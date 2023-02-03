Как загрузить реестр платежей?

1. К загрузке можно перейти с главной страницы сервиса тремя способами. Выберите один из них:
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По кнопке «Добавить реестр» в разделе «Платежи»
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По кнопке «Загрузить реестр» в правом верхнем углу
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По кнопке «Заплатить»
В первых двух случаях вы сразу попадёте на экран загрузки, а в третьем сначала увидите экран с платёжными опциями — выберите «Отправить реестр платежей».
2. Выберите счёт списания и убедитесь, что на нём достаточно средств для оплаты. Изменить счёт позже уже не получится.
3. Загрузите реестр. Используйте готовый реестр из 1С или заполните шаблон. Максимальный размер файла — 5 МБ, формат — XLS(X).
После загрузки реестр попадёт в разделе «Реестры» со статусом «На проверке». Обычно проверка занимает 2–3 минуты, реже требуется до 10 минут.
4. Пока мы проверяем реестр, напомните исполнителям про доступ Точка Банка к приложению «Мой налог». Если доступ не настроен, мы не сможем провести платежи. Подробно рассказали об этом в инструкции.