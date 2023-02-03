Определение термина "Поступление материалов"

Поступление материалов

пополнение предметов труда в результате приобретения, безвозмездной передачи, заготовления собственными силами. Для учета заготовленных и приобретенных материалов используется счет 15 «Заготовление и приобретение материалов», в дебет которого относится покупная стоимость материалов, по которой на предприятие поступили расчетные документы поставщика. Запись производится в корреспонденции со счетами: 20 «Основное производство»; 23 «Вспомогательные производства»;60 « Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». Материалы ненадлежащего качества, которые не могут быть использованы на предприятии, учитываются на забалансовом счете 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение». В случае возврата их поставщику они снимаются с учета на забалансовом счете 002 и отражаются по дебету счета 60 и кредиту счета 15. Поступление материалов на склад отражается по дебету счетов 10, 11, 12 и кредиту счета 15.