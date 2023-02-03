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Что делать, если платёж не прошёл проверку?

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Вы увидите этот статус в строке платежа. 

Дальнейшие действия зависят от причины, по которой платёж не прошёл проверку:

  • Если получатель пока не самозанятый, попросите его оформить этот статус или обсудите другие варианты оплаты.

  • Если платёж превысит допустимый годовой доход получателя, советуем обсудить с ним другие варианты оплаты.

  • Если получатель не является партнёром Точка Банка, ему нужно выдать доступ Точка Банку к приложению «Мой налоге». Как это сделать — рассказали в инструкции. Когда доступ появится, вы можете загрузить и отправить платёж повторно.

  • Если вы сами решили отменить платёж, его нужно просто загрузить и отправить повторно.

  • Если точная причина не указана, напишите нам в чат — разберёмся вместе.

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Что делать, если платёж не прошёл проверку — FAQ Точка Банк