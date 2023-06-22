Как привязать карту к зарплатному проекту

ИП и руководители ООО подключают зарплатный проект, чтобы сделать выплаты сотрудникам более удобными, снизить нагрузку на бухгалтера и автоматизировать отчисления.
В этой статье расскажем, что такое зарплатный проект, как к нему подключиться, нужно ли открывать сотрудникам новые банковские карты и как привязать карточки к зарплатному проекту.
Если у вас уже есть расчётный счёт в Точке, подключить Зарплатный проект можно прямо в интернет-банке. А если счёта ещё нет, можете оставить заявку, и наш сотрудник позвонит вам, чтобы рассказать о тарифах, ответить на вопросы и помочь открыть счёт.
Что такое зарплатный проект
Зарплатный проект — услуга, которая помогает предпринимателю настроить своевременную и удобную выплату зарплаты. ИП или руководителю ООО достаточно выбрать банк, подключиться к зарплатному проекту и завести карточку для каждого сотрудника.
После этого можно настроить регулярную выплату на сумму зарплаты. Если сотрудник работал полный рабочий месяц достаточно ежемесячно подтверждать отправление денег.
Несмотря на название, с помощью зарплатного проекта можно платить не только зарплату. Также работодатель может переводить:
- больничные;
- отпускные;
- командировочные;
- декретные и пособия на детей;
- выплаты при увольнении;
- премии, выплаты за выслугу лет или матпомощь.
Пользоваться зарплатным проектом могут даже предприниматели, у которых работает всего один сотрудник. При этом, ИП не может выплачивать зарплату сам себе. Он может отправлять выплаты только другим людям, в том числе, исполнителям по договорам ГПХ.
Автоматизация выплат — не единственное преимущество зарплатного проекта. Его подключение также позволяет:
- Сэкономить на комиссии. Если предприниматель переводит зарплату на карты сотрудников или снимает наличные, расходуется лимит. При его превышении приходится платить комиссию. Выплаты через зарплатный проект не расходуют лимит, а значит — платить при его превышении не надо.
- Минимизировать бумажные документы. Большая часть данных переводится в электронный документооборот.
- Управлять выплатами из любой точки мира. Даже если предприниматель в отпуске или отъезде, он может подтверждать платежи сотрудникам без личного присутствия.
Как привязать карточку сотрудника к зарплатному проекту?
В первую очередь, работодателю надо подключиться к проекту. Клиенты Точки могут сделать это прямо в интернет-банке:
- Зайдите в раздел «Зарплатный проект».
- Нажмите «Начать работу».
- В течение 5 минут мы подключим вас к сервису.
- Готово! Вы можете отправлять выплаты сотрудникам.
Для того, чтобы отправить работнику деньги, надо создать для него индивидуальную карточку. В ней указывают:
- фамилию;
- имя;
- отчество;
- дату рождения;
- номер счёта и БИК банка, к которому привязана карта.
Даниил Смирнов, эксперт по банковским продуктам для бизнеса с сотрудниками:
В Точке можно бесплатно выпустить карты для Зарплатного проекта. Их открывает банк-партнёр — МТС Банк. У него выгодные условия, поэтому многие меняют свои карты на эти или открывают их дополнительно.
Но бывает и так, что сотрудник хочет получать деньги на личную карту. Иногда банки настойчиво предлагают, чтобы люди открывали для зарплатных проектов карты именно у них. В Точке нет такого — каждый может получать деньги на удобную для себя карту.
После того, как вы введёте основные данные сотрудника и привяжете банковскую карту, его личная карточка сохранится в зарплатном проекте. Теперь, когда вы захотите отправить деньги, вам достаточно будет:
- Выбрать ФИО сотрудника и нажать «Выплатить зарплату».
- Указать за что вы отправляете деньги, за какой период и какую сумму.
- Убедиться, что всё указано верно и подтвердить отправку денег. Сделать это просто: надо ввести код подтверждения, который придёт в смс.
Иногда нужно поменять реквизиты счёта, например, если сотрудник решил привязать другую карту. Сделать это несложно: надо выбрать сотрудника в списке и отредактировать нужные данные. Изменить можно не только реквизиты счёта и БИК банка, но и дату рождения, и ФИО. Необходимость в этом может возникнуть, например, если сотрудница вышла замуж и сменила фамилию, или работодатель просто ошибся при введении информации.