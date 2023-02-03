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Как перейти на НПД?

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

НПД — это налог на профессиональный доход — льготный налоговый режим для самозанятых граждан во всех регионах России. Если вы хотите применить или уже применяете его, важно знать, что этот режим налогообложения нельзя сочетать с другими системами. Про постановку на НПД подробнее можно узнать в нашей статье «Как стать самозанятым: инструкция».

Регистрация бизнеса онлайн — 0 ₽

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