Какие документы должны прийти от налоговой?

На следующий день после подачи документов налоговая пришлёт вам расписку. Это просто уведомление с описью принятых документов и ориентировочной датой регистрации.

Через 3–5 дней налоговая примет решение о регистрации и отправит вам архив документов: лист записи, выписку из ЕГРИП и уведомление о постановке на учёт для ИП, а для ООО — лист записи, выписку из ЕГРЮЛ и устав. В случае отрицательного решения в архиве будет только документ с причиной отказа.

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