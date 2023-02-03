Где получить документы о регистрации?

Архив с электронными документами придёт на email, который вы указали. А ещё архив можно будет скачать в разделе «Регистрация ИП или ООО» интернет-банка. Если документы никуда не пришли — вам придётся лично обратиться в налоговую за разъяснениями.

Документы на бумаге вы можете получить в налоговой, написав заявление, и только в налоговой, которая вас регистрировала. Копию листа записи вы сможете получить в любой налоговой, оплатив пошлину 200 рублей.

Также, вы можете просто скачать выписку на сайте налоговой. Она не очень отличается от листа записи и, возможно, подойдёт вам.