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Как отправить единичный платёж?

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  1. На главной странице сервиса нажмите «Заплатить» вверху экрана или «Добавить платёж» в разделе «Платежи».

В первом случае вы увидите экран с двумя платёжными опциями — выберите «Отправить один платёж».

  1. Вы попадёте на страницу с формой — в ней нужно указать данные исполнителя и детали платежа.

В разделе «Данные самозанятого» укажите:

  • ИНН физлица

  • ФИО исполнителя

  • БИК банка

  • Номер счёта — он должен принадлежать физлицу

Каждого исполнителя нужно вносить в сервис вручную — готового списка в сервисе пока нет, но мы уже работаем над этим!

В разделе «Детали платежа» укажите:

  • Счёт списания

  • Сумму

  • Наименование услуги — эта информация появится в чеке

  • Код вида дохода — это необязательное поле, но пригодится при начислении зарплаты, командировочных, пособий или других социальных выплат

Когда вы укажете сумму платежа, внизу формы появится раздел с комиссией — её мы спишем с вашего баланса помимо самого платежа. Напомним, что комиссия составляет 1,5%, но не менее 100 рублей.

  1. Если форма заполнена корректно, вы получите код — в смс или пуш-уведомлении. Введите его, чтобы мы отправили платёж исполнителю.

После этого платёж появится в разделе «Платежи» — там можно отслеживать его статус.

  1. Пока мы финально проверяем платёж, напомните исполнителю про доступ Точка Банка к приложению «Мой налог». Если доступ не настроен, мы не сможем провести платёж. Подробно рассказали об этом в инструкции.  

Если на стороне исполнителя всё в порядке, деньги дойдут за пару часов, реже требуется до трёх рабочих дней. Платёж появится в разделе «Платежи».

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Как отправить единичный платёж — FAQ Точка Банк