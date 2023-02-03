Как заменить фискальный накопитель?

Чтобы заменить фискальный накопитель, вам понадобится электронная подпись. С её помощью вы можете зайти в свой личный кабинет на сайте налоговой и перерегистрировать оборудование. Если подписи нет — можете выпустить её лично в налоговой по нашей инструкции в Справочной.
Новый фискальный накопитель можно купить в Точка Банке, подробнее рассказали в разделе «Как заказать ФН и ОФД отдельно от кассы?»
Обратите внимание: если срок фискального накопителя давно истёк — налоговая могла снять вашу кассу с учёта. Придётся регистрировать кассу с нуля.
В этом случае для регистрации кассы Эвотор используйте инструкцию или обратитесь в поддержку кассы, а для РАХ А930 есть инструкция по ссылке.
При замене ФН на кассе проверьте, что все данные в кассу внесены верно и система налогообложения указана правильно.
Обязательно сохраните чеки о закрытии старого накопителя и активации нового. Затем перерегистрируйте кассу:
-
Зайдите в личный кабинет на сайте налоговой.
-
В разделе «Кассы» выберите ту, в которой вы заменили фискальный накопитель.
-
Проверьте номер ФН и срок его окончания. Если номер ФН сменился на новый, не нужно ничего делать в личном кабинете ФНС. Если номер не сменился автоматически, переходите к пункту 4.
-
Нажмите «Перерегистрация».
-
Выберите причину «В связи с заменой ФН».
-
Заполните данные с отчётов о закрытии старого накопителя и активации нового.
-
Укажите серийный номер нового фискального накопителя и его модель.
-
Подпишите электронной подписью.
-
Отправьте заполненную форму.
После этого сформируется новая карточка кассы — вы успешно перерегистрировали кассу и фискальный накопитель.