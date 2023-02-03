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Как заменить фискальный накопитель?

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Чтобы заменить фискальный накопитель, вам понадобится электронная подпись. С её помощью вы можете зайти в свой личный кабинет на сайте налоговой и перерегистрировать оборудование. Если подписи нет — можете выпустить её лично в налоговой по нашей инструкции в Справочной. 

Новый фискальный накопитель можно купить в Точка Банке, подробнее рассказали в разделе «Как заказать ФН и ОФД отдельно от кассы?»

Обратите внимание: если срок фискального накопителя давно истёк — налоговая могла снять вашу кассу с учёта. Придётся регистрировать кассу с нуля.

В этом случае для регистрации кассы Эвотор используйте инструкцию или обратитесь в поддержку кассы, а для РАХ А930 есть инструкция по ссылке.

При замене ФН на кассе проверьте, что все данные в кассу внесены верно и система налогообложения указана правильно.

Обязательно сохраните чеки о закрытии старого накопителя и активации нового. Затем перерегистрируйте кассу:

  1. Зайдите в личный кабинет на сайте налоговой.

  2. В разделе «Кассы» выберите ту, в которой вы заменили фискальный накопитель. 

  3. Проверьте номер ФН и срок его окончания. Если номер ФН сменился на новый, не нужно ничего делать в личном кабинете ФНС. Если номер не сменился автоматически, переходите к пункту 4.

  4. Нажмите «Перерегистрация».

  5. Выберите причину «В связи с заменой ФН».

  6. Заполните данные с отчётов о закрытии старого накопителя и активации нового.

  7. Укажите серийный номер нового фискального накопителя и его модель.

  8. Подпишите электронной подписью.

  9. Отправьте заполненную форму.

После этого сформируется новая карточка кассы — вы успешно перерегистрировали кассу и фискальный накопитель.

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Как заменить фискальный накопитель — FAQ Точка Банк