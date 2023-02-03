Кому нужна онлайн-касса?

Если вы работаете с физлицами — продаёте товары или оказываете услуги — по закону 54-ФЗ нужно обязательно использовать онлайн-кассу. Она нужна для учёта оплат и выдачи чеков покупателям. Для некоторых видов деятельности есть исключения — о них можно прочитать в статье 54-ФЗ или узнать на горячей линии ФНС по телефону 8 (800) 222-22-22.