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Как зарегистрировать кассу в налоговой?

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Настройку кассы, взаимодействие с ФНС и доставку берём на себя. Вам нужно будет только оплатить устройство, подписать электронной подписью в интернет-банке заявление на регистрацию кассы в ФНС и запустить кассу, когда получите её.

Чтобы вы могли работать с кассой, её нужно зарегистрировать в налоговой. Регистрация проходит в несколько этапов:

  1. Мы готовим заявление на регистрацию и отправляем вам в интернет-банке.

  2. Вы подписываете заявление квалифицированной электронной подписью (КЭП)

  3. Мы отправляем подписанное заявление в налоговую

  4. ФНС регистрирует кассу и присваивает ей регистрационный номер контрольно-кассовой техники (РН ККТ)

  5. После регистрации в ФНС установим и настроим кассовые программы

  6. Подключим кассу к оператору фискальных данных (ОФД) и активируем фискальный накопитель

  7. Отправим вам кассу

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Как зарегистрировать кассу в налоговой — FAQ Точка Банк