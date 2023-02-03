Определение термина "Наложенный платеж"

Наложенный платеж

способ расчетов получателя товаров с их отправителем, инкассирование выручки за отгруженные товары, при котором транспортная организация или почтовая служба принимает на себя обязательство выдать груз только после оплаты получателем объявленной ценности доставленного. Эта сумма переводится отправителю за минусом комиссионных в пользу организации, выполнившей операцию. В случае отказа от оплаты товар возвращается отправителю.