Что делать, если платёж не прошёл проверку?

Вы увидите этот статус в строке платежа.
Дальнейшие действия зависят от причины, по которой платёж не прошёл проверку:
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Если получатель пока не самозанятый, попросите его оформить этот статус или обсудите другие варианты оплаты.
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Если платёж превысит допустимый годовой доход получателя, советуем обсудить с ним другие варианты оплаты.
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Если получатель не является партнёром Точка Банка, ему нужно выдать доступ Точка Банку к приложению «Мой налоге». Как это сделать — рассказали в инструкции. Когда доступ появится, вы можете загрузить и отправить платёж повторно.
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Если вы сами решили отменить платёж, его нужно просто загрузить и отправить повторно.
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Если точная причина не указана, напишите нам в чат — разберёмся вместе.