Как внести уставный капитал для ООО?

У вас есть повод пополнить счёт, если вы недавно зарегистрировали компанию и ещё не успели внести уставный капитал. Сделать это нужно в течение 4 месяцев после регистрации. Это регламентируется федеральным законом.

Требования 14 федерального закона:

— Каждый учредитель ООО должен внести уставный капитал за себя пропорционально доле своего участия. Вносить можно деньгами, ценными бумагами или другим имуществом.

— Размер уставного капитала должен быть не меньше 10 000 рублей.

— Вносить уставный капитал должен лично каждый учредитель ООО.

Внести уставный капитал можно банковским переводом со счёта учредителя в любом банке на счёт в Точка Банке. Обязательно напишите в назначении платежа «Взнос в Уставный капитал». Банк отправителя может взять комиссию за перевод.