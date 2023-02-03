Что означают статусы реестра?

Статус можно посмотреть в нужной строке списка реестров или в карточке самого реестра.

Всего у реестра может быть 7 статусов:

На проверке — вы загрузили реестр, и мы проверяем, что с ним всё в порядке

Не прошёл проверку — с платежами что-то не так, подробности можно узнать в карточке реестра

Готов к отправке — мы проверили загруженный реестр, с ним всё в порядке, и его можно отправлять

В процессе отправки — мы отправляем реестр, обычно это занимает сутки, реже требуется до трёх рабочих дней

Отправлен — все платежи в реестре отправлены исполнителям

Не отправлен — не получилось отправить все платежи, причины можно узнать в разделе с платежами