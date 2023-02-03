Как отправить единичный платёж?

На главной странице сервиса нажмите «Заплатить» вверху экрана или «Добавить платёж» в разделе «Платежи».

В первом случае вы увидите экран с двумя платёжными опциями — выберите «Отправить один платёж».

Вы попадёте на страницу с формой — в ней нужно указать данные исполнителя и детали платежа.

В разделе «Данные самозанятого» укажите:

ИНН физлица

ФИО исполнителя

БИК банка

Номер счёта — он должен принадлежать физлицу

Каждого исполнителя нужно вносить в сервис вручную — готового списка в сервисе пока нет, но мы уже работаем над этим!

В разделе «Детали платежа» укажите:

Счёт списания

Сумму

Наименование услуги — эта информация появится в чеке

Код вида дохода — это необязательное поле, но пригодится при начислении зарплаты, командировочных, пособий или других социальных выплат

Когда вы укажете сумму платежа, внизу формы появится раздел с комиссией — её мы спишем с вашего баланса помимо самого платежа. Напомним, что комиссия составляет 1,5%, но не менее 100 рублей.

Если форма заполнена корректно, вы получите код — в смс или пуш-уведомлении. Введите его, чтобы мы отправили платёж исполнителю.

После этого платёж появится в разделе «Платежи» — там можно отслеживать его статус.

Пока мы финально проверяем платёж, напомните исполнителю про доступ Точка Банка к приложению «Мой налог». Если доступ не настроен, мы не сможем провести платёж. Подробно рассказали об этом в инструкции.

Если на стороне исполнителя всё в порядке, деньги дойдут за пару часов, реже требуется до трёх рабочих дней. Платёж появится в разделе «Платежи».