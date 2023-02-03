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Определение термина "Переоценка товарно-материальных ценностей"

Переоценка товарно-материальных ценностей -
изменение оценочной стоимости товарно-материальных ценностей в связи с изменением цен, уценкой товаров и т. д. Для учета переоценки используется счет 14 «Переоценка материальных ценностей», на котором учитываются ценности, относящиеся к средствам в обороте, включая незавершенное производство, готовую продукцию, товары, а также данные об отклонении стоимости этих ценностей в текущих рыночных ценах от стоимости, определившейся на счетах бухгалтерского учета. По дебету счета 14 записывают суммы уценки, а по кредиту — суммы дооценки.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Переоценка товарно-материальных ценностей: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка