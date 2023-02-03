Поиск
  1. tochka.com
  2. FAQ
  3. Открытие счёта и регистрация бизнеса
  4. Регистрация бизнеса
  5. Какие документы должны прийти от налоговой?

Какие документы должны прийти от налоговой?

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

На следующий день после подачи документов налоговая пришлёт вам расписку. Это просто уведомление с описью принятых документов и ориентировочной датой регистрации.

Через 3–5 дней налоговая примет решение о регистрации и отправит вам архив документов: лист записи, выписку из ЕГРИП и уведомление о постановке на учёт для ИП, а для ООО — лист записи, выписку из ЕГРЮЛ и устав. В случае отрицательного решения в архиве будет только документ с причиной отказа.

Регистрация бизнеса онлайн — 0 ₽

Начните бизнес с Точка Банк. Подготовим полный комплект документов для ФНС. Откроем счёт за 0 ₽. Предложим сервисы для старта.

Оставить заявку


Другие вопросы по теме «Регистрация бизнеса»
К списку тем

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Какие документы должны прийти от налоговой — FAQ Точка Банк