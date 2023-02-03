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Как заказать ФН и ОФД отдельно от кассы?

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Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Чтобы заказать фискальный накопитель и оператора фискальных данных, достаточно оставить заявку в интернет-банке. После оформления заявки с вами свяжется специалист для уточнения деталей заказа.

Вам может пригодиться раздел «Как заказать онлайн-кассу?»

После подтверждения заявки счёт на оплату придёт на вашу электронную почту. Сам ФН мы отправим вам транспортной компанией в течение 1-2 рабочих дней. Для отслеживания отправим в чат ссылку. А ключ активации подписки ОФД также поступит на вашу электронную почту.

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Как заказать ФН и ОФД отдельно от кассы — FAQ Точка Банк