валюты. Нужна, когда вы хотите приобрести валюту, этой проводкой списываются или резервируются деньги в рублях.

— Кредит 51 — Бронь денег на покупку валюты. Нужна, когда вы хотите приобрести валюту, этой проводкой списываются или резервируются деньги в рублях. Дебет 52 — Кредит 57 (76) — Приобретение валюты и перечисление на валютный счёт.

— Кредит 57 (76) — Приобретение валюты и перечисление на валютный счёт. Дебет 52 (55, 57, 60, 62, 66, 67, 76) — Кредит 91.1 — Положительная курсовая разница.

— Кредит 91.1 — Положительная курсовая разница. Дебет 91.2 — Кредит 52 (55, 57, 60, 62, 66, 67, 76) — Отрицательная курсовая разница.

— Кредит 52 (55, 57, 60, 62, 66, 67, 76) — Отрицательная курсовая разница. Дебет 51 — Кредит 57, 76 — Если денежных средств для покупки валюты было зарезервировано с излишком, такой проводкой оформляется их возврат.

— Кредит 57, 76 — Если денежных средств для покупки валюты было зарезервировано с излишком, такой проводкой оформляется их возврат. Дебет 15 — Кредит 76 — Начисление таможенного сбора и пошлины.

— Кредит 76 — Начисление таможенного сбора и пошлины. Дебет 19 — Кредит 76 — Начисление НДС.

— Кредит 76 — Начисление НДС. Дебет 76 — Кредит 51 — Оплата таможенного сбора, пошлины и НДС.

— Кредит 51 — Оплата таможенного сбора, пошлины и НДС. Дебет 68 — Кредит 19 — НДС предъявлен к зачёту.

— Кредит 19 — НДС предъявлен к зачёту. Дебет 75 — Кредит 83 — Положительная курсовая разница по вкладу в УК.

— Кредит 83 — Положительная курсовая разница по вкладу в УК. Дебет 83 — Кредит 75 — Отрицательная курсовая разница по вкладу в УК.

Список проводок может быть разным, нужно учитывать конкретные операции и детали сделки.