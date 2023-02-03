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Как скачать чек и другие платёжные документы?

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

  1. На главной странице сервиса откройте раздел «Платежи»

  1. Найдите строку с нужным платежом и нажмите:

  • Иконку чека, если нужно скачать чек

  • Три точки, чтобы скачать платёжное поручение

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Как скачать чек и другие платёжные документы — FAQ Точка Банк