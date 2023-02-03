Поиск
  1. tochka.com
  2. Словарь экономических терминов
  3. Поступление материалов

Определение термина "Поступление материалов"

Поступление материалов -
пополнение предметов труда в результате приобретения, безвозмездной передачи, заготовления собственными силами. Для учета заготовленных и приобретенных материалов используется счет 15 «Заготовление и приобретение материалов», в дебет которого относится покупная стоимость материалов, по которой на предприятие поступили расчетные документы поставщика. Запись производится в корреспонденции со счетами: 20 «Основное производство»; 23 «Вспомогательные производства»;60 « Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». Материалы ненадлежащего качества, которые не могут быть использованы на предприятии, учитываются на забалансовом счете 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение». В случае возврата их поставщику они снимаются с учета на забалансовом счете 002 и отражаются по дебету счета 60 и кредиту счета 15. Поступление материалов на склад отражается по дебету счетов 10, 11, 12 и кредиту счета 15.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Популярные термины

РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА

экономика, основанная на принципах свободного предпринимательства, многообразия форм собственности на средства производс...

АНАЛИЗ

"(от греч. analysis — разложение) — метод научного исследования (познания) явлений и процессов, в основе которого лежит ...

АФФИЛИРОВАННАЯ КОМПАНИЯ

компания, которая владеет пакетом акций основной компании в размере, меньшем контрольного. Такая компания может выступат...

АФФИЛИРОВАННАЯ КОМПАНИЯ

дочерняя компания, которая является подчиненной другой, материнской компании....

БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ

стоимость объекта, основных средств предприятия, фирмы (долгосрочных активов), внесенных в ее баланс, зафиксированных в ...

БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ

стоимость долгосрочных активов (объекта, основных средств предприятия, фирмы), внесенных в ее баланс, зафиксированных в ...

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Что такое Поступление материалов: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка