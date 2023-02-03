Поиск
  1. tochka.com
  2. Словарь экономических терминов
  3. Канал сбыта

Определение термина "Канал сбыта"

Канал сбыта -
цепь фирм, участвующих в покупке и продаже товаров по мере их продвижения от изготовителя к потребителю. Цепь включает производителя, потребителя и посредников в лице оптовых и розничных продавцов. Посредники, не являющиеся ни продавцами, ни агентами, например, обеспечивающие лишь транспортировку товара, не являются частью К.С. Если между производителем и потребителем нет посредников, то такой канал называется каналом нулевого уровня. Если между ними существует один посредник, например, оптовый продавец, то это - одноуровневый канал. При наличии оптовика и розничного продавца - двуху-
ровневый канал. Вместе с тем зачастую используется сразу несколько вариантов сбыта, например через одноуровневый и двухуровневый каналы.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Популярные термины

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

"слабо формализуемые, ""неточные"", не обладающие четкой аксиоматикой науки (в отличие от естественных наук); к ним отно...

СВОП

1) вид финансовых сделок, при которых покупатель (продавец) валюты, ценных бумаг в момент ее покупки (продажи) берет на ...

ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

статистический показатель, отражающий на определенную дату стоимость товарно-материальных ценностей, в состав которых вх...

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СУБЪЕКТ

(лат. subjectum — лицо, субъект) — лицо, осуществляющее экономическую, хозяйственную деятельность, будь то человек, семь...

ЕДИНИЧНАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА

спрос, при котором процентное сокращение в цене вызывает такое процентное увеличение количества покупаемого товара, что ...

ЕДИНИЧНАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА

спрос, при котором процентное сокращение в цене вызывает такое процентное увеличение количества потребного товара, что о...

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Что такое Канал сбыта: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка