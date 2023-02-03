Как отправить реестр платежей?

Дождитесь, когда загруженный реестр перейдёт в статус «Готов к отправке». Нажмите кнопку «Отправить платежи» внизу карточки реестра.



Вы увидите экран с финальными данными: названием реестра, счётом списания, суммой всех платежей и комиссией. Последнюю мы спишем с вашего баланса помимо самих платежей. Напомним, что комиссия составляет 1,5%, но не менее 100 рублей.

Вы получите код — в смс или пуш-уведомлении. Введите его, чтобы мы отправили платежи исполнителям.

После этого статус реестра сменится на «В процессе отправки».

Если с платежами всё в порядке, статус реестра сменится на «Отправлен». Деньги поступят исполнителям в течение трёх дней, но обычно приходят за пару часов.

Если реестр перейдёт в статус «Не отправлен» или «Частично отправлен», значит с платежами что-то не так. О возможных причинах рассказали в отдельной инструкции.