Как зарегистрировать кассу в налоговой?

Настройку кассы, взаимодействие с ФНС и доставку берём на себя. Вам нужно будет только оплатить устройство, подписать электронной подписью в интернет-банке заявление на регистрацию кассы в ФНС и запустить кассу, когда получите её.

Чтобы вы могли работать с кассой, её нужно зарегистрировать в налоговой. Регистрация проходит в несколько этапов: