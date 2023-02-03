Где посмотреть статус платежа?

На главной странице сервиса откройте раздел «Платежи» — здесь вы увидите статус и другие подробности каждого платежа: дату отправки, получателя и сумму.
Другие вопросы по теме «Выплаты самозанятым»
- Сколько стоит сервис?
- Как загрузить реестр платежей?
- Как отправить реестр платежей?
- Что означают статусы реестра?
- Где посмотреть статус реестра?
- Что делать, если реестр не прошёл проверку?
- Как отправить единичный платёж?
- Что делать, если платёж не прошёл проверку?
- Как скачать чек и другие платёжные документы?
Точка — банк для предпринимателей и предприятий
Больше 700 000 клиентов
По всей стране
Экосистема для бизнеса
Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое
Полностью онлайн
Решим любой вопрос в чате или по телефону