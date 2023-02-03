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  5. Что означают статусы реестра?

Что означают статусы реестра?

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Статус можно посмотреть в нужной строке списка реестров или в карточке самого реестра.

Всего у реестра может быть 7 статусов:

  • На проверке — вы загрузили реестр, и мы проверяем, что с ним всё в порядке

  • Не прошёл проверку — с платежами что-то не так, подробности можно узнать в карточке реестра

  • Готов к отправке — мы проверили загруженный реестр, с ним всё в порядке, и его можно отправлять

  • В процессе отправки — мы отправляем реестр, обычно это занимает сутки, реже требуется до трёх рабочих дней

  • Отправлен — все платежи в реестре отправлены исполнителям

  • Не отправлен — не получилось отправить все платежи, причины можно узнать в разделе с платежами

  • Частично отправлен — не получилось отправить часть платежей, причины можно узнать в разделе с платежами

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