Поиск
  1. tochka.com
  2. FAQ
  3. Открытие счёта и регистрация бизнеса
  4. Регистрация бизнеса
  5. Какие взносы платит ИП?

Какие взносы платит ИП?

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Каждый индивидуальный предприниматель помимо налогов ежегодно должен платить страховые взносы в ПФР и ФОМС, даже если деятельность не ведётся. Исключением является случай, если вы самозанятый. Каждый год сумма растёт и больше не делится на пенсионную и медицинскую часть.

Если вы зарегистрировали ИП не с начала года, то взносы должны рассчитываться пропорционально времени работы ИП. Срок уплаты — до 31 декабря. Лучше платить поквартально, чтобы можно было уменьшить налог.

Если вы применяете УСН или совмещаете УСН с патентом и у вас нет сотрудников, можете воспользоваться нашим сервисом «Онлайн-бухгалтерии», он облегчит вам расчёты и подготовку декларации. Подробнее об Онлайн-бухгалтерии можно почитать здесь.

Регистрация бизнеса онлайн — 0 ₽

Начните бизнес с Точка Банк. Подготовим полный комплект документов для ФНС. Откроем счёт за 0 ₽. Предложим сервисы для старта.

Оставить заявку

Другие вопросы по теме «Регистрация бизнеса»
К списку тем

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Оплата взносов ИП