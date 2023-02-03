Как скачать чек и другие платёжные документы?

-
На главной странице сервиса откройте раздел «Платежи»
-
Найдите строку с нужным платежом и нажмите:
-
Иконку чека, если нужно скачать чек
-
Три точки, чтобы скачать платёжное поручение
На главной странице сервиса откройте раздел «Платежи»
Найдите строку с нужным платежом и нажмите:
Иконку чека, если нужно скачать чек
Три точки, чтобы скачать платёжное поручение
Точка — банк для предпринимателей и предприятий
Больше 700 000 клиентов
По всей стране
Экосистема для бизнеса
Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое
Полностью онлайн
Решим любой вопрос в чате или по телефону