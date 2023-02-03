Что означают статусы реестра?

Статус можно посмотреть в нужной строке списка реестров или в карточке самого реестра.
Всего у реестра может быть 7 статусов:
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На проверке — вы загрузили реестр, и мы проверяем, что с ним всё в порядке
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Не прошёл проверку — с платежами что-то не так, подробности можно узнать в карточке реестра
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Готов к отправке — мы проверили загруженный реестр, с ним всё в порядке, и его можно отправлять
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В процессе отправки — мы отправляем реестр, обычно это занимает сутки, реже требуется до трёх рабочих дней
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Отправлен — все платежи в реестре отправлены исполнителям
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Не отправлен — не получилось отправить все платежи, причины можно узнать в разделе с платежами
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Частично отправлен — не получилось отправить часть платежей, причины можно узнать в разделе с платежами