Что такое оператор фискальных данных?

Оператор фискальных данных — это юрлицо, которое обрабатывает информацию от фискального накопителя, хранит и передаёт её в налоговую. Мы работаем с партнёром «Платформа-ОФД». Именно они будут передавать данные с фискального накопителя в налоговую. В Точка Банке можно заказать ОФД только вместе с фискальным накопителем. При этом заказать ФН и ОФД можно как с кассой, так и отдельно от неё. Подходящий вариант можно подобрать в разделе «Эквайринг и кассы».