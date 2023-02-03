Определение термина "Давность исковая"

Давность исковая

"срок, продолжительность периода, в течение которого суд принимает исковые требования по поводу невыполненного обязательства. При истечении срока давности истец теряет возможность требовать выполнения обязательств, а ответчик не несет ответственности за их исполнение. Синоним — срок давности. "