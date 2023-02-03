Определение термина "Аллонж"

Аллонж

прикрепленный к векселю добавочный лист, на котором совершаются передаточные надписи (индоссамент), если на оборотной стороне векселя они не умещаются. Первую передаточную надпись на А. принято делать так, чтобы она начиналась на векселе, а заканчивалась на А. На нем также может быть совершен аваль.