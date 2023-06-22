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Зарплатный проект
Зарплатный проект

Как привязать карту к зарплатному проекту

22.06.2023
302
302

Зарплатный проект в Точка Банк

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ИП и руководители ООО подключают зарплатный проект, чтобы сделать выплаты сотрудникам более удобными, снизить нагрузку на бухгалтера и автоматизировать отчисления. 

В этой статье расскажем, что такое зарплатный проект, как к нему подключиться, нужно ли открывать сотрудникам новые банковские карты и как привязать карточки к зарплатному проекту. 

Если у вас уже есть расчётный счёт в Точке, подключить Зарплатный проект можно прямо в интернет-банке. А если счёта ещё нет, можете оставить заявку, и наш сотрудник позвонит вам, чтобы рассказать о тарифах, ответить на вопросы и помочь открыть счёт.

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Что такое зарплатный проект

Зарплатный проект — услуга, которая помогает предпринимателю настроить своевременную и удобную выплату зарплаты. ИП или руководителю ООО достаточно выбрать банк, подключиться к зарплатному проекту и завести карточку для каждого сотрудника. 

После этого можно настроить регулярную выплату на сумму зарплаты. Если сотрудник работал полный рабочий месяц достаточно ежемесячно подтверждать отправление денег. 

Несмотря на название, с помощью зарплатного проекта можно платить не только зарплату. Также работодатель может переводить:

  • больничные; 
  • отпускные;
  • командировочные;
  • декретные и пособия на детей;
  • выплаты при увольнении;
  • премии, выплаты за выслугу лет или матпомощь.

Пользоваться зарплатным проектом могут даже предприниматели, у которых работает всего один сотрудник. При этом, ИП не может выплачивать зарплату сам себе. Он может отправлять выплаты только другим людям, в том числе, исполнителям по договорам ГПХ.

Автоматизация выплат — не единственное преимущество зарплатного проекта. Его подключение также позволяет: 

  1. Сэкономить на комиссии. Если предприниматель переводит зарплату на карты сотрудников или снимает наличные, расходуется лимит. При его превышении приходится платить комиссию. Выплаты через зарплатный проект не расходуют лимит, а значит — платить при его превышении не надо. 
  2. Минимизировать бумажные документы. Большая часть данных переводится в электронный документооборот
  3. Управлять выплатами из любой точки мира. Даже если предприниматель в отпуске или отъезде, он может подтверждать платежи сотрудникам без личного присутствия. 

Как привязать карточку сотрудника к зарплатному проекту?

В первую очередь, работодателю надо подключиться к проекту. Клиенты Точки могут сделать это прямо в интернет-банке: 

  1. Зайдите в раздел «Зарплатный проект».
  2. Нажмите «Начать работу». 
  3. В течение 5 минут мы подключим вас к сервису. 
  4. Готово! Вы можете отправлять выплаты сотрудникам. 

Для того, чтобы отправить работнику деньги, надо создать для него индивидуальную карточку. В ней указывают: 

  • фамилию;
  • имя;
  • отчество;
  • дату рождения;
  • номер счёта и БИК банка, к которому привязана карта.

Даниил Смирнов, эксперт по банковским продуктам для бизнеса с сотрудниками: 

В Точке можно бесплатно выпустить карты для Зарплатного проекта. Их открывает банк-партнёр — МТС Банк. У него выгодные условия, поэтому многие меняют свои карты на эти или открывают их дополнительно. 

Но бывает и так, что сотрудник хочет получать деньги на личную карту. Иногда банки настойчиво предлагают, чтобы люди открывали для зарплатных проектов карты именно у них. В Точке нет такого — каждый может получать деньги на удобную для себя карту.

После того, как вы введёте основные данные сотрудника и привяжете банковскую карту, его личная карточка сохранится в зарплатном проекте. Теперь, когда вы захотите отправить деньги, вам достаточно будет: 

  1. Выбрать ФИО сотрудника и нажать «Выплатить зарплату». 
  2. Указать за что вы отправляете деньги, за какой период и какую сумму. 
  3. Убедиться, что всё указано верно и подтвердить отправку денег. Сделать это просто: надо ввести код подтверждения, который придёт в смс. 

Иногда нужно поменять реквизиты счёта, например, если сотрудник решил привязать другую карту. Сделать это несложно: надо выбрать сотрудника в списке и отредактировать нужные данные. Изменить можно не только реквизиты счёта и БИК банка, но и дату рождения, и ФИО. Необходимость в этом может возникнуть, например, если сотрудница вышла замуж и сменила фамилию, или работодатель просто ошибся при введении информации.

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