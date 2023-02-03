Какую онлайн-кассу выбрать?

Зависит от того, как работает ваш бизнес. При выборе важно учитывать, есть ли у вас доставка, работаете ли вы с маркированными или подакцизными товарами, нужна ли интеграция с товароучётными системами и принимаете ли вы заказы только через интернет.

У нас можно заказать кассу для торговли и пунктов выдачи заказов, а также для работы с маркированными и подакцизными товарами. На всех кассах есть приём оплат картой, по QR-коду и наличными.

Оставить заявку на нужную кассу можно в разделе «Эквайринг и кассы» в вашем интернет-банке. Если сомневаетесь, напишите в чат с банком — мы подберём кассу под ваш сценарий и бюджет без лишних функций.