Что делать, если онлайн-касса не работает?

Гарантия для касс всех моделей — 12 месяцев.

Вы можете позвонить в техподдержку или приехать в сервисный центр Эвотора или РАХ, чтобы устранить проблему.

По каким вопросам можно обратиться в сервисный центр:

Касса не включается или плохо заряжается

Если вы попробовали зарядить кассу от другого зарядного устройства или розетки и проблема не решается.

На экране кассы появились полосы или она разбита

Если касса повредилась из-за механического воздействия, залита водой или вышла из строя из-за перепада напряжения.

Не печатаются чеки

Если вы проверили, не закончилась ли терминальная лента, сменили ленту на более качественную, оплаты проходят успешно, а чеки при этом не печатаются.

Обратите внимание: если касса уже не на гарантии или случай не гарантийный, то после диагностики сервисный центр выставляет счёт.

Если касса исправна, но появляются трудности при работе в приложениях — можете обратиться в поддержку кассы Эвотора или кассы РАХ А930, либо написать нам в чат.