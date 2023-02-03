Как перейти на УСН?

При регистрации бизнеса на УСН через Точка Банк нужное заявление мы отправляем в налоговую с пакетом документов. Налоговая не присылает уведомление о постановке, и мы рекомендуем уточнить в налоговой, перевели ли вас на УСН в течение первой недели после регистрации. Для этого индивидуальным предпринимателям нужно позвонить в налоговую по месту прописки, а компаниям — по месту юридического адреса. Её код указан в заявлении на УСН, которое вы можете скачать в разделе «Регистрация ИП и ООО» после успешной регистрации.

Если на учёт по УСН вас всё же не перевели, подайте заявление повторно в течение 30 дней после регистрации. Документ можно отправить почтой: не важно, дойдёт ли письмо в срок, главное — штамп почты с датой.

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