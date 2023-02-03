Какие взносы платит ИП?

Каждый индивидуальный предприниматель помимо налогов ежегодно должен платить страховые взносы в ПФР и ФОМС, даже если деятельность не ведётся. Исключением является случай, если вы самозанятый. Каждый год сумма растёт и больше не делится на пенсионную и медицинскую часть.



Если вы зарегистрировали ИП не с начала года, то взносы должны рассчитываться пропорционально времени работы ИП. Срок уплаты — до 31 декабря. Лучше платить поквартально, чтобы можно было уменьшить налог.



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