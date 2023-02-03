Где посмотреть статус реестра?

На главной странице сервиса откройте раздел «Реестры» — здесь вы увидите статус и другие подробности каждого реестра: дату и время загрузки и сумму.
Также статус можно увидеть в карточке реестра.
На главной странице сервиса откройте раздел «Реестры» — здесь вы увидите статус и другие подробности каждого реестра: дату и время загрузки и сумму.
Также статус можно увидеть в карточке реестра.
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