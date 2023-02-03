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Как внести уставный капитал для ООО?

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Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

У вас есть повод пополнить счёт, если вы недавно зарегистрировали компанию и ещё не успели внести уставный капитал. Сделать это нужно в течение 4 месяцев после регистрации. Это регламентируется федеральным законом.

Требования 14 федерального закона:

— Каждый учредитель ООО должен внести уставный капитал за себя пропорционально доле своего участия. Вносить можно деньгами, ценными бумагами или другим имуществом.

— Размер уставного капитала должен быть не меньше 10 000 рублей.

— Вносить уставный капитал должен лично каждый учредитель ООО.

Внести уставный капитал можно банковским переводом со счёта учредителя в любом банке на счёт в Точка Банке. Обязательно напишите в назначении платежа «Взнос в Уставный капитал». Банк отправителя может взять комиссию за перевод.

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Как внести уставный капитал для ООО — FAQ Точка Банк