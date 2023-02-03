Как перейти на патент?

Для этого нужно отправить заявление в налоговую за 10 рабочих дней до начала применения такого режима. Сделать это можно в ИФНС, заказным письмом по почте РФ с описью или через электронные сервисы, например: личный кабинет налогоплательщика для ИП и ООО или нашу платную версию Онлайн-бухгалтерии.

Заявления можно отправить в интернет-банке во вкладке «Система налогообложения» раздела «Онлайн-бухгалтерия». ИФНС рассматривает заявку в течение 5 рабочих дней. Узнать о результате можно лично в ИФНС или по телефону.

Дальше нужно получить сам патент и квитанцию для его оплаты. Это можно сделать при личном посещении налоговой или отправить запрос через наш сервис по кнопке «Письмо в налоговую».

ИФНС обычно отвечает на электронное обращение в течение 30 дней. Для отправки заявления и получения патента потребуется электронная подпись.



Если подавали на патент в процессе регистрации бизнеса в Точка Банке — проверить постановку можно в ФНС после успешной регистрации.