Какой срок фискального накопителя выбрать?

Есть два типа фискальных накопителей — на 15 месяцев и на 36 месяцев. Это максимальный срок, сколько прослужит каждый из них. Прослужить они могут меньше, если закончится память — в накопителе может храниться до 250 000 документов.
Выбор фискального накопителя зависит от вашей системы налогообложения и особенностей работы.
|Условия
|ФН на 15 месяцев
|ФН на 36 месяцев
|ОСНО
|Только ОСНО
|Подходит
|Подходит, но действует меньше: 560 дней (чуть больше 18 месяцев)
|Подакцизные товары
|Подходит, но действует меньше: 410 дней (чуть больше 13 месяцев)
|Не подходит
|Услуги
|Подходит
|Подходит
|Автономный режим (касса не передаёт данные в ОФД)
|Подходит, но действует меньше: 410 дней (чуть больше 13 месяцев)
|Не подходит
|Сезонные работы
|Подходит
|Не подходит
|Платёжные агенты (субагенты)
|Подходит
|Не подходит
|
УСН, АУСН, ЕСХН, Патент
|В чистом виде
|Не подходит
|Подходит
|Совмещение с ОСНО
|Подходит
|Да, но действует меньше: 560 дней (чуть больше 18 месяцев)
|Услуги
|Не подходит
|Подходит
|Подакцизные товары
|Подходит, но действует меньше: 410 дней (чуть больше 13 месяцев)
|Подходит, но действует меньше: 410 дней (чуть больше 13 месяцев)
|Автономный режим (касса не передаёт данные в ОФД)
|Подходит, но действует меньше: 410 дней (чуть больше 13 месяцев)
|Подходит, но действует меньше: 560 дней (чуть больше 18 месяцев)
|Сезонные работы
|Подходит
|Подходит
|Платёжные агенты (субагенты)
|Подходит
|Подходит