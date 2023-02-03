Определение термина "Биржевая спекуляция"

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

получение посредством сделок на бирже спекулятивной прибыли за счет разницы между ценами, курсами ценных бумаг, валютными курсами в момент заключения и исполнения сделки.

получение посредством сделок на фондовой бирже спекулятивной прибыли за счет разницы между курсами ценных бумаг на момент заключения и исполнения сделки.

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