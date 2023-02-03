Поиск
  1. tochka.com
  2. FAQ
  3. Эквайринг и кассы
  4. Онлайн-кассы
  5. Какую кассу выбрать для интернет-эквайринга?

Какую кассу выбрать для интернет-эквайринга?

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Если вы хотите принимать оплату картой на сайте или по ссылкам в интернет-магазине, рекомендуем рассмотреть разные варианты касс. С оплатами в интернете могут работать как обычные физические онлайн-кассы, так и облачные.

За приём оплаты будет отвечать интернет-эквайринг, за отправку чеков — онлайн-касса.

Облачные кассы работают как сервис, приложение — физически самого устройства нет. Однако, облачные кассы также подключаются с фискальным накопителем и подпиской ОФД.

Купить такие кассы не получится, они предоставляются в аренду. В Точка Банке есть предложения партнёров по аренде. Посмотреть и подключить их можно в разделе «Эквайринг и кассы».

Не все физические кассы поддерживают работу с интернет-эквайрингом, но в Точка Банке есть подходящая касса — Эвотор. Она работает с интернет-платежами через платное приложение, просмотреть и установить его можно в личном кабинете магазина Эвотор, а заказать саму кассу также можно в разделе интернет-банка — «Эквайринг и кассы».

Другие вопросы по теме «Онлайн-кассы»
К списку тем

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Какую кассу выбрать для интернет-эквайринга — FAQ Точка Банк