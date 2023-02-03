Как зарегистрировать кассу в налоговой?

Настройку кассы, взаимодействие с ФНС и доставку берём на себя. Вам нужно будет только оплатить устройство, подписать электронной подписью в интернет-банке заявление на регистрацию кассы в ФНС и запустить кассу, когда получите её.
Чтобы вы могли работать с кассой, её нужно зарегистрировать в налоговой. Регистрация проходит в несколько этапов:
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Мы готовим заявление на регистрацию и отправляем вам в интернет-банке.
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Вы подписываете заявление квалифицированной электронной подписью (КЭП)
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Мы отправляем подписанное заявление в налоговую
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ФНС регистрирует кассу и присваивает ей регистрационный номер контрольно-кассовой техники (РН ККТ)
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После регистрации в ФНС установим и настроим кассовые программы
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Подключим кассу к оператору фискальных данных (ОФД) и активируем фискальный накопитель
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Отправим вам кассу