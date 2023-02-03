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Можно ли подключить онлайн-кассу самостоятельно?

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Да, можно, но процесс включает в себя регистрацию в налоговой, настройку ОФД и активацию кассы. Обычно мы сами настраиваем кассу и готовим к работе, чтобы вы начали работать с ней как можно скорее.

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Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

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Можно ли подключить онлайн-кассу самостоятельно — FAQ Точка Банк