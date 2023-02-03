Какой срок фискального накопителя выбрать?

Есть два типа фискальных накопителей — на 15 месяцев и на 36 месяцев. Это максимальный срок, сколько прослужит каждый из них. Прослужить они могут меньше, если закончится память — в накопителе может храниться до 250 000 документов.

Выбор фискального накопителя зависит от вашей системы налогообложения и особенностей работы.

Условия ФН на 15 месяцев ФН на 36 месяцев ОСНО Только ОСНО Подходит Подходит, но действует меньше: 560 дней (чуть больше 18 месяцев) Подакцизные товары Подходит, но действует меньше: 410 дней (чуть больше 13 месяцев) Не подходит Услуги Подходит Подходит Автономный режим (касса не передаёт данные в ОФД) Подходит, но действует меньше: 410 дней (чуть больше 13 месяцев) Не подходит Сезонные работы Подходит Не подходит Платёжные агенты (субагенты) Подходит Не подходит УСН, АУСН, ЕСХН, Патент В чистом виде Не подходит Подходит Совмещение с ОСНО Подходит Да, но действует меньше: 560 дней (чуть больше 18 месяцев) Услуги Не подходит Подходит Подакцизные товары Подходит, но действует меньше: 410 дней (чуть больше 13 месяцев) Подходит, но действует меньше: 410 дней (чуть больше 13 месяцев) Автономный режим (касса не передаёт данные в ОФД) Подходит, но действует меньше: 410 дней (чуть больше 13 месяцев) Подходит, но действует меньше: 560 дней (чуть больше 18 месяцев) Сезонные работы Подходит Подходит Платёжные агенты (субагенты) Подходит Подходит











