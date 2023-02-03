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Определение термина "Государственная регистрация юридического лица"

Государственная регистрация юридического лица -
занесение в государственный регистр (официальный список) вновь созданных или преобразованных организаций, выдача им регистрационных удостоверений. Такая регистрация проводится с целью проверки законности создания организаций, их учета и придания юридической силы деятельности таких организаций. Регистрация организаций в государственных финансовых органах ставит своей задачей учет новых организаций как потенциальных налогоплательщиков.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Государственная регистрация юридического лица -
занесение в государственный реестр (официальный список) вновь созданных или преобразованных организаций, выдача им регистрационных удостоверений. Такая регистрация проводится с целью проверки законности создания организаций, их учета и придания юридической силы деятельности таких организаций. Регистрация организаций в государственных финансовых органах ставит своей задачей учет новых организаций как потенциальных налогоплательщиков.
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Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Государственная регистрация юридического лица: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка