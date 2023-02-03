Определение термина "Оптимизация"

Оптимизация

в наиболее общем случае: выбор наилучшего (оптимального) варианта из множества возможных. В экономике — определение значений экономических показателей, при которых достигается оптимум, то есть оптимальное, наилучшее состояние системы. Чаще всего оптимуму соответствует достижение наивысшего результата при данных затратах ресурсов или достижение заданного результата при минимальных ресурсных затратах.