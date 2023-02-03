Определение термина "Акцептованное поручение"

Акцептованное поручение

платежное поручение плательщика банку по депонированию и акцепту определенной суммы на отдельном счете и проведению расчетов с поставщиком за счет этих средств. Применяется при расчетах с предприятиями связи, при разовых расчетах с транспортными предприятиями.