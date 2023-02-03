Определение термина "Опцион без денег"

Популярные термины

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

1) средства в отечественной и иностранной валютах, находящиеся в кассе, на расчетном, валютном и других счетах в банках ...

ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА

денежные средства предприятия, затраченные в течение конкретного периода времени на заработную плату, премиальные выплат...

ОБОРОТНЫЕ ФОНДЫ

часть производственных фондов предприятий, полностью потребляемая в одном производственном цикле и переносящая свою стои...

ВАЛОВОЙ ДОХОД

исчисленный в денежном выражении суммарный годовой доход предприятия, фирмы, полученный в результате производства и прод...

ВАЛОВОЙ ДОХОД

исчисленный в денежном выражении суммарный годовой доход предприятия, фирмы, полученный в результате производства и прод...

РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА

экономика, основанная на принципах свободного предпринимательства, многообразия форм собственности на средства производс...