Какую кассу выбрать для интернет-эквайринга?

Если вы хотите принимать оплату картой на сайте или по ссылкам в интернет-магазине, рекомендуем рассмотреть разные варианты касс. С оплатами в интернете могут работать как обычные физические онлайн-кассы, так и облачные.

За приём оплаты будет отвечать интернет-эквайринг, за отправку чеков — онлайн-касса.

Облачные кассы работают как сервис, приложение — физически самого устройства нет. Однако, облачные кассы также подключаются с фискальным накопителем и подпиской ОФД.

Купить такие кассы не получится, они предоставляются в аренду. В Точка Банке есть предложения партнёров по аренде. Посмотреть и подключить их можно в разделе «Эквайринг и кассы».

Не все физические кассы поддерживают работу с интернет-эквайрингом, но в Точка Банке есть подходящая касса — Эвотор. Она работает с интернет-платежами через платное приложение, просмотреть и установить его можно в личном кабинете магазина Эвотор, а заказать саму кассу также можно в разделе интернет-банка — «Эквайринг и кассы».