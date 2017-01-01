Где искать ИНН и ОГРН?

Свидетельства ИНН и ОГРН на официальном бланке налоговая перестала выдавать с 1.01.2017, поэтому искать их не имеет смысла.

Для ИП номер ИНН остаётся такой же, как был у физического лица. Номер ОГРНИП присваивается при регистрации. Найти его можно в листе записи.

Для ООО номера ИНН и ОГРН присваиваются при регистрации и находятся в листе записи.