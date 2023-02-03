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Что приходит в комплекте с онлайн-кассой?

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В комплекте с онлайн-кассой приходят:

  • Паспорт кассы

  • Инструкция по использованию в зависимости от выбранной кассы

  • Фискальный накопитель, он будет уже установлен в кассе

  • Зарядное устройство

  • Рулон термоленты

В кассу «Эвотор» встроена eSIM, за интернет на ней ежемесячно будет списываться плата. Вы можете подключить кассу к Wi-Fi и не оплачивать мобильный интернет. Обычные сим-карты не будут работать с кассой.

Для касс других моделей сим-карта в комплект не входит, её нужно купить самостоятельно. Подойдёт любая полноразмерная сим-карта с 4G. Также кассу можно подключить к Wi-Fi, чтобы не покупать сим-карту.

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Что приходит в комплекте с онлайн-кассой — FAQ Точка Банк