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Какой срок фискального накопителя выбрать?

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Есть два типа фискальных накопителей — на 15 месяцев и на 36 месяцев. Это максимальный срок, сколько прослужит каждый из них. Прослужить они могут меньше, если закончится память — в накопителе может храниться до 250 000 документов.

Выбор фискального накопителя зависит от вашей системы налогообложения и особенностей работы.

Условия ФН на 15 месяцев ФН на 36 месяцев
ОСНО
Только ОСНО Подходит Подходит, но действует меньше: 560 дней (чуть больше 18 месяцев)
Подакцизные товары Подходит, но действует меньше: 410 дней (чуть больше 13 месяцев) Не подходит
Услуги Подходит Подходит
Автономный режим (касса не передаёт данные в ОФД) Подходит, но действует меньше: 410 дней (чуть больше 13 месяцев) Не подходит
Сезонные работы Подходит Не подходит
Платёжные агенты (субагенты) Подходит Не подходит
УСН, АУСН, ЕСХН, Патент
В чистом виде Не подходит Подходит
Совмещение с ОСНО Подходит Да, но действует меньше: 560 дней (чуть больше 18 месяцев)
Услуги Не подходит Подходит
Подакцизные товары Подходит, но действует меньше: 410 дней (чуть больше 13 месяцев) Подходит, но действует меньше: 410 дней (чуть больше 13 месяцев)
Автономный режим (касса не передаёт данные в ОФД) Подходит, но действует меньше: 410 дней (чуть больше 13 месяцев) Подходит, но действует меньше: 560 дней (чуть больше 18 месяцев)
Сезонные работы Подходит Подходит
Платёжные агенты (субагенты) Подходит Подходит




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Какой срок фискального накопителя выбрать — FAQ Точка Банк