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Как перейти на патент?

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Для этого нужно отправить заявление в налоговую за 10 рабочих дней до начала применения такого режима. Сделать это можно в ИФНС, заказным письмом по почте РФ с описью или через электронные сервисы, например: личный кабинет налогоплательщика для ИП и ООО или нашу платную версию Онлайн-бухгалтерии.

Заявления можно отправить в интернет-банке во вкладке «Система налогообложения» раздела «Онлайн-бухгалтерия». ИФНС рассматривает заявку в течение 5 рабочих дней. Узнать о результате можно лично в ИФНС или по телефону. 

Дальше нужно получить сам патент и квитанцию для его оплаты. Это можно сделать при личном посещении налоговой или отправить запрос через наш сервис по кнопке «Письмо в налоговую». 

ИФНС обычно отвечает на электронное обращение в течение 30 дней. Для отправки заявления и получения патента потребуется электронная подпись.

Если подавали на патент в процессе регистрации бизнеса в Точка Банке — проверить постановку можно в ФНС после успешной регистрации.

Регистрация бизнеса онлайн — 0 ₽

Начните бизнес с Точка Банк. Подготовим полный комплект документов для ФНС. Откроем счёт за 0 ₽. Предложим сервисы для старта.

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Как перейти на патент — FAQ Точка Банк