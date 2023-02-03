Что такое фискальный накопитель?

Фискальный накопитель — это чип внутри онлайн-кассы. Он записывает информацию о покупках и передаёт её оператору фискальных данных (ОФД). Через ОФД информация передайтся в налоговую. Без накопителя касса не сможет работать в рамках 54-ФЗ.

Накопитель не входит в кассу по умолчанию, его нужно покупать отдельно. В Точка Банке вы можете заказать онлайн-кассу и сразу выбрать к ней фискальный накопитель.

Есть два типа фискальных накопителей — на 15 месяцев и на 36 месяцев. Это максимальный срок их работы. Прослужить они могут даже чуть меньше, если закончится память — в любом фискальном накопителе могут храниться до 250 000 документов.