Как заказать ФН и ОФД отдельно от кассы?

Чтобы заказать фискальный накопитель и оператора фискальных данных, достаточно оставить заявку в интернет-банке. После оформления заявки с вами свяжется специалист для уточнения деталей заказа.

Вам может пригодиться раздел «Как заказать онлайн-кассу?»

После подтверждения заявки счёт на оплату придёт на вашу электронную почту. Сам ФН мы отправим вам транспортной компанией в течение 1-2 рабочих дней. Для отслеживания отправим в чат ссылку. А ключ активации подписки ОФД также поступит на вашу электронную почту.