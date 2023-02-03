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Что делать, если онлайн-касса не работает?

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Гарантия для касс всех моделей — 12 месяцев.

Вы можете позвонить в техподдержку или приехать в сервисный центр Эвотора или РАХ, чтобы устранить проблему.

По каким вопросам можно обратиться в сервисный центр:

  • Касса не включается или плохо заряжается

Если вы попробовали зарядить кассу от другого зарядного устройства или розетки и проблема не решается.

  • На экране кассы появились полосы или она разбита

Если касса повредилась из-за механического воздействия, залита водой или вышла из строя из-за перепада напряжения.

  • Не печатаются чеки

Если вы проверили, не закончилась ли терминальная лента, сменили ленту на более качественную, оплаты проходят успешно, а чеки при этом не печатаются.

Обратите внимание: если касса уже не на гарантии или случай не гарантийный, то после диагностики сервисный центр выставляет счёт. 

Если касса исправна, но появляются трудности при работе в приложениях — можете обратиться в поддержку кассы Эвотора или кассы РАХ А930, либо написать нам в чат.

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Что делать, если онлайн-касса не работает — FAQ Точка Банк