Определение термина "Государственная регистрация юридического лица"

Государственная регистрация юридического лица

занесение в государственный регистр (официальный список) вновь созданных или преобразованных организаций, выдача им регистрационных удостоверений. Такая регистрация проводится с целью проверки законности создания организаций, их учета и придания юридической силы деятельности таких организаций. Регистрация организаций в государственных финансовых органах ставит своей задачей учет новых организаций как потенциальных налогоплательщиков.